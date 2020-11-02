Франция и её варвары
А вы помните, как Франция осуждала гонения на христиан в Ливии и Сирии?
Вы помните, как Франция требовала прекратить «исламский фашизм» с массовыми казнями христиан буквально в прямом эфире, как французские политики призывали остановить исламских боевиков, как французы противостояли убийствам и террору по религиозному признаку в этих странах?
Я тоже не помню.
Ах, да… ведь этого не было.
Ведь французские политики в этих случаях поддерживали как раз «исламский фашизм». Неловко вышло.
Французские политики, в числе прочих политиков Европы, поддерживали как раз боевиков. Вот тех самых боевиков, которые толпами казнили христиан в Ливии, которые сжигали христианские деревни, похищали и убивали священников, разрушали христианские церкви в Сирии.
Потому что пока эти боевики помогали свергать неугодные Европе режимы – они чудесным образом, по мановению волшебной палочки европейских СМИ, превращались в «борцов за свободу».
Сирийские и ливийские христианские жизни в то время Европе были не важны.
Французам не была важна жизнь армянской христианки Сюзан Дер Киркур, которую террористы «Фронт ан-Нусры» насиловали толпой девять часов подряд, а потом убили. Французам было плевать на сирийский город Хомс, из которого ушли почти все христиане, опасаясь расправы со стороны террористов. Французов не слишком интересовала судьба похищенных семь лет назад митрополитов Аллепских Павла и Григория Иоанна Ибрагима, сведений о которых нет по сей день.
Их не заботило разрушение и разграбление христианских храмов, их не печалило, что исламские террористы продавали христианские святыни, чтобы купить оружие, которым бы они вновь убивали христиан.
Потому что этих монстров Франция-Франкенштейн создала сама. Своими руками. Пока чудовища громили чужие страны – Франция не призывала остановить «исламский фашизм», французские колокольни не звонили в память о погибших, европейские СМИ не осуждали террор.
Саркози призвал бороться «против варварства за цивилизацию». Проблема в том, что Франция в своей сути населена не меньшими варварами, и настоящей цивилизацией там и не пахнет.
Цивилизация в своей основе символизирует этику и уважение к чужим верованиям и жизням, а французы как были, так и остались дикарями, топчущими чужие ценности и чужие жизни, когда это им выгодно.
Французы, по историческим меркам буквально вчера, и сами не брезговали резать головы дикарям – например, в Алжире. Назвал ли кто-то это «христианским фашизмом»?
Они не твари дрожащие, а право имели на протяжении всей своей истории расправляться с неугодными им «дикарями» любыми методами. В двадцать первом веке изменилось лишь то, что теперь французы предпочитают это делать чужими руками, взращивая монстров и выпуская их на свободу. Чьи жизни будут при этом уничтожены – уже не благородных господ дело.
Но теперь, когда монстры вернулись к своему создателю, благородные господа заверещали и начали бить во все колокола.
Всё просто – важны лишь французские жизни.
Посмотрим теперь, как Франкенштейн станет бороться со своим же чудовищем.