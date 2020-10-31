Главная » Невероятное в мире, Политика

“Марш на Варшаву”

00:08. 31 октября 2020 236 просмотров 3 коммент. Опубликовал:


В Польше продолжаются массовые протесты поляков против нелегитимного правительства в Варшаве, которое угнетает свободных людей. По размаху эти протесты в разы превосходят то, что происходит в соседней Белоруссии. Причинами протестов является комбинация факторов – закон против абортов, коронавирусные ограничения + прочие действия правительства, наплодившие массу недовольных. Протесты проходят как в Варшаве, так и в других городах, например в Кракове.

































































Польша будет свободной страной! Поляки – вы невероятны! Сегодня на наших глазах рождается новая польская нация!
Нелегитимный режим Дуды должен уйти и передать власть Координационному Совету польской оппозиции.
Получилось в Киргизии – получится и в Польше!

Метки: Видео, коронавирус, польша, поляки, протесты, фотографии, юмор

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6288262.html

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
«Отдали жизнь 600 тысяч солдат и офицеров»: что говорится в рассекреченном рапорте маршала Жукова об освобождении Польши
...отмечается в рапорте. По словам маршала Жукова, «стремительное продвижение войск ... варвары уничтожили столицу Польши — Варшаву, с жестокостью изощрённых садистов гитлеровцы...Павел Иванович Батов и маршал Советского Союза Константин Константинович...
Не те победители. Почему Польша не празднует 75-летие освобождения Варшавы?
...является датой, официально отмечаемой в Варшаве». Мэрия разрешила два памятных ...и маршал Советского Союза Константин Рокоссовский на командном пункте под Варшавой. Фото...не собирались.Руководителем восстания в Варшаве являлся польский генерал Тадеуш ...
Разгром Тухачевского под Варшавой
...успешное наступление, грозившее захватом Варшавы. Что случилось дальше, читаем...направлении главного удара. Под Варшавой поляки активно применили танки...эту тему хорошо высказался маршал Конев в беседе ...Писатель Константин Симонов и маршал Конев на рыбалке....
Маршал Квинты*. O заговоре Тухачевского (и оккультном Ордене Туле)
...к тому, что отверг «Красный маршал» и «потомок Индриса».    ... он получил желанное звание маршала, при этом был убежден... Лондон Тухачевский останавливался в Варшаве и Берлине, где вел... в советском посольстве русский маршал много разговаривал с Политисом,...
«Масштабные и кровопролитные бои»: как Красная армия освобождала Варшаву от нацистов
...войсками 1-го Белорусского фронта маршал Георгий Жуков, в боях за... чтобы разбить немцев под Варшавой и освободить Варшаву для поляков». Одним из...красноармейцам вызывают чувство глубокого омерзения. Варшава лакирует историческую реальность, вычёркивая ...
Пустые мечты Варшавы. Польша хочет создать «санитарный кордон» для России
...морями. Отцом этого проекта считается маршал Пилсудский. Возглавив после Первой ...детям стать наследниками престола. Маршал Юзеф Пилсудский в Варшаве, 5 ноября 1927...необходимости сопротивляться усиливающемуся давлению на Варшаву со стороны Евросоюза и его...

3 Комментария » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)