В Минске сегодня достаточно рутинно разгоняли шествие змагаров, которое в рамках "Марша против террора" намеревалось прошествовать в Куропаты, где захоронены "жертвы НКВД", с толстым намеком, что террор Лукашенко, это как террор НКВД. Гидра сталинизма злобно гнетет незалежную Белоруссию и пепел жертв НКВД стучит в сердце каждого змагара. "Левачкам за беломайдан" привет.Прошла уже неделя после истечения "ультиматума Хуаниты".Не может быть, но Лукашенко никуда не ушел, а всеобщая забастовка так и не началась. Как же так?И ироничная деталь – власти Польши посмотрев на репрессии Лукашенко против студентов, начали копировать практику Батьки и тоже объявили о санкциях против студентов участвующих в протестах. ВУЗы поддержавшие протест лишатся части государственного финансирования.Очень плохая работа белорусских реконструкторов. На фургонах надо было обязательно написать "Хлеб".В общем, белорусский Тяньаньмэнь опять не случился. Как впрочем и новый 1937-й.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6293155.html