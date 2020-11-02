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Опят коллективного разума – 5

19:40. 2 ноября 2020 85 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Новая статья писателя-фантаста Всеволода Глуховцева из цикла "Опыт коллективного разума"

ОПЫТ КОЛЛЕКТИВНОГО РАЗУМА-5 или ВОЛЬНАЯ ФУТУРОЛОГИЯ

Уважаемые читатели!

Так получилось, что несколько подряд эссе из серии «Опыт коллективного разума» грешили заметным историческим уклоном. Не сказать, что я особо к тому стремился, хотя и случайностью это не назвать: взгляд в прошлое необходим для оценки происходящего в наши дни. Однако я не забываю, что я фантаст, каковым титулом обязал себя смотреть в будущее. Пора вернуться к этому.
На страницах данного блога мы не раз обсуждали кризисные явления современности и пути их решения. И пришли к выводу: из экзистенциальной ловушки, в которую загнала общество идеология потребления и развлечений, просматривается два выхода:

1. Нечто грандиозно-радикальное, полностью меняющее парадигму бытия;

2. Контролируемое снижение потребления, уменьшающее антропогенную нагрузку на биосферу.

Второй пункт рассматривался нами в связи с коронавирусной пандемией, сработавшей как всемирное пугало: в страхе перед ней усредненный обыватель болезненно, но, в общем, без истерик перенес такой личный экономический упадок, от которого в других условиях мог бы вспыхнуть лютый бунт, а за ним закономерная катастрофа. Это, разумеется, не могло не породить версию об искусственно раздутой угрозе жуткого коронавируса, психологически попавшей в самое яблочко: если человека сильно напугать, то последующие неприятности он переживает легче, на контрасте с шоковым аффектом. Точно так и сработала информационная волна вокруг ковида, порождая конспирологические премудрости.
Но все же с пунктом 2 проще. Случайно ли так полыхнуло или ковидофобию умело раздули, чтобы спровоцировать падение потребления – в любом случае это не решение проблемы, а лишь сглаживание ее остроты. Паллиатив. По-настоящему, конечно, мир нуждается в новом облике жизни. Кризис наших дней лишь на поверхности выглядит драмой потребителя и бизнеса. Реально – это кризис мировоззрения, драма общества, потерявшего цель, где людям, по большому счету, нечего хотеть. Человек рожден для познания, поисков неизведанного, стало быть, общество здорово тогда, когда в нем по-хорошему горит энергия драйва, жажда открытий. А вот этого в нынешнем обществе и нет. Есть чувство исчерпанности существующей парадигмой, невозможности полноценного развития на ее базе. Значит, никуда не деться от пункта 1, от решительного прорыва, революции в мировоззрении, способной увлечь миллионы величием задач.
Вот об этом давайте и поговорим.
Традиционная преамбула: все, излагаемое ниже, является предметом диспута. Автор ни в коем случае не вещает догматы, а предлагает обсудить ряд небесспорных прогнозов, надеясь на кипучую дискуссию.
Итак, что же способно взорвать глобальный застой? В какой точке человечество прорвет замкнутый круг?.. Когда я думаю об этом, то исхожу из соображений, излагаемых далее.

На протяжении последних примерно двухсот лет мейнстримом социальной эволюции был научно-технический прогресс, причем его техническая часть выступала аккордом сложного процесса исследовательских и конструкторских разработок, как раз она-то и преобразовывала общество. Наука, особенно фундаментальная, безусловно, являясь источником глобальной движухи, сама по себе живет в башне из слоновой кости, вдали от масс, до которых ее многократно опосредованные результаты доходят в виде технических конструкций. Вот они-то и несут социальный смысл, они создают то, что я называю технокарнавалом или техномаскарадом: каждая конструкция есть не что иное, как активный костюм, надевая который, человек отчасти превращает себя в сказочного персонажа… Что такое автомобиль? Это внешнее дополнение к телу человека, при активации превращающее водителя в биомеханический комплекс с массой порядка тонны и скоростью около 100 км/ч. То есть, существо вроде кентавра. Боевой самолет – опять же технокостюм, делающий систему «пилот+аэроплан» воплощением дракона… ну и так далее. Я и раньше писал об этом, равно и о том, что данный техномаскарад дал человечеству колоссальные возможности, используемые неразборчиво, как во благо, так и во зло; а ближе к концу ХХ века мощь технокостюмов дошла до невозможности дальнейшего роста из-за чрезмерной сложности, вызывающей потерю управляемости и чрезмерной же дороговизны, обессмысливающей дальнейший прогресс. Отсюда-то и общая бесперспективность эпохи: мы слишком привыкли к тому, что технический прогресс ведет и тянет за собой нашу жизнь, а он дошел до пределов. Дальше развиваться некуда. И что теперь?..

Несложная логика выстраивается в агрегацию следующих умозаключений. Если технический прогресс, иными словами: достаточно грубая модернизация человека посредством прикрепления к его телу активного механического каркаса – достигла максимума и далее не может быть реализована без негативных эффектов, превосходящих позитивные, то приходится предполагать, что на первый план выходит тонкое совершенствование человека. Не снаружи, а изнутри. Биотехнологическое, биопсихическое, как еще можно это назвать?.. Сей постулат напрашивается совершенно очевидно, и разговоры близ него начались не вчера – в частности, в объеме понятий «трансгуманизм, трансчеловечество».

За этими терминами тянется не очень здоровый моральный шлейф, что нетрудно понять. Но я призываю в рамках наших дебатов отказаться от эмоциональных вспышек и залпов. Хорошо это или худо – вопрос отдельный, возможно, тема очередного обсуждения. Здесь же давайте потолкуем о принципиальной возможности трансчеловека и методах его появления. Ну, относительно возможности, полагаю, мы дружно согласимся – иначе и толковать не о чем. А вот о методах и предполагаемых результатах – самое то.

Анализ трансгуманистических (постгуманистических – это несколько разные вещи, но не будем сейчас вскрывать разницу) концепций приводит к их соединению в два основных массива: условно-техногенных и условно-биогенных гипотез. Суть первых сводится к синергии мозга (шире – центральной нервной системы, ЦНС) с продуктами информационных технологий; суть вторых – к генетической модификации, которой в человеческом организме потенциально есть где разойтись, если вспомнить о наборе «спящих» или так называемых «мусорных» ДНК в нашем геноме. Это в сумме предоставляет дивный простор для пламенных споров, и я, наверное, плесну масла в огонь, заявив, что киборгизация при текущем развитии генных технологий представляется мне бесперспективной. Сращивание человека с искусственным конструктом имеет смысл при необходимости резко поднять наши физические силы – да, лучше машины здесь ничего не придумать, история технического прогресса дает нам неоспоримые примеры того, как слияние человека с автомобилем, самолетом, экскаватором, гранатометом и т.д. превращает людей в разнообразных биомеханических монстров. Но это «физика» – а что касается способностей интеллектуально-духовных, то здесь «железо» если и способно конкурировать с естественным человеческим ресурсом, то ненадолго. Хотя бы потому, что никакая электроника по степени сложности не может идти в сравнение с ДНК, хромосомами, геномом. И ясно, что генная инженерия работает тоньше, глубже и в потенциале эффективнее. И есть достаточные основания предполагать, что в обозримом будущем она широко пойдет в массы.
Это предсказать несложно. Куда труднее представить, в чем конкретно выразится модификация человека, что за сверхвозможности приобретут наши потомки. Здесь, конечно, есть где развернуться прогностической вольнице – но меня упорно тянет к гипотезе, являющей ансамбль надежд на достижения генетики и идеи самой по себе синтетического характера. Когда я думаю о ней, то всегда испытываю соблазн подобраться к ее изложению то с одной стороны, то с другой… Но все-таки попытаюсь изложить так, как лучше всего должно бы зайти людям, знакомым с классикой ХХ века.

Все мы, если не читали книгу, то наверняка смотрели фильм «Солярис». И наверняка изображали из себя знатоков и критиков. Я и сам изображал. Признаюсь: я не поклонник ни Тарковского, ни Лема, если речь идет о художественном творчестве, однако идея «Соляриса» зацепила по-взрослому. И я, кажется, понимаю автора, решившего умножить сущности, выдумав чужую для нас мыслящую планету-супермозг. В те годы (книга была издана в 1961 году, а задумывалась и писалась еще раньше) концепт «разумная Земля, ноосфера» вряд ли бы встретил понимание у массового читателя. Да и сейчас, уверен, многие, прочтя это, сердито закричат: «Бред!..» – может быть, даже вслух. Ну а я, разумеется, заготовил контраргументы. Насколько они убедительны или нет – это, полагаю, и составит главное поле боя наших будущих дебатов.

Начну с совершенно вопиющего противоречия в привычной нам современной картине мира, а именно, отсутствия малейших проблесков жизни за пределами земной биосферы. Вот где бредовый бред, так это здесь: человек выносит из школы представление о Вселенной как о бескрайнем безжизненном пространстве, на обочине которого нелогично и незакономерно болтается живая планета Земля. Иными словами, в данной картине мира жизнь выглядит необъяснимым исключением из правил. И чтобы объяснить его, надо картину мира поменять.

Да, здесь может возникнуть возражение типа: биосферных планет во Вселенной много, но они так рассеяны по ней, что обитателям Земли практически недоступна любая другая из них – но это псевдоаргумент из разряда «невозможно проверить». Пока разговоры о жизни за пределами Земли носят сугубо абстрактный характер.
Бесспорно: живое вещество системно более совершенная сущность, чем неживая материя. Следовательно, крохотная живая Земля никак не может быть случайностью в мертвом космосе. Что-то здесь не так. И все начнет выстраиваться в разумном порядке, если мы предположим: биосфера Земли, вообще все то, что мы по-простецки называем расхожим словом «жизнь», есть более сложное, высокоорганизованное пространство-время, обладающее большим количеством измерений, чем примитивное пространство-время внеземелья. Можно взглянуть и так: если есть в мироздании «черные дыры» – следствия чудовищной гравитации, тоннели в бездну, то Земля – напротив, «белая дыра», точка входа в многомерное пространство-время. Но вот беда: для человека модели Homo sapiens большая часть этих измерений «свернута», скрыта от восприятия: мы видим одинокую живую планету в унылой черно-плазменной пустыне, лишь неуверенно предчувствуя огромность спрятанных мета-пространств в странном слиянии восторга и тончайшей грусти – примерно это овевает нас, когда мы смотрим в осеннюю лесную даль под синим небом, чувствуем едва уловимый привкус талых снегов в оттепельном февральском дуновении… Собственно, то, что мы опять же по-дилетантски именуем красотой пейзажа, есть субъективное переживание неизведанного – пакетированное для нас пространство дает нам знать о своем существовании вот этой невероятной красотой биосферы.

Итак, я осмелюсь предположить, что генная модификация в течение ближайших полувека (может, раньше?..) способна привести к появлению такого вида человека, чья ЦНС совершеннее нашей, мозг работает интенсивнее и эффективнее – и этот трансчеловек, Homo prospectus или Homo ludens (или как-то иначе?..) сможет воспринять то, что недоступно нам. Маленькая живая планета Земля для него развернется в необъятный живой, возможно, и разумный, мудрый космос, общение с которым будет каким-то принципиально иным… Впрочем, здесь уже начинается разгул фантазии, я на этом останавливаюсь. В завершение: если кто-то из читателей захочет глубже копнуть тему современных генетических исследований, то я подброшу им такие имена как Денис Ребриков (РФ), Хэ Цзянькуй (КНР) – от них пойдет разматываться информационная нить Ариадны дальше, там уже смотрите и думайте сами. Я же надеюсь, как всегда, на мощный дискуссионный напор в комментариях, сам в них с удовольствием поучаствую. Вообще просьба к коллегам, единомышленникам и оппонентам: кто встречал интересные, реально толковые, серьезные, продуманные материалы касательно прогностики, футурологии – не поленитесь дать ссылки, думаю, всем участникам дебатов, людям интеллектуально замотивированным, будет полезно заняться такой аналитикой, поотделять зерна от плевел.

Ну и в заключение традиционно: если кто-то из читателей сочтет возможным материально поддержать автора – номер карты неизменен, Альфа-банк 4154 8126 1097 5231.

(с) Всеволод Глуховцев

Метки: будущее, глуховцев, общество, прогностика

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6296227.html

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