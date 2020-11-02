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Каков был первый союз России и США

17:09. 2 ноября 2020 41 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Более 150 лет лет назад произошло событие, которое редко вспоминают, хотя оно сыграло значительную роль в истории не только России, но и Соединённых Штатов Америки и многих стран Европы. По сути, тогда впервые Россия и США выступили союзниками, чем, вероятно, был предотвращён военный конфликт мирового масштаба.

Эскадра С.С. Лесовского на пути в Америку. Художник А.П. Боголюбов


1863 год начинался тревожно… В январе в Российской империи началось очередное польское восстание, быстро переросшее в настоящую войну и моментально поддержанное дипломатическими демаршами австрийского, английского и французского правительств.

К ним присоединились правительства Швеции, Италии и Испании. Лишь Соединённые Штаты Америки (Северо-Американские Соединенные Штаты, как тогда называли в России это государство) отказались поддержать антироссийские действия европейцев.

План решения польского вопроса, предложенный императором Франции Наполеоном III австрийскому императору Францу-Иосифу, предусматривал восстановление Польши в существовавших до её первого раздела границах, но для этого требовалась перекройка карты всей тогдашней Европы. Над Россией, ещё не оправившейся от поражения в Крымской войне, нависла новая угроза.

Но не только в Старом Свете было тревожно. Североамериканский континент уже второй год был охвачен пожаром войны от Вашингтона до Мексиканского залива.


Использовав как предлог приостановление Мексикой выплаты внешних долгов, Испания, Англия и Франция начали военную интервенцию: войска этих стран высадились в 1861 – начале 1862 года в мексиканском порту Веракрус и двинулись вглубь страны. Наткнувшись на серьёзное народное сопротивление, испанцы и англичане в апреле 1862 года покинули Мексику, но французы продолжили наступление и в июле 1863 года взяли Мехико.

А в Соединённых Штатах Америки второй год бушевал пожар жестокой гражданской войны между законным федеральным правительством, за спиной которого стояли северные штаты с развитой промышленностью, и объединившимися в конфедерацию мятежными штатами юга, где на плантациях процветал труд негров-рабов.

Хотя экономически южные штаты сильно отставали от северных, армия южан оказалась более боеспособной и под командованием талантливых генералов одерживала одну за другой победы над хуже обученными и менее дисциплинированными войсками северян и их бездарными генералами, так что не раз возникала угроза захвата Вашингтона мятежниками.

Кроме того, Англия и Франция почти открыто поддерживали мятежников, так как промышленность северных штатов становилась всё более опасным конкурентом для их собственной промышленности, для которой южные штаты были источником дешёвого сырья – прежде всего, хлопка, который возделывался рабским трудом. Без него встали бы текстильные фабрики обеих стран.

Франция даже была готова начать из Мексики силами своего 40-тысячного экспедиционного корпуса интервенцию в США, где ещё не все забыли, как в августе 1814 года английские войска захватили Вашингтон и сожгли Капитолий и Белый дом. Теперь же над страной реально нависла угроза нового вторжения, распада, а, может быть, и потери независимости.

В это тревожное время общность врагов и нависшей военной угрозы не могли не вызвать сближения США и России, и оно состоялось. Новый посланник США в Петербурге Камерон с особым вниманием был принят при дворе Александра II, и от имени своей страны заявил: «Миру и материальному благополучию народов наилучшим образом будут соответствовать сохранение сильной и процветающей России в Старом Свете, и сохранение системы, созданной в США, в Новом Свете».

Вскоре же за декларациями последовали и реальные решительные действия двух держав в поддержку друг друга.

Но прежде чем перейти к рассказу об этом, посмотрим, что происходило в это же время на океанских просторах…

Сражения Гражданской войны в США шли не только на суше, но и на воде. На западе развернулась борьба за контроль над великой рекой Северной Америки – Миссисипи, а на востоке и юге правительственный флот успешно блокировал атлантические порты мятежников. В это время появился на свет новый класс речных и морских боевых кораблей – броненосцы, самыми известными из которых стали «Монитор» у северян и «Мерримак» («Вирджиния») у южан.

Однако явное преимущество северян на море и блокада их флотом портов южан заставили последних искать, как бы теперь сказали, асимметричный ответ, чтобы малыми силами нанести противнику большой ущерб. И такой ответ южанами был дан: на океанские просторы вышли их рейдеры – специально построенные (в основном на верфях Англии) или переоборудованные из гражданских судов корабли, в задачу которых входило уничтожение торговых судов противника.


Три крейсера южан: «Флорида», «Шенандоа», «Алабама». Рис. М. Бёрнса


Существует рисунок М. Бёрнса, на котором изображены три самых знаменитых рейдера-крейсера южан: «Шенандоа» (Shenandoah), «Флорида» (Florida) и, наконец, «Алабама» (Alabama), прославившаяся больше всех и ставшая настоящей грозой для торговых судов северян и даже для шедших в федеральные порты судов нейтральных стран.

За два года своего рейдерства «Алабама» прошла свыше 75 тысяч морских миль и, словно гигантская акула, уничтожила 68 торговых судов общей стоимостью 6 миллионов тогдашних долларов.

Если к этому добавить ещё 2 миллиона долларов – стоимость 38 судов, уничтоженных «Флоридой», и сравнить с суммой в 7,2 миллиона долларов, заплаченных России в 1867 году правительством США за приобретение Аляски, то масштаб потерь северян всего лишь от двух кораблей противника будет весьма впечатляющим. Но ведь у южан были и другие, менее известные рейдеры.

А за боевыми действиями на Миссисипи и в океанских просторах пристально наблюдал военно-морской атташе России в США капитан I ранга Степан Степанович Лесовский. Хотя основной целью его пребывания в Вашингтоне было изучение американского опыта строительства и боевого применения новейших броненосцев, но вряд ли от его взгляда укрылся и успех рейдеров южан. Не осталось это без внимания и в Петербурге…

После поражения России в Крымской войне на волне проводимых Александром II реформ (в том числе и реформы вооружённых сил) во главе русского военно-морского флота стали новые люди передовых взглядов и убеждений, сделавшие выводы из горьких уроков недавних поражений на Чёрном море, когда русские корабли были блокированы противником в бухтах Севастополя и затоплены своими же командами.

Эти люди и, прежде всего, управляющий Морским министерством адмирал Н.К. Краббе отнюдь не собирались допустить блокаду русского Балтийского флота в Финском заливе в случае начала новой войны с Англией и Францией, а тут, как нельзя кстати, стала поступать информация из-за океана об успешных действиях рейдеров южан-конфедератов. Это подсказало план: ещё до начала возможной войны вывести эскадры русских крейсеров в открытый океан, чтобы в случае нападения на Россию Англии и Франции парализовать их морскую торговлю.

Но у России нет портов в Атлантике, да и Николаевск-на-Амуре – база её флота на Тихом океане – весьма уязвим для блокады с моря. И тогда родилось предложение базировать русские эскадры на североамериканские порты, находящиеся под контролем федерального правительства США, с которым начались соответствующие переговоры. Взаимопонимание с правительством Авраама Линкольна было быстро найдено, и русские корабли стали готовиться к походу в Америку.

18 июля 1863 года эскадра из пяти кораблей (фрегаты «Александр Невский» и «Пересвет», корветы «Варяг» и «Витязь», клипер «Алмаз») во главе с флагманом «Александром Невским» вышла из Кронштадта и направилась к берегам Америки. Шестой корабль, фрегат «Ослябя», находился в это время в Средиземном море и добирался в Америку самостоятельно.

Командовал эскадрой Степан Степанович Лесовский, недавно вернувшийся из Вашингтона и ставший контр-адмиралом. А на клипере «Алмаз» отправлялся к далёким берегам молодой гардемарин, лишь недавно окончивший Морской кадетский корпус, – Николай Андреевич Римский-Корсаков.

Подготовка похода производилась в обстановке строжайшей секретности: о месте назначения, маршруте следования и истинных целях экспедиции командиры кораблей узнали лишь перед самым выходом из Кронштадта. В случае появления препятствий со стороны флота какой-либо страны предполагалось прорываться с боем.

Чтобы уменьшить риск встречи с кораблями враждебных стран, решено было идти не через Ла-Манш, а обогнуть британские острова с севера. Запрещалось также по пути следования заходить в какие бы то ни было порты, дабы не раскрыть движение эскадры. Хотя погода не благоприятствовала этому, корабли шли под парусами (все они имели и паровой двигатель, и паруса), экономя уголь ввиду возможных боевых действий.

К счастью этого не произошло, и в середине сентября эскадра благополучно добралась до американских берегов, бросив якорь в гавани Нью-Йорка. Почти одновременно с выходом из Кронштадта эскадры С.С. Лесовского, из Николаевска-на-Амуре отправилась вторая эскадра, по выходе в Тихий океан взяв курс на Сан-Франциско.

Состояла она тоже из шести кораблей, хотя и более низкого ранга (корветы «Богатырь», «Калевала», «Рында» и «Новик», клиперы «Абрек» и «Гайдамак»). Командовал ею контр-адмирал Андрей Александрович Попов. А на флагманском «Богатыре» шёл в своё первое дальнее плавание воспитанник морского училища в Николаевске-на-Амуре Степан Осипович Макаров. К первому октября 1863 года русские корабли достигли Сан-Франциско.


Степан Степанович Лесовский и Андрей Александрович Попов


Появление двух русских эскадр в Нью-Йорке и Сан-Франциско словно взрыв бомбы потрясло политиков в Лондоне и Париже, заставив их крепко призадуматься: теперь в случае начала войны с Россией на их торговых коммуникациях появилась бы целая дюжина русских аналогов «Алабамы», о «подвигах» которой они были хорошо наслышаны.

А население Соединённых Штатов встретило весть о приходе военных кораблей из России с огромным энтузиазмом: появился союзник. Газеты писали о братстве двух стран, люди радостно приветствовали русских моряков на улицах Нью-Йорка, Бостона, Сан-Франциско, а власти устраивали в их честь приёмы и балы.

В ноябре 1863 года часть кораблей Атлантической эскадры вошла в Потомак, и их команды посетили Вашингтон, побывали в Конгрессе, а С.С. Лесовский с командирами кораблей был принят президентом США Авраамом Линкольном. Жена Линкольна (сам президент был нездоров) и госсекретарь Сьюард посетили фрегат «Александр Невский».

В Сан-Франциско русские корабли оказались единственной защитой горожан от возможного нападения южан, поскольку у северян военного флота на Тихом океане практически не было.

Хотя адмиралу А.А. Попову было строго предписано придерживаться нейтралитета в Гражданской войне и не вступать в бой с кораблями южан в открытом море и при нападении на защищающие город форты, но в случае их нападения на сам город с угрозой жизни его мирному населению разрешалось применить для защиты горожан всю мощь оружия эскадры.

К счастью, этого не потребовалось. Но и без этого город очень тепло принимал русских моряков, и Попов писал 11 ноября 1863 года: «5-го числа город Сан-Франциско дал бал в знак общего расположения к России. Бал этот стоил более 15 тыс. долларов, и в летописях С.-Франциско, конечно, останется памятным надолго».

Более девяти месяцев находились русские корабли в США, побывав в разных городах восточного и западного побережья. Не только балами и приёмами было заполнено это время: моряки помогали горожанам в тушении пожаров, частых из-за множества деревянных домов, за что даже получили благодарности от муниципалитетов Аннаполиса и Сан-Франциско; офицеры эскадры Лесовского собрали деньги и передали их для благотворительных заведений Нью-Йорка.

Но главную помощь гражданам США корабли оказали самим своим присутствием в американских портах: Англия и Франция в создавшихся условиях не решились открыто вступить в войну на стороне мятежных южан.

А за это время произошло много важных событий, изменивших ситуацию в мире. После битвы при Геттисберге летом 1863 года инициатива, наконец, окончательно перешла к войскам федерального правительства (северянам). В начале мая 1864 года началось наступление генерала Гранта на Центральном фронте и знаменитый «марш к морю» генерала Шермана. Поражение Конфедерации стало неизбежным.

Российская дипломатия во главе с министром иностранных дел князем А.М. Горчаковым сумела расстроить замыслы похода объединённой Европы на Россию и заставила Англию и Францию отказаться от вмешательства во внутренние русские дела, к коим тогда относился и польский вопрос.

Польское восстание было подавлено к весне 1864 года. 19 июня 1864 года на рейде французского порта Шербур корабль северян «Кирсарж» (Kearsarge) уничтожил в открытом бою легендарную «Алабаму». Вскоре в одном из бразильских портов северянами была захвачена «Флорида», которая немного спустя бесславно затонула.

Опасность большой войны миновала, и 4 июня 1864 года эскадра С.С. Лесовского покинула Нью-Йорк, а 1 августа того же года из гостеприимного Сан-Франциско вышла в обратный путь и эскадра А.А. Попова.

В апреле 1865 года Гражданская война в США завершилась победой северян, что позволило Соединённым Штатам Америки стать тем, чем они являются сегодня. Поход же русских военных кораблей к берегам Северной Америки вошёл в историю как «Американская экспедиция». Каковы были судьбы её участников?

Степан Степанович Лесовский с 1866 года был несколько лет командиром Кронштадтского порта, а с 1876 года стал управляющим морским министерством, затем членом Государственного совета и командующим морскими силами России на Тихом океане.

Андрей Александрович Попов вошёл в историю как создатель русского броненосного флота. По его проектам были построены не только оригинальные круглые броненосцы «Новгород» и «Киев» (переименованный высочайшим указом в «Вице-адмирал Попов»), прозванные «поповками», но и один из лучших боевых кораблей своего времени – броненосец «Пётр Великий», а также много других кораблей.

Николай Андреевич Римский-Корсаков стал из морского офицера профессиональным музыкантом: дирижёром, профессором Петербургской консерватории, но, главное, выдающимся русским композитором. Его оперы «Садко», «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане», «Золотой Петушок» и многие другие известны во всём мире.

Степан Осипович Макаров стал выдающимся флотоводцем и учёным, создателем первого в мире ледокола «Ермак», автором многих трудов по морскому делу.

В 1904 году во время Русско-японской войны он, командуя русской Тихоокеанской эскадрой, погиб, когда флагманский броненосец «Петропавловск» подорвался на японской мине при выходе из гавани Порт-Артура. Но кроме всего прочего биографы прославленного моряка упоминают и ещё один факт из его юности, когда он на корвете «Богатырь» посетил в 1863-64 годах Америку: роман с некоей мисс Кэт из Сан-Франциско…

Когда весы находятся в равновесии, даже маленькая песчинка способна склонить их в ту или иную сторону. В 1863 году, когда на одной чаше весов истории была большая война с неисчислимыми жертвами, а на другой – мир, добрая воля России и Соединённых Штатов Америки, и дюжина небольших русских военных кораблей склонили эти весы к миру. А это, хоть и забывается, но не исчезает без следа, потому что дорогого стоит.

«Нет причин, препятствующих тому, чтобы Россия и Соединённые Штаты объединились в искреннем и прочном союзе и оказывали непреодолимое влияние на судьбы мира», – писала одна из американских газет в 1862 году. Союз двух стран в веке XIX позволил им достигнуть небывалого могущества в веке ХХ. Начался век ХХI. Что принесёт он?




Владимир Агте

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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5289036.html

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