Патрушев заявил об увеличении иностранного финансирования оппозиции.
По его словам, лидеры прозападной несистемной оппозиции «обладают ресурсом для массового вовлечения представителей молодого поколения в протестные выступления».
«Их возможности существенно повышаются в связи со значительным увеличением финансирования из-за рубежа российских НКО», — цитирует Патрушева РИА Новости.
Он отметил, что «особое внимание деструктивных политических сил либерального толка уделяется наиболее образованным и перспективным молодым людям, обучающимся в престижных вузах».
Также «усиливается воздействие на подростков «крайне левых» и «крайне правых» экстремистских организаций и радикальных фанатских группировок», добавил он.
И чего? Что то поменять то можно или только трепать языком?
Кот ответь честно ,если не трудно ,что затевается за организация или движение Русский Мир +партия Родина ,+Белый Орел+ Союз Добровольцы Донбасса.Личности -Бородай ,Журавлев ,Рогозин,малофеев ,Сурков.
Поживём – увидим, Мари.
Лозунги классные ,главное ,чтобы жиды не возглавили ,но этого же не может быть,как когда-то землю -крестьянам ,так и сейчас их лозунги -полный запрет лечения и обучения детей госчиновников за границей -химическая кастрация !!!коррупционеров,лишение их чинов и О!пропорциональные налоги,привлекут многих. И почему партия ЗА Правду (частная партия Бабакова -человек президента по взаимодействию с земляками) и майданы В РБ и Украине -это вопросы ,миллионер Украины -все облэнерго украины-житомир и многих других городов и гостиниц ему принадлежат.Захарка Прилепин-типа воевал на Донбасе.Т.е. вранье ,левые лозунги для привлечения охлоса???Если Прилепа -патриот -то я и за 100 млн не признаю эту правду русской.Не так ли КОТ.Готовится какая -то большая АФЕРА.
Смотрите сьезд этого СОЮЗА ..https://irina-fadeewa.livejournal.com/2285887.html…Белорусскй Союз возглавляет жид с жуткой репутацией. Жора должен увлечься с КТ.
День ТВ, Стариков, Русский Мир, СССР, КОБ.
Ну вот и понятно направление миллионеров ,типа Малофеева и Суркова -возглавить вполне логичное направление ,бегущее от Либержидов к типа Русскому миру ,т.е к потерянному Советскому Союзу.Как красивы слова ,но как знаком сценарий -главное возглавить??-и увести народ .Ну не рожает толпа лидеров -их либо в вагоне пришлют ,либо собственный, обогатившийся в 30 лет прошедших,не стеснялись в ограблении народа ,капитал возглавит.А где СЕРЫЕ ,куда примыкают.?
П.С. а люди страдают ,искренне сражавшиеся на Донбассе.
Блин на совковое поколение похоже уже ничего не выделят нас списали и там и тут. А за молодежь надо конечно побороться молодежь он тоже выпить не дурак.