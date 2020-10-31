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«Литовские железные дороги» потихоньку приходят в упадок

11:17. 31 октября 2020 116 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Выручка компании «Литовские железные дороги» (Lietuvos geležinkeliai, LTG, ЛЖД) с начала года упала на 11 процентов. Наибольшее влияние на снижение грузоперевозок оказал мировой экономический спад из-за пандемии коронавируса.

"Литовские железные дороги" потихоньку приходят в упадок

Как сообщает Sputnik Литва, согласно предварительным данным, за первые девять месяцев года ЛЖД заработала 327,6 миллиона евро. За тот же период прошлого года доходы составляли 368,4 миллиона евро.

Наибольший удар пандемия нанесла по уровню пассажиропотока на самом популярном маршруте между Вильнюсом и Каунасом.

«За девять месяцев этого года 2,52 миллиона человек путешествовали поездом, что на 28 процентов меньше, чем в прошлом году. В сентябре ситуация стала улучшаться – зафиксирована 331 тысяча пассажиров», — сообщает пресс-служба ЛЖД.

Но сотрудники предприятия не унывают, и надеются, что нынешние трудности лишь временное явление, и после того как мир сможет победить смертельный вирус, жизнь вновь вернётся в привычное русло, и дорога опять оживёт.

«Этот год полон вызовов для всей нашей деятельности. В начале пандемии мы рассматривали как очень пессимистичные, так и несколько более оптимистичные бизнес-сценарии, а итоги сентября можно оценивать сдержанно и оптимистично. Я считаю, что кривые результатов будут только расти», – сказал генеральный директор ЛЖД Мантас Бартушка.

Метки: литва, Новости, пандемия, последние мировые новости на сегодня, последние новости, экономика

Источник: https://news-front.info/2020/10/31/litovskie-zheleznye-dorogi-potihonku-prihodyat-v-upadok/

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 3067 2795
    Хан_Уман 31 октября 2020 в 12:18

    Вот оно тлетворное влияние запада.
    Окраина на очереди.
    Беларусь отстояли пока.

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    • 5866 3986
      чужойХан_Уман 31 октября 2020 в 12:46

      Это перевозки упали на 11%. В Окраине уже 90% тепловозов пришли в негодность.
      Отстой Беларуси на лицо. У нас в деревне на рынке армяне лучше чем азеры.
      За высокопарными словами скрываются хорошие дела коммунистов.
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      Тлетворное влияние запада привез Помпео, а я ему и говорю,
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