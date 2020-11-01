Карабах, Сирия, Ближний восток, последние новости 01 ноября 2020
- 08:00 Жуткие кадры охоты на спецназ в Карабахе: удар за ударом уничтожает спецгруппу (ВИДЕО 18+).
- 07:30 Армия России против Армии США в Сирии: фосфорные удары, горы трупов и освобождение огромных территорий (ВИДЕО, ФОТО).
- 03:45 Огненный ад в Карабахе: агрессор начал выжигать регион запрещённым оружием (ВИДЕО).
- 01:45 Техническое. 01.11.2020.
Жуткие кадры охоты на спецназ в Карабахе: удар за ударом уничтожает спецгруппу (ВИДЕО 18+)
Минобороны Азербайджана заявило, что в Нагорном Карабахе уничтожена разведывательно-диверсионная группа и выведены из строя два армянских военно-транспортных средства.
«В полдень 31 октября наблюдалось движение военной автомобильной техники противника с живой силой в направлении наших позиций.
Стало известно, что разведывательно-диверсионная группа, состоящая из армянского спецназа, пыталась приблизиться к линии обороны наших войск с целью совершения провокации.
Первым огневым ударом по противнику была уничтожена автомобильная техника, и разрозненная разведывательно-диверсионная группа стала спасаться бегством.
Наблюдалось также, что члены группы погрузились во второй автомобиль марки «Камаз», чтобы покинуть этот район. И этот автомобиль, заполненный вооруженными военнослужащими, также был немедленно уничтожен прямым и точным попаданием.
Представляем видеокадры, на которых зафиксированы эти моменты».
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Армия России против Армии США в Сирии: фосфорные удары, горы трупов и освобождение огромных территорий (ВИДЕО, ФОТО)
Американские власти на протяжении всей операции армии России в Сирии пытаются обвинить нашу страну в массовых преступлениях. За пропагандистскими обвинениями Вашингтон «скромно умалчивает» о своих реальных массовых убийствах гражданского населения на Ближнем Востоке. Согласно официальной статистике, за время проведения вооруженными силами США военной операции в Сирии было убито более 1,4 тыс. мирных жителей.
Об этом в новом материале «Русской Весны».
После недавнего удара по местам хранения контрабандной нефти у турецкой границы, американское командование выпустило официальное заявление, что США не причастны к этому нападению на протурецких боевиков. Кроме того, они заявили, что самолеты Коалиции наносят удары «исключительно по военным целям после проведения тщательной разведки». Но официальные цифры и данные западных аналитиков говорят об обратном.
Удары ВВС США выжигающими всё фосфорным боеприпасами по сирийской Ракке, после появления этих кадров в Пентагоне цинично заявили, что это осветительные снаряд
Западная аналитическая группа Airwars декларирует следующие цели:
«Airwars внимательно следит за конфликтами, чтобы помочь лучше понять, как современные войны повлияли на мирных жителей. Наши региональные исследователи отслеживают утверждения о причинении вреда гражданскому населению из новостных агентств и социальных сетей, в настоящее время уделяя особое внимание Ираку, Сирии и Ливии. Airwars оценивает каждый инцидент, связанный с причинением вреда гражданскому населению, чтобы определить, кто конкретно был убит или ранен, и какая воюющая сторона несёт за это ответственность. Как прозрачная организация, мы сохраняем все известные источники информации, включая кадры с места событий».
На сайте аналитической группы обнародована оценка количества смертей среди гражданского:
8320 — 13247 жертв — сообщения с мест о гибели мирных жителей в результате заявленных или вероятных действий Коалиции под руководством США в Ираке и Сирии, сообщения о которых были оценены Airwars как удовлетворительно достоверные или были подтверждены Коалицией под руководством США. Они произошли в ходе 1493 отдельных инцидентов с ударами коалиционных сил.
1765–2366 — убитых дети.
1121–1461 — убитые женщины.
5816–9029 — ранены.
«В тоже время американская Коалиция подсчитала количество погибших от её рук среди гражданского населения. Это 1398 подтвержденных случаев гибели мирных жителей в результате действий Коалиции под руководством США в Ираке и Сирии. Они произошли в результате 340 отдельных ударов с причинением вреда гражданским лицам», — говорится на сайте «АирВарс».
Результаты операции ВКС России
В ходе пятилетней операции Вооружённых сил России в САР были освобождены огромные территории Арабской Республики, они были очищены от международных террористов и от официально поддерживаемых США, Турцией, Саудовской Аравией и другими странами боевиков.
На ранее оккупированных бандформированиями землях активно ведутся восстановление работы, бежавшие от войны и боевиков жители возвращаются на родину.
По данным Минобороны РФ, изъявили желание вернуться на родину 1 297 168 сирийцев из пятнадцати стран мира (Ливан — 645 128, Турция — 70 041, Германия — 60 115, Австрия — 103, Швейцария — 17, Иордания — 458 021, Ирак — 847, Греция — 30 372, Дания — 150, Нидерланды — 29 244, Литва — 30, Мальта — 541, Канада — 2 517, Аргентина — 18, Уругвай — 24).
Всего с 30 сентября 2015 г. в Сирию с территорий иностранных государств вернулись 849 576 человек (в том числе: женщин — 254 934, детей — 432 997).
В настоящее время развернуты 10 пунктов пропуска, из них:
на сирийско-ливанской границе — пять («Земрани», «Джейдет-Ябус», «Эль-Дабусия», «Телль-Калах», «Эль-Кусайр»);
на сирийско-иорданской границе — один («Насиб»);
на территории Сирии — два («Сальхиях», «Джлеб»);
воздушный — один («Дювали»);
морской — один («Баниас»).
При поддержке России официальный Дамаск предпринимает активные шаги, направленные на повышение эффективности процесса возвращения сирийских беженцев с территорий иностранных государств.
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Огненный ад в Карабахе: агрессор начал выжигать регион запрещённым оружием (ВИДЕО)
Анкара и Баку не торопятся закопать топор войны и добиваются эскалации конфликта в противостоянии с Ереваном. Призывы мировых лидеров к противоборствующим сторонам сложить оружие и сесть за стол переговоров остаются без внимания. В «горячей точке» начинается уже настоящий геноцид. На днях против армян начали применять фосфорное оружие.
Об обострении ситуации в регионе сообщил армянский омбудсмен Арман Татоян. На своей странице в соцсети Facebook он опубликовал результаты оперативного расследования. Он разместил видео, указав на использование химического оружия.
На видео запечатлено, как на гористую местность опускаются яркие искры. Такая картина характерна при нанесении удара фосфорными боеголовками. Татоян отметил, что такие действия Баку противоречат международному праву.
«Боеприпасы с фосфором — это оружие, в котором используется один из распространенных аллотропов химического элемента фосфор», — написал правозащитник.
Омбудсмен заявил, что атаки в основном приходятся по лесам, находящимся недалеко от поселений. По его словам, сейчас там находится большое количество мирных жителей, прячущихся там от нападения азербайджанской армии, поддерживаемой Анкарой.
Впрочем, не исключено, что следом за этой новостью появятся сообщения о том, что фосфорные бомбы якобы использовали армянские военные. Анкара и Баку хотят любой ценой захватить территории Нагорного Карабаха. Общественность может стать свидетелем очередных провокаций.
Аналогичная ситуация наблюдалась в Сирии. Тогда правительство Башара Асада также обвинили в применении химического оружия. Без представления неопровержимых доказательств и на основании сфабрикованной информации подконтрольной США организации «Белые каски» западная коалиция нанесла удары по позициям Сирийской арабской армии.
Подобная ситуация может повториться.
Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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Техническое. 01.11.2020
Здесь должен был быть материал о ситуации в Карабахе к 1 ноября, но ЖЖ глюканул и 2 часа коту под хвост.
Так что завтра по второму кругу наберу. Ну и видео отдельным постом выйдет.
Если же коротко, то армяне пока держат ключевые направления, но ситуация для них около-критическая.
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