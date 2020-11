Всемирная организация здравоохранения, наконец, подтвердила то, что мы (а также многие эксперты и исследования) говорили в течение нескольких месяцев — коронавирус не более смертоносен и опасен, чем сезонный грипп.

Высшее руководство ВОЗ сделало это заявление во время специальной сессии исполнительного совета ВОЗ, состоящего из 34 членов, в понедельник, 5 октября. Но этого, похоже, никто так и не понял.

На самом деле, кажется, они и сами этого не поняли.

На той сессии д-р Майкл Райан (Dr Michael Ryan), глава (Программы — С.Д.) ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, заявил, что, по их мнению, примерно 10% населения мира инфицировано Sars-Cov-2. Это их «наилучшая оценка», и это огромный рост по сравнению с количеством официально признанных случаев (около 35 миллионов).

Д-р Маргарет Харрис, представитель ВОЗ, позже подтвердила эту цифру, заявив, что она основана на средних результатах всех широких серологических исследований, проведенных во всем мире.

Население мира составляет примерно 7,8 миллиарда человек. Если инфицировано 10%, то это дает 780 миллионов случаев. Общее число погибших, в настоящее время приписываемых инфекциям Sars-Cov-2, составляет 1 061 539 человек.

Таким образом, летальность от инфекции составляет примерно 0,14%. Что полностью соответствует (аналогичному показателю — С.Д.) сезонного гриппа и прогнозам многих экспертов со всего мира.

0,14% - более чем в 24 раза МЕНЬШЕ, чем «предварительная цифра» ВОЗ в 3,4%, озвученная еще в марте. Эта цифра использовалась в тех моделях, которые применялись для оправдания локдаунов и других драконовских политик.

Фактически, учитывая завышение количества предполагаемых смертей от Covid, уровень смертности от этой инфекции, вероятно, даже ниже 0,14% и может говорить о том, что Covid намного менее опасен, чем грипп.

Ни одно из ведущих СМИ этого не заметило. Хотя многие СМИ и транслировали слова доктора Райана, все они попытались сделать заголовок страшным и посеять панику.

Очевидно, что ни они, ни ВОЗ не смогли исполнить простые математические действия, которые показывают нам, что это хорошие новости. И еще — что Covid-скептики всегда были правы.

ОБНОВЛЕНИЕ 9.10.2020: В интересах доскональности, желания полагаться на первоисточники и стремления не зависеть исключительно от мейнстримовских источников (которые могут удалять или изменять статьи), я решил найти фактическое видео с замечаниями доктора Райана.

По какой-то причине, хотя это и была важная встреча ВОЗ во время якобы сверхсерьезной пандемии, видео найти трудно. Единственное место, где вы можете это увидеть, — это собственный веб-сайт ВОЗ, и даже в этом случае вам придется просмотреть почти 6 часов отснятого материала. Что ж, я сделал это, можете посмотреть.

Перейдите на эту страницу, нажмите «Session 1» и перейдите к 1:01:33, чтобы услышать точную цитату: «Our current best estimates tell us that about ten percent of the global population may have been infected by this virus. This varies depending on country, it varies from urban to rural, it varies between different groups.» («Наши текущие наилучшие оценки говорят нам, что около десяти процентов населения мира могло быть инфицировано этим вирусом. Это варьируется от страны к стране, от города к деревне, от группы к группе.)

ОБНОВЛЕНИЕ 13.10.2020: Фактическое скопированное аудио находится по адресу оригинальной статьи ().