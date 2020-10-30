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Сёмин про борьбу за молодёжь

14:46. 30 октября 2020 40 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Искренность в политике, то есть в той области человеческих отношений, которая имеет дело не с единицами, а с миллионами, — искренность в политике есть вполне доступное проверке соответствие между словом и делом. (В. И. Ленин)

Полное видео:
https://www.youtube.com/watch?v=kBBb371n_LY

Основной канал: https://www.youtube.com/channel/UC2qoLqo8RuV4P_88yhHCZIg
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#КонстантинСемин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=K7eJ_GOejY4

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