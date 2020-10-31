Выручка компании «Литовские железные дороги» (Lietuvos geležinkeliai, LTG, ЛЖД) с начала года упала на 11 процентов. Наибольшее влияние на снижение грузоперевозок оказал мировой экономический спад из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает Sputnik Литва, согласно предварительным данным, за первые девять месяцев года ЛЖД заработала 327,6 миллиона евро. За тот же период прошлого года доходы составляли 368,4 миллиона евро.

Наибольший удар пандемия нанесла по уровню пассажиропотока на самом популярном маршруте между Вильнюсом и Каунасом.

«За девять месяцев этого года 2,52 миллиона человек путешествовали поездом, что на 28 процентов меньше, чем в прошлом году. В сентябре ситуация стала улучшаться – зафиксирована 331 тысяча пассажиров», — сообщает пресс-служба ЛЖД.

Но сотрудники предприятия не унывают, и надеются, что нынешние трудности лишь временное явление, и после того как мир сможет победить смертельный вирус, жизнь вновь вернётся в привычное русло, и дорога опять оживёт.

«Этот год полон вызовов для всей нашей деятельности. В начале пандемии мы рассматривали как очень пессимистичные, так и несколько более оптимистичные бизнес-сценарии, а итоги сентября можно оценивать сдержанно и оптимистично. Я считаю, что кривые результатов будут только расти», – сказал генеральный директор ЛЖД Мантас Бартушка.

Источник: https://news-front.info/2020/10/31/litovskie-zheleznye-dorogi-potihonku-prihodyat-v-upadok/