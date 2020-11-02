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ДРЕВНЕСЛАВЯНСКАЯ БУКВИЦА – выпуск 12 ИЖЕИ . Тайный смысл РУССКОГО ЯЗЫКА!

17:22. 2 ноября 2020 22 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Qe8Zo6c9GyI

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