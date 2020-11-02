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Посредник из Белоруссии

15:37. 2 ноября 2020 155 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Лукашенко заявил, что готов выступить в качестве посредника между Макроном и мусульманами.

«Мы никогда себе не позволим то, что недавно начал заявлять президент Франции о свободе слова и религиозных чувствах…
Что тебе это даст в стране, что ты начинаешь критиковать мусульман и так далее. Может, ему как раз надо посредничество между ним и мусульманами?
Я могу ему здесь помочь, потому что у меня с мусульманами очень, очень добрые отношения» (с) Лукашенко

Тот случай, когда шутки про то, что Лукашенко готов выступить посредником в тех или иных протестах в других странах, оказались не шутками.
Выглядит конечно как толстый троллинг.

Метки: белоруссия, ислам, лукашенко, макрон, Франция, юмор

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6295770.html

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