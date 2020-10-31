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Будущее мира и роль России в нем.

11:26. 31 октября 2020 207 просмотров 9 коммент. Опубликовал:

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Мы стоим на пороге смены эпох.

Прямо здесь и сейчас.

Прямо сейчас происходит глобальный слом системы мироустройства, с попыткой уничтожить текущее, с целью воссоздать новое мироустройство.

План приведен в исполнение и сейчас в самой активной его фазе.

Россия не является первоцелью, отнюдь нет.

Но является препятствием к получению итога слома текущей системы.

Мы все, практически каждый из граждан России - это проблема тех, кто запланировал слом.

С разницей лишь в том, что кто то уже осознал происходящее, кто то еще цепляется за текущую, интенсивно утилизируемую систему мироустройства.

Демократия, социализм, тоталитаризм - все это для тех, кто пошел на слом системы в прошлом.

Мир сейчас - это поле битвы иделологий, поле битвы текущей системы мироустройства, и тех, кто пытается её сломать.

***

Мы видим в новостях протесты, цветные революции, чернуху, порнуху, откровенный идиотизм и даже дибилизм, что "сочится" с многих СМИ в массы.

Это все является частью психологической атаки на то светлое, что осталось в людях.

И это нужно для того, чтобы люди сбильсь в толпу, которая не понимает истинных принципов происходящего, и ищет ответ.

И этот ответ пытаются навязать те, кто рассказывает нам про теории заговоров, некомпетентность властей, отсутствие морально-этического кодекса.

Им нужно использовать то, что является итогом слома целостного видения мироустройства.

И использовать для того, чтобы в итоге сыграть на руку тем, кто затеял слом.

***

Никто не хочет умирать, никто не хочет страдать, испытывать нужду, эмоционаольную попустошенность, тревогу за будущее.

И спасение от этого заключается в том, что нужно осознать принципы разъединения единого, и начать собирать его локально обратно.

Никто не запрещает помогать друг другу, понимать нужды друг друга, идти навстречу и в чем то уступать, давая возможности другому.

Россия сейчас - это полигон создания будущего мира.

И лишь объединив усилия можно воплотить в реальность совсем иной сценарий будущего, где Россия станет оплотом мира.

Гаванью спокойствия, развития научно-технического прогресса и духовности. 

***

Атаки извне будут лишь усиливаться, ибо те, кто планировал слом в России без пролем просчитались, они осознают, что Россия использует этот шанс.

Превратится в креспость духа, не даст одурачить свой народ и пустить в ход те сценарии, которые уже сейчас запущены по всем "посвященному" миру.

Мы не приемлем гомосексуализм, феминизм, атеизм и прочие проявления того, что призвано уничтожить морально-этическую основу бытия.

Мы не приемлем попытки использования наших проблем для создания глобальной проблемы и угрозы для целостности России.

Мы не приемлем испоьзование нас, граждан России в своих планах по слому текущей системы и строительству новой.

***

Да, будет тяжело.

Да, будут смерти от вируса.

Да, будут попытки локальных бунтов.

Да, придется считать копейки.

Но это дань тому будущему, в котором Россия не является придатком текущего центра глобализации.

Это дань тому будущему России, в котором Россия является ключевым игроком мира, сохранившим свою целостность и структурированность.

Это дань тому будущему России, в котором Россия является центром духовности и основой самой сути человечности цивилизации.

***

Вы все читали Веды, вы верили в социализм, верили в капитализм.

Но ничего этого не планируется в будущем теми, кто сейчас ломает мироустройство.

И некому будет воплощать в реальность лучшее, что есть у всего того, что выше перечислено.

Потому что собственными руками может быть уничтожено собственное будущее.

И единственный шанс воплотить в реальность все то, о чем мы все, каждый из нас мечтает - это единение перед угрозой, понимание и терпение.

И лишь для того, чтобы потом было кому отстраивать новое именно у нас, в России, и беря лучшее из любого из видений и идеологий.

***

Если мы сейчас поддадимся соблазну, лени, злобе - мы потеряем собственное предначертанное будущее, и будущее наших потомков.

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9 Комментариев » Оставить комментарий


  • 34484 30038
    Вячеслав 31 октября 2020 в 11:53

    В течение 7 лет всё угомонится… Пиндосы и сами уже время отсчитывают…

    Ответить
    1
  • 3067 2795
    Хан_Уман 31 октября 2020 в 12:14

    Эдуард Кейси подробно рассказал что будет.
    Но мало кто верит.

    Ответить
       
  • 7685 7209
    KT 31 октября 2020 в 12:39

    “Мир сейчас – это поле битвы идеологий, поле битвы текущей системы мироустройства, и тех, кто пытается её сломать.”
    По второй части ясно,а вот по первой вопрос-это какие такие идеологии бьются?

    Ответить
    1
    • 23910 2876
      РусофилKT 31 октября 2020 в 12:43

      Это бьются мухи в голове о черепную коробку ))
      Набор ШТАМПОВ а-ля “строим коммунизм”
      Бла-бла-бла ниочём и лозунги.
      Автор видимо из замполитов и умеет долго говорить ниочём но о ВЕЛИЧИИ ))

      Ответить
      3
  • 732 324
    serjoza 31 октября 2020 в 12:44

    Рооссия капиталистическая страна и этим всё сказано..Мы вымрем до уровня,когда с нами будет очень легко справиться..По официальной статитике-с 2019года нас стало меньше на миллион.Скачем дальше и рассказываем,как буржуи открывают заводики..кто на них работать то будет?((

    Ответить
    0
  • 3691 2841
    Игорь 31 октября 2020 в 12:54

    Постоим за землю русскую! Тут постоим.
    Уральские пельмени.
    А мы возле села Сорокина у речки Ситик прямо посеред Транссиба однокуйственно с пельменями постоим.

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    1

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