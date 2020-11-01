Американские власти на протяжении всей операции армии России в Сирии пытаются обвинить нашу страну в массовых преступлениях. За пропагандистскими обвинениями Вашингтон «скромно умалчивает» о своих реальных массовых убийствах гражданского населения на Ближнем Востоке. Согласно официальной статистике, за время проведения вооруженными силами США военной операции в Сирии было убито более 1,4 тыс. мирных жителей.

Об этом в новом материале «Русской Весны».

После недавнего удара по местам хранения контрабандной нефти у турецкой границы, американское командование выпустило официальное заявление, что США не причастны к этому нападению на протурецких боевиков. Кроме того, они заявили, что самолеты Коалиции наносят удары «исключительно по военным целям после проведения тщательной разведки». Но официальные цифры и данные западных аналитиков говорят об обратном.

Удары ВВС США выжигающими всё фосфорным боеприпасами по сирийской Ракке, после появления этих кадров в Пентагоне цинично заявили, что это осветительные снаряд

Западная аналитическая группа Airwars декларирует следующие цели:

«Airwars внимательно следит за конфликтами, чтобы помочь лучше понять, как современные войны повлияли на мирных жителей. Наши региональные исследователи отслеживают утверждения о причинении вреда гражданскому населению из новостных агентств и социальных сетей, в настоящее время уделяя особое внимание Ираку, Сирии и Ливии. Airwars оценивает каждый инцидент, связанный с причинением вреда гражданскому населению, чтобы определить, кто конкретно был убит или ранен, и какая воюющая сторона несёт за это ответственность. Как прозрачная организация, мы сохраняем все известные источники информации, включая кадры с места событий».

На сайте аналитической группы обнародована оценка количества смертей среди гражданского:



8320 — 13247 жертв — сообщения с мест о гибели мирных жителей в результате заявленных или вероятных действий Коалиции под руководством США в Ираке и Сирии, сообщения о которых были оценены Airwars как удовлетворительно достоверные или были подтверждены Коалицией под руководством США. Они произошли в ходе 1493 отдельных инцидентов с ударами коалиционных сил.

1765–2366 — убитых дети.

1121–1461 — убитые женщины.

5816–9029 — ранены.

«В тоже время американская Коалиция подсчитала количество погибших от её рук среди гражданского населения. Это 1398 подтвержденных случаев гибели мирных жителей в результате действий Коалиции под руководством США в Ираке и Сирии. Они произошли в результате 340 отдельных ударов с причинением вреда гражданским лицам», — говорится на сайте «АирВарс».

Результаты операции ВКС России

В ходе пятилетней операции Вооружённых сил России в САР были освобождены огромные территории Арабской Республики, они были очищены от международных террористов и от официально поддерживаемых США, Турцией, Саудовской Аравией и другими странами боевиков.

На ранее оккупированных бандформированиями землях активно ведутся восстановление работы, бежавшие от войны и боевиков жители возвращаются на родину.

По данным Минобороны РФ, изъявили желание вернуться на родину 1 297 168 сирийцев из пятнадцати стран мира (Ливан — 645 128, Турция — 70 041, Германия — 60 115, Австрия — 103, Швейцария — 17, Иордания — 458 021, Ирак — 847, Греция — 30 372, Дания — 150, Нидерланды — 29 244, Литва — 30, Мальта — 541, Канада — 2 517, Аргентина — 18, Уругвай — 24).

Всего с 30 сентября 2015 г. в Сирию с территорий иностранных государств вернулись 849 576 человек (в том числе: женщин — 254 934, детей — 432 997).

В настоящее время развернуты 10 пунктов пропуска, из них:

на сирийско-ливанской границе — пять («Земрани», «Джейдет-Ябус», «Эль-Дабусия», «Телль-Калах», «Эль-Кусайр»);

на сирийско-иорданской границе — один («Насиб»);

на территории Сирии — два («Сальхиях», «Джлеб»);

воздушный — один («Дювали»);

морской — один («Баниас»).

При поддержке России официальный Дамаск предпринимает активные шаги, направленные на повышение эффективности процесса возвращения сирийских беженцев с территорий иностранных государств.