Мультфильм «Просто так» – чудесный подарок для детей и взрослых, который в изящной, непринуждённой форме передаёт высокие содержательные идеи.

С самого начала зритель окунается в атмосферу спокойной красоты природы, украшенной незатейливой, милой мелодией. Радостный мальчик, напевая песенку, идёт по лесной тропинке с огромным букетом полевых цветов и, встретив грустного ослика, венчает его благоухающим венком.

-Это мне? А за что?!- не веря своему счастью, спрашивает удивлённый обладатель нежданного подарка.

Даритель с доброй улыбкой объясняет свою позицию:

-Тебе! Просто так!

Пёстрый сюрприз каким-то непостижимым образом сразу раскрашивает лес разноцветными красками восторга, радости и ликования! Он отзывается музыкой сердца, блеском глаз, тёплой улыбкой и весёлой песенкой благодарности, которую подхватывает счастливый ослик!

Нежный букет полевых цветов – необыкновенно точная метафора душевной щедрости, имеющей тонкий аромат понимания, искреннего сочувствия и сердечной теплоты.

Следующим получателем душистого венка оказывается щенок, который также недоверчиво относится к неожиданным приятным сюрпризам, но услышав вдохновляющее «Просто так», перенимает эстафетную палочку добра.

Повстречав медвежонка, с корзинкой земляники, щенок пытается вручить ему цветочное счастье, но косолапый, убеждённый в корыстных интересах дарителя, прячет своё лукошко за спину и, словно защищаясь, говорит:

-А у меня ничего нет!

Неблагодарная позиция почитателя бартеров не обескураживает весёлого щенка, и он убегает, оставив озадаченному медведю букет «просто так».

Заканчивается повествование случайным падением медвежьей корзинки, которая попадает прямо в лапки милой белочке. Лесная красавица, кокетливо помахивая длинными ресничками, смущённо вопрошает:

-Это мне?

Когда холодный расчёт уступает место бескорыстной заботе, ликование наполняет музыкой счастья сердце медвежонка и звучит весёлой песенкой победы над жадностью, эгоизмом и недовольством.

После просмотра мультфильма возникает чувство причастности к захватывающему процессу передачи радости Другим. Умноженное Добро посылает импульсы света даже через безучастный монитор, направляя мышление зрителя на путь, ведущий к развитию, процветанию и счастью для всех, заставляя искать своё место в прекрасной эстафете добра, где мотивы поступков объясняются скромной фразой: «Просто так». Этот удивительный дуэт слов обычно означает какое-то действие без видимой причины.

На самом деле, причина у дарителей была!

Это красота души, побуждающая смотреть на окружающий мир глазами участия, внимания и любви.

«Просто так»- это забота, которая ничего не требуя взамен, проявляется исключительно из добрых побуждений.

«Просто так» – это душевная щедрость, защищающая от вирусов потребительского мышления, эгоизма, недовольства и уныния.

«Просто так» – это искусство дарения, которое должен освоить каждый человек, желающий украсить мир вокруг восхитительными цветами гармонии, нежности и восхищения.

«Просто так» – это также искусство принятия, поскольку получать радость от подарков, согретых душевной красотой, может лишь тот, кто имеет эту теплоту внутри своего сердца. Недаром жадный медвежонок не испытал удовольствия от букета, пока не понял, что большее счастье давать, чем получать!

Мультфильм «Просто так»:

Марк Твен как-то написал:

«Чтобы почувствовать всю глубину радости, необходимо с кем-то поделиться ею».

Интересно, что «Просто так» происходит от итальянского «дилетто» и означает УДОВОЛЬСТВИЕ!

Твори добро с наслаждением, и будешь счастлив! – вот главный посыл анимационного нравственного шедевра, раскрывающего драгоценные секреты Доброты,собранные в яркий букет полевых цветов.

Анна Егорова

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Источник: https://whatisgood.ru/tv/cartoons/prosto-tak-eto-kak/