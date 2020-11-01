Новости Украины и Новороссии 01 ноября 2020
- 18:35 Украинский тупик.
- 14:40 Как Зеленский поздравил Усика.
- 12:48 Кравчук анонсировал план Киева по урегулированию войны на Донбассе.
- 31.10 21:59 Как Зеленский власть захватывает.
Украинский тупик
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Как Зеленский поздравил Усика
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Кравчук анонсировал план Киева по урегулированию войны на Донбассе
Глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук рассказал, что у украинской стороны созрел новый план, как решить проблему войны в регионе.
По его словам, Киев готов в скором времени предоставить на встрече «нормандской четверки» план действий и изучить предложения всех сторон.
Кравчук уверен, что предложение украинской стороны всех устроит, но о чем именно в нем идет речь не сообщил.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Как Зеленский власть захватывает
К оглавлению | Источник: www.youtube.com