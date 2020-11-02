Министерство обороны России сообщило о подлых планах боевиков в Сирии.

В российский Центр по примирению враждующих сторон продолжают поступать сведения о подготовке террористическими группировками новых провокаций в Идлибской зоне деэскалации с целью обвинения Сирийской арабской армии в нарушении режима прекращения огня и нанесении ударов по населенным пунктам, находящимся в подконтрольных бандформированиям районах.

По имеющейся информации, боевики привлекают местных жителей в населенных пунктах Текад и Кафер-Нуран для участия в видеосъемках постановочных обстрелов под видом якобы последствий ударов со стороны правительственных сил.

Российский Центр по примирению враждующих сторон боестолкновений между правительственными войсками и бандами в указанном районе не подтверждает и призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.