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Путин внес в Госдуму проект закона о пожизненных сенаторах

08:44. 1 ноября 2020 137 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

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Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона о формировании Совета Федерации. Документ, в частности, дает главе государства назначать пожизненных сенаторов. Определяется также, каким образом и в какой срок экс-президент РФ сможет войти в верхнюю палату после ухода с поста.

Председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что «законопроекты подготовлены в целях приведения федерального законодательства в соответствие с изменениями, внесёнными в Конституцию».

По словам Крашенинникова, «разработана новая редакция закона о порядке формирования Совета Федерации, а также поправки в закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы ФС России».

Согласно документу, в состав Совфеда, помимо представителей от законодательного и исполнительного органов власти российских регионов, смогут входить бывшие президенты, становясь пожизненными сенаторами, а также «не более 30 представителей России, назначаемых президентом, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно».

В сообщении Государственной думы уточняется, что, согласно законопроектам, бывший президент сможет подать такое заявление в течение трёх месяцев со дня прекращения исполнения своих полномочий.

Источник: https://russian.rt.com/russia/article/798201-putin-proekt-zakon-sovfed?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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