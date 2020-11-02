Лукашенко заявил, что готов выступить в качестве посредника между Макроном и мусульманами.Тот случай, когда шутки про то, что Лукашенко готов выступить посредником в тех или иных протестах в других странах, оказались не шутками.Выглядит конечно как толстый троллинг.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6295770.html