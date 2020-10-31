“Марш на Варшаву”
00:08. 31 октября 2020 236 просмотров 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
В Польше продолжаются массовые протесты поляков против нелегитимного правительства в Варшаве, которое угнетает свободных людей. По размаху эти протесты в разы превосходят то, что происходит в соседней Белоруссии. Причинами протестов является комбинация факторов – закон против абортов, коронавирусные ограничения + прочие действия правительства, наплодившие массу недовольных. Протесты проходят как в Варшаве, так и в других городах, например в Кракове.
Польша будет свободной страной! Поляки – вы невероятны! Сегодня на наших глазах рождается новая польская нация!
Нелегитимный режим Дуды должен уйти и передать власть Координационному Совету польской оппозиции.
Получилось в Киргизии – получится и в Польше!
Многие говорят, что Бога нет! Однако, забыли закон от Бога: что посеял, то и пожнёшь. Хотели устроить пакость Лукашенке – извольте получить и ответ!
По тому же законы Эрдоган получил землетрясение!
Все куда более серьезно.
Майдан, отмасштабированный на весь европейский мир.