Карабах, Сирия, Ближний восток, последние новости 02 ноября 2020
- 17:15 СРОЧНО: Убит замминистра обороны НКР, враг выжигает Карабах фосфором (ФОТО, ВИДЕО).
- 15:48 Карабах: ракеты попадают в РСЗО «Град» — кадры ударов (ВИДЕО).
- 12:18 Живой Арутюнян.
- 03:50 Армия России вскрыла грязные планы боевиков в Сирии.
СРОЧНО: Убит замминистра обороны НКР, враг выжигает Карабах фосфором (ФОТО, ВИДЕО)
В ходе боёв в Нагорном Карабахе погибли заместитель министра обороны Арцаха (НКР) Артур Саркисян и полковник Сергей Шакарян.
Об этом сообщили в Армии обороны Карабаха.
Также представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян рассказал о стабильно тяжёлом состоянии раненного ранее министра обороны Джалала Арутюняна.
Как сообщала «Русская Весна», Арутюнян был временно отстранён от должности в связи с ранением.
В то же время из Карабаха продолжают приходить сообщения о пожарах, вызванных применением Азербайджаном запрещённого оружия, содержащего фосфор.
Глава общины Ннги Мартунинского района заявил, что леса горят уже третий день.
«Уже третий день, как в результате применения вражеского оружия, содержащего белый фосфор, горят леса. Враг держит под постоянным прицелом Ннги и прилегающие территории.
К счастью, во время сегодняшнего обстрела человеческих потерь удалось избежать», — говорится в заявлении главы общины.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Карабах: ракеты попадают в РСЗО «Град» — кадры ударов (ВИДЕО)
2 ноября Минобороны Азербайджана опубликовало новые кадры ракетных ударов по армянским подразделениям в Нагорном Карабахе.
Как утверждают в Баку, в ночь на понедельник на различных направлениях фронта ВС Азербайджана уничтожили четыре РСЗО БМ-21 «Град» армянской армии.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Живой Арутюнян
Вчера весь вечер и всю ночь турецкие и азербайджанские СМИ сообщали, что в НКР якобы убит президент Карабаха Араик Арутюнян. Армяне еще вчера вечером официально это опровергли. Сегодня подогнали подтверждение, с выступлением Арутюняна перед бойцами, которые отличились при уничтожении одного из подразделений азербайджанской армии.
Видео удара по автомобильному кортежу.
Мутное видео, который выдавали за раненого Арутюняна.
Выступление Арутюняна.
Это уже второй вброс про Арутюняна такого рода.
В октябре заявлялось, что Арутюнян якобы был тяжело ранен при ударе дрона.
Теперь вот вообще виртуально убили.
PS. Плюс атмосферный репортаж от Anna News из зоны боевых действий, где военкоры в боевых порядках армянской пехоты засняли боевые действия на подступах к Шуше.
Обзор по Карабаху + пост с видео ближе к вечеру.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Армия России вскрыла грязные планы боевиков в Сирии
Министерство обороны России сообщило о подлых планах боевиков в Сирии.
В российский Центр по примирению враждующих сторон продолжают поступать сведения о подготовке террористическими группировками новых провокаций в Идлибской зоне деэскалации с целью обвинения Сирийской арабской армии в нарушении режима прекращения огня и нанесении ударов по населенным пунктам, находящимся в подконтрольных бандформированиям районах.
По имеющейся информации, боевики привлекают местных жителей в населенных пунктах Текад и Кафер-Нуран для участия в видеосъемках постановочных обстрелов под видом якобы последствий ударов со стороны правительственных сил.
Российский Центр по примирению враждующих сторон боестолкновений между правительственными войсками и бандами в указанном районе не подтверждает и призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
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