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Новости Украины и Новороссии 01 ноября 2020

18:36. 1 ноября 2020 112 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Украинский тупик


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Как Зеленский поздравил Усика


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Кравчук анонсировал план Киева по урегулированию войны на Донбассе

Глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук рассказал, что у украинской стороны созрел новый план, как решить проблему войны в регионе.

Кравчук анонсировал план Киева по урегулированию войны на Донбассе

По его словам, Киев готов в скором времени предоставить на встрече «нормандской четверки» план действий и изучить предложения всех сторон.

Кравчук уверен, что предложение украинской стороны всех устроит, но о чем именно в нем идет речь не сообщил.

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Как Зеленский власть захватывает


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Метки: важное, компиляция

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