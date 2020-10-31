ЦИК Украины огласила первые результаты местных выборов

По информации ЦИК, все избирательные участки закончили подсчет голосов и составление протоколов УИК. Почти все участки уже передали протоколы в сельские, поселковые и городские ТИК.

Как сообщает Корреспондент, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала первые официальные результаты голосования на местных выборах в Украине. Ознакомиться с результатами выборов, списками депутатов и количеством процентов набранных голосов можно на сайте ЦИК в разделе о местных выборах.

«Всего районные ТИК приняли 682 протокола (более 45,4% от общего количества протоколов), областные ТИК — 503 протокола (более 36,8%)», — говорится в сообщении.

В ЦИК уточнили, что избранными признали уже 20 городских голов, 17 поселковых и 47 сельских в 23 областях; а также депутатов 8 городских, 15 — поселковых и 41 — сельского советов.

Окончательные результаты выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов должны быть установлены не позднее чем на двенадцатый день после дня голосования, то есть до 6 ноября 2020 включительно.

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Закон не для всех: министр юстиции Украины сделал шокирующее заявление

Верховенство права на Украине должно быть не всегда и не по отношению ко всем. По крайней мере, так считает министр юстиции Денис Малюська. Об этом он заявил вечером в пятницу, 30 октября, комментируя ситуацию с судьями Конституционного суда. «Если мы будем руководствоваться законом — не решим проблему. Проблему с судьями, которые злоупотребляют своими полномочиями и используют их в личных, иногда коммерческих интересах. Это невозможно решить, если руководствоваться исключительно буквой закона», — заявил министр. По словам Малюськи, в данном случае необходимо некое «политическое решение», на которые история Украины богата. Так, утверждает министр, «были приняты решения, не предусмотренные законодательством» во время третьего тура президентских выборов в 2004 году, или «внесение изменений в Конституцию постановлением Верховной Рады» (в 2014 году, сразу после бегства Януковича), не предусмотренных нигде. «Эти два примера показывают пример политико-правового решения, решившего проблему», — считает глава Минюста. При этом министр никак не трактует понятие «политического решения» — кто его может принять, и на основании чего.

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