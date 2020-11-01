Украинский тупик

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Кравчук анонсировал план Киева по урегулированию войны на Донбассе

Глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук рассказал, что у украинской стороны созрел новый план, как решить проблему войны в регионе.

По его словам, Киев готов в скором времени предоставить на встрече «нормандской четверки» план действий и изучить предложения всех сторон.

Кравчук уверен, что предложение украинской стороны всех устроит, но о чем именно в нем идет речь не сообщил.

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