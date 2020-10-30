...с Россией, был источником разведданных для ГосдепартаментаВ основном заключении ...как "особо важный" источник разведданных для Госдепартамента США, предоставлявший ... сенсационное заявление. Процитирует ошеломительную новость. Оказывается, Крым не нуждается...
... Путин: США сознательно не публикуют разведданные о крушении "Боинга" под Донецком... Путин: США сознательно не публикуют разведданные о крушении "Боинга" под Донецком... оно и есть. Они имеют разведданные. Но, к сожалению, доказательств этого...
... Минские соглашения. Переговоры. Договоренности; новости Украины; США К оглавлению | Источник... добавила Москалькова. Метки по теме: новости Украины К оглавлению | Источник: news... генерала Данфорда осуществлять обмен разведданными между Пентагоном и МО РФ...
... МЧС ДНР, передает Донецкое агентство новостей. «Электрики восстановили электроснабжение шахты,... эвакуированы, — цитирует Донецкое агентство новостей сотрудника МЧС. — Работы по .... Он отметил, что по разведданным, ополченцы собрали очень большое количество...
...Александр Воробьев сказал РИА Новости, что в случае ...не хочется», — сказал РИА Новости глава государственной компании «Крымгазсети»...: news-front.info Важные новости: Тимошенко собирает новый Майдан...подготовка диверсий и сбор разведданных в Крыму, следует из...
Смысл объективен по меньшей мере постольку, поскольку его можно «найти», но нельзя «дать». Аналогичным образом лишь с объективностью смысла связано то, что его надо каждый раз открыть и нельзя изобрести.