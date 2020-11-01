Путин внес в Госдуму проект закона о пожизненных сенаторах
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона о формировании Совета Федерации. Документ, в частности, дает главе государства назначать пожизненных сенаторов. Определяется также, каким образом и в какой срок экс-президент РФ сможет войти в верхнюю палату после ухода с поста.
Председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что «законопроекты подготовлены в целях приведения федерального законодательства в соответствие с изменениями, внесёнными в Конституцию».
По словам Крашенинникова, «разработана новая редакция закона о порядке формирования Совета Федерации, а также поправки в закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы ФС России».
Согласно документу, в состав Совфеда, помимо представителей от законодательного и исполнительного органов власти российских регионов, смогут входить бывшие президенты, становясь пожизненными сенаторами, а также «не более 30 представителей России, назначаемых президентом, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно».
В сообщении Государственной думы уточняется, что, согласно законопроектам, бывший президент сможет подать такое заявление в течение трёх месяцев со дня прекращения исполнения своих полномочий.
Какая прелесть!
кгбист тихо идет к монархии,сначала увековечив тех ,кто потом всё подпишет и проголосует .Ну ведь либералы всем надоели ???-не так ли?-вот вам новенькое -забытое старенькое ,но не копное же или не дай бог вече новгородское ,капиталы себе прикупят.Улыбайтесь господа ,улыбайтесь все проходит.
П.С. а представьте увековечат Клишассов ,Сурковых ,чисто русских,вот это будет победа ВВП -за кого там вышли дочи замуж.?
А есть там достойные? Ведь и такие туда пробираются:
https://zen.yandex.ru/media/123456/skolko-stoit-mesto-senatora-v-rossii-5c56cb048864bf00ae95e4a5