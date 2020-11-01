Историческая правда на нашей стороне и потому нет ни одной причины не называть вещи своими именами в том, что касается истории второй мировой войны

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в жесткой форме отреагировала на выступление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в котором он назвал памятник советским воинам, павшим при штурме Будапешта в 1945 году «памятником советской оккупации».

Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с высказываниями Премьер-министра Венгрии В.Орбана 27 октября Премьер-министр Венгрии В.Орбан в ходе выступления на площади Сабадшаг в Будапеште назвал находящийся там монумент, установленный в память о 80 тысячах красноармейцев, погибших при освобождении венгерской столицы от фашистских захватчиков, «памятником советской оккупации».

Подобные высказывания грубо извращают историческую правду и события Второй мировой войны, итоги которой закреплены соответствующими решениями Нюрнбергского трибунала. Хотели бы напомнить, что хортистская Венгрия, ближайший союзник А.Гитлера, приняв активное участие в разделе Чехословакии и гитлеровской агрессии против Югославии, 27 июня 1941 года инициативно присоединилась к нападению нацистской Германии на Советский Союз и «отметилась» на оккупированных территориях массовыми преступлениями против мирного населения, а также советских военнопленных.

Красная Армия, избавив народы Европы от «коричневой чумы», принесла им мир и свободу. В настоящее время в некоторых государствах наблюдается стремление исказить этот факт и замолчать ключевую роль нашей страны в Победе над фашизмом, размыть историческую ответственность отдельных столиц за преступления военного периода, «обелить» режимы нацистских приспешников. Будем и впредь решительно противодействовать подобным фальсификациям.»

Притом, что автор этих строк нисколько не сомневается во всемирно-исторической роли Советского Союза и его Красной армии в уничтожении нацистской чумы, угрожавшей существованию всей человеческой цивилизации, в данном конкретном случае с Венгрией считаю необходимым внести некоторую ясность. Уважаемая М.Захарова весьма красноречиво охарактеризовала роль хортистского режима Венгрии в период второй мировой войны, как верного слуги гитлеровского рейха и активного пособника во всех его преступлениях, в том числе и в агрессии против СССР.

Более того, Венгрия была самым последним союзником нацистской Германии и противостояла советских войскам до тех пор, пока они не заняли всю её территорию. Иначе говоря, это была целиком и полностью вражеская страна, говорить об «освобождении» которой явно не приходится.

И совсем не случайно советская боевая награда, которую вручали отличившимся при штурме Будапешта, в том числе и моему ныне здравствующему тестю – Леонтию Кондратьевичу Иляшевскому, называется медалью «За взятие Будапешта», как вражеской столицы, а не за освобождение этого города. Точно так же было бы странно видеть на груди наших воинов медали «За освобождение Берлина» или, допустим Кенигсберга.

Да, конечно, в послевоенное время «торжества светлых идей социализма» стало очень модно и политически корректно говорить, что мы в Европе освободили всех подряд и даже германский народ от ненавистного ему нацистского режима. Объективно, с точки зрения глубинной правды истории, возможно, так оно и есть.

Однако было бы неправильно, особенно в нынешнее далеко не самое благодушное время, забывать и о другой правде, которая обошлась нашему народу в миллионы жизней. И которая, по большому счету, заключалась в том, что эти якобы «освобождаемые» до самой последней минуты не верили в свое счастье и как верные солдаты фюрера дрались против своих освободителей до последнего патрона и даже на развалинах рейхстага.

Так что Виктор Орбан, пусть он даже вкладывает в выражение «советская оккупация» негативный смысл, в сущности, совершенно прав. Красная армия именно оккупировала Венгрию, как вражеское государство. На что, кстати, имела полное право на основании всех международных законов и решений стран антигитлеровской коалиции. И в этой оккупации нет абсолютно ничего зазорного.

А тому же Виктору Орбану, которому не нравится советская оккупация, противоречит не только МИД РФ, но и памятник жертвам нацистского режима в самой Венгрии, который установлен на той же площади Свободы, что и монумент бойцам Красной армии. Выходит, г-н Орбан, это была такая оккупация, которая прекратила то самое массовое убийство венгерского населения, которое стало нормой при нацистах. Или, может быть, вы и это тоже готовы осудить? А если нет, то тогда какие претензии у вас к советской оккупации?

Между прочим, режим послевоенного союзнического контроля территории разгромленной нацистской Германии тоже назывался оккупационным. А каждая из четырех главных союзных держав – СССР, США, Великобритания и Франция имели здесь свои оккупационные зоны. И никому из победителей даже в голову не могло прийти, что в этом есть что-то неправильное и тем более предосудительное.

Но мало того! Советская оккупация Венгрии еще раз доказала свою полную обоснованность в 1956 году, когда местные бывшие хортисты и нацисты, прятавшиеся до этого времени в разного рода «схронах» и маскировавшиеся под приличных граждан, по указке Запада устроили попытку государственного переворота с целью передачи этой страны под контроль НАТО. И, кстати говоря, то особое зверство, которое проявили в ходе расправ над венгерскими коммунистами и советскими бойцами, пришедшими на помощь законной власти, так называемые «восставшие» было отнюдь не случайным. Недобитые салашисты и прочие поклонники фюрера, таким образом, отыгрывались за свое поражение в 1945 году.

Советская армия и здоровые силы венгерского общества не позволили состояться этому рецидиву фашистского прошлого. Собственно говоря, именно с тех пор, пребывание советских войск на венгерской территории в целях недопущения подобных неофашистских вылазок стало целиком оправданным. И пусть это называется правдиво – «оккупацией» потенциально враждебной нам страны, ничего постыдного и неправильного в этом нет и никогда не было. Потому, что венграм следует обижаться только на самих себя. В свое время они сильно ошиблись, приняв сторону Гитлера. А за ошибки положено платить.

Так что, г-н Орбан вполне в теме, когда говорит о «советской оккупации», которую сначала фашистская, а затем путчистская Венгрия заслужила более чем.

Что же касается нас самих и нашего собственного взгляда на мировую историю, то сдается мне, что пришло, наконец, время окончательного отказаться от того зловредного самообмана, согласно которому мы в Европе чуть ли не всех освободили по их собственному желанию. Иначе как-то странно получается. Как будто, если бы такого желания освободиться у них не было, Красная армия должна была остановиться на границах СССР и безучастно смотреть, как этот еврофашистский гнойник продолжает безбедно существовать? Если кто-нибудь думает так, то он просто ничего не понимает в логике мировой истории. И в том, что Красная армия в составе армий других стран антигитлеровской коалиции имела своей главной задачей уничтожение нацистского режима, захватившего почти всю Европу. А кого мы при этом освобождали, а кого оккупировали это уже второстепенный вопрос.

И наши предки точно знали ответ на него. А кто с ним затрудняется, может на досуге еще раз поглядеть в интернете на советские боевые награды 1944-45 гг. И точно узнать, кого мы в Европе освобождали, а кого оккупировали. И правильно, надо сказать, делали. И стесняться нам здесь совершенно нечего. И доказывать бывшим прислужникам фашистов, что мы их освободили тоже не надо. Они этого не поймут и не оценят. А стесняться и стыдиться своего прошлого следует не нам, но тем, кто верой и правдой служил нацизму, Гитлеру и его концлагерю размером в почти всю Европу.

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Источник: https://news-front.info/2020/10/31/yurij-selivanov-medal-za-gorod-budapesht/