А вы помните, как Франция осуждала гонения на христиан в Ливии и Сирии?

Вы помните, как Франция требовала прекратить «исламский фашизм» с массовыми казнями христиан буквально в прямом эфире, как французские политики призывали остановить исламских боевиков, как французы противостояли убийствам и террору по религиозному признаку в этих странах?

Я тоже не помню.

Ах, да… ведь этого не было.

Ведь французские политики в этих случаях поддерживали как раз «исламский фашизм». Неловко вышло.



Французские политики, в числе прочих политиков Европы, поддерживали как раз боевиков. Вот тех самых боевиков, которые толпами казнили христиан в Ливии, которые сжигали христианские деревни, похищали и убивали священников, разрушали христианские церкви в Сирии.

Потому что пока эти боевики помогали свергать неугодные Европе режимы – они чудесным образом, по мановению волшебной палочки европейских СМИ, превращались в «борцов за свободу».