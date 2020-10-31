Будущее мира и роль России в нем.
Мы стоим на пороге смены эпох.
Прямо здесь и сейчас.
Прямо сейчас происходит глобальный слом системы мироустройства, с попыткой уничтожить текущее, с целью воссоздать новое мироустройство.
План приведен в исполнение и сейчас в самой активной его фазе.
Россия не является первоцелью, отнюдь нет.
Но является препятствием к получению итога слома текущей системы.
Мы все, практически каждый из граждан России - это проблема тех, кто запланировал слом.
С разницей лишь в том, что кто то уже осознал происходящее, кто то еще цепляется за текущую, интенсивно утилизируемую систему мироустройства.
Демократия, социализм, тоталитаризм - все это для тех, кто пошел на слом системы в прошлом.
Мир сейчас - это поле битвы иделологий, поле битвы текущей системы мироустройства, и тех, кто пытается её сломать.
***
Мы видим в новостях протесты, цветные революции, чернуху, порнуху, откровенный идиотизм и даже дибилизм, что "сочится" с многих СМИ в массы.
Это все является частью психологической атаки на то светлое, что осталось в людях.
И это нужно для того, чтобы люди сбильсь в толпу, которая не понимает истинных принципов происходящего, и ищет ответ.
И этот ответ пытаются навязать те, кто рассказывает нам про теории заговоров, некомпетентность властей, отсутствие морально-этического кодекса.
Им нужно использовать то, что является итогом слома целостного видения мироустройства.
И использовать для того, чтобы в итоге сыграть на руку тем, кто затеял слом.
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Никто не хочет умирать, никто не хочет страдать, испытывать нужду, эмоционаольную попустошенность, тревогу за будущее.
И спасение от этого заключается в том, что нужно осознать принципы разъединения единого, и начать собирать его локально обратно.
Никто не запрещает помогать друг другу, понимать нужды друг друга, идти навстречу и в чем то уступать, давая возможности другому.
Россия сейчас - это полигон создания будущего мира.
И лишь объединив усилия можно воплотить в реальность совсем иной сценарий будущего, где Россия станет оплотом мира.
Гаванью спокойствия, развития научно-технического прогресса и духовности.
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Атаки извне будут лишь усиливаться, ибо те, кто планировал слом в России без пролем просчитались, они осознают, что Россия использует этот шанс.
Превратится в креспость духа, не даст одурачить свой народ и пустить в ход те сценарии, которые уже сейчас запущены по всем "посвященному" миру.
Мы не приемлем гомосексуализм, феминизм, атеизм и прочие проявления того, что призвано уничтожить морально-этическую основу бытия.
Мы не приемлем попытки использования наших проблем для создания глобальной проблемы и угрозы для целостности России.
Мы не приемлем испоьзование нас, граждан России в своих планах по слому текущей системы и строительству новой.
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Да, будет тяжело.
Да, будут смерти от вируса.
Да, будут попытки локальных бунтов.
Да, придется считать копейки.
Но это дань тому будущему, в котором Россия не является придатком текущего центра глобализации.
Это дань тому будущему России, в котором Россия является ключевым игроком мира, сохранившим свою целостность и структурированность.
Это дань тому будущему России, в котором Россия является центром духовности и основой самой сути человечности цивилизации.
***
Вы все читали Веды, вы верили в социализм, верили в капитализм.
Но ничего этого не планируется в будущем теми, кто сейчас ломает мироустройство.
И некому будет воплощать в реальность лучшее, что есть у всего того, что выше перечислено.
Потому что собственными руками может быть уничтожено собственное будущее.
И единственный шанс воплотить в реальность все то, о чем мы все, каждый из нас мечтает - это единение перед угрозой, понимание и терпение.
И лишь для того, чтобы потом было кому отстраивать новое именно у нас, в России, и беря лучшее из любого из видений и идеологий.
***
Если мы сейчас поддадимся соблазну, лени, злобе - мы потеряем собственное предначертанное будущее, и будущее наших потомков.
В течение 7 лет всё угомонится… Пиндосы и сами уже время отсчитывают…
Эдуард Кейси подробно рассказал что будет.
Но мало кто верит.
“Мир сейчас – это поле битвы идеологий, поле битвы текущей системы мироустройства, и тех, кто пытается её сломать.”
По второй части ясно,а вот по первой вопрос-это какие такие идеологии бьются?
Это бьются мухи в голове о черепную коробку ))
Набор ШТАМПОВ а-ля “строим коммунизм”
Бла-бла-бла ниочём и лозунги.
Автор видимо из замполитов и умеет долго говорить ниочём но о ВЕЛИЧИИ ))
Путин строить капитализм либерального разлиива..вот недавно отменил свой ке указа о запрете занимать госдолжности,если имеешь активы за рубежом..а сколько было пиара и хвалы великому путину.В реальности,врал,врёт и будет врать
Думаешь ЧК-замполит?
Рооссия капиталистическая страна и этим всё сказано..Мы вымрем до уровня,когда с нами будет очень легко справиться..По официальной статитике-с 2019года нас стало меньше на миллион.Скачем дальше и рассказываем,как буржуи открывают заводики..кто на них работать то будет?((
Вы в Эстонии точно вымрете.
Неужели Вас там на миллион меньше стало?
Постоим за землю русскую! Тут постоим.
Уральские пельмени.
А мы возле села Сорокина у речки Ситик прямо посеред Транссиба однокуйственно с пельменями постоим.