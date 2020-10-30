" .. Нам задали вот такую траекторию потому, что в условиях снижения объема экспорта и цен на основное сырье определенная группа товарищей хочет сохранить свои доходы. Она небольшая, но за нее приходится расплачиваться всем остальным...."

Недавно Всемирный банк опубликовал исследование, в котором говорилось, что из-за распространения коронавирусной инфекции число людей, живущих в состоянии крайней бедности (на менее чем 1,9 доллара в день) к концу 2021 года может вырасти уже до 150 миллионов, и это будет составлять 9,1−9,4% населения планеты.

По идее, этот прогноз никоим образом не должен волновать россиян, ведь глава Счетной палаты Алексей Кудрин на днях ответственно заявил — в нашей стране проблема крайней нищеты не стоит. «По меркам, как сказал Максим Геннадьевич [министр экономического развития Решетников], чуть больше доллара в день расходы — считается, что это критерий бедности, который существует в мире. Мы, естественно, эту проблему давно решили. Эту нищету, самую серьезную, давно уже преодолели», — подчеркнул он в эфире телеканал Россия24, вероятно, памятуя о докладе, направленном в июне с.г. Россией в ООН. В нем, напомним, говорилось, что в России практически отсутствует население, чей уровень жизни находился бы ниже определенного Всемирным банком критерия абсолютной бедности: уже в 2017 году в России менее 0,1% населения жили меньше чем на 3,2 доллара в день и менее 1% — на сумму, меньшую 5,5 доллара в день.

По логике вещей, россиян также не должен как-то волновать, а уж тем более — пугать, октябрьский же блок прогнозов Международного валютного фонда (МВФ).

Он, в частности, подразумевает, что по итогам 2020 года Россия по уровню ВВП на душу населения займет 68-е место в мире, сгенерировав по 9,97 тысячи долларов на человека (-14% к уровню 2019 года). Но уже к концу 2025 года, приходят к выводу аналитики МВФ, наша страна потеряет две позиции в этом рейтинге, и откатится на 70-ю строчку. В результате уровень жизни в России откатится на уровень Туркмении (которую сейчас мы опережаем почти на 20%). К этому времени по уровню ВВП на душу населения нас обгонит Болгария (сейчас 69-я строчка рейтинга) и даже Казахстан (74-я строчка рейтинга на данный момент), не говоря уже о недавно обогнавшем нас по этому показателю Китае. И если сейчас, резюмирует МВФ, Россия по уровню жизни отстает от развитых стран в 4,5 раза, то через пять лет этот разрыв станет практически пятикратным.

Казалось бы, чего волноваться, раз сам Кудрин заявил, что войну с бедностью мы выиграли? Вот только не совсем понятно, почему же тогда почти две трети (64%) молодых семей в России могут позволить себе покупать исключительно еду и одежду, а обеспечить себя товарами длительного пользования у них нет возможности. А ведь именно об этом говорят данные опроса Федеральной службы государственной статистики, которые 29 октября обнародовало РИА Новости.

«СП»: — Если заглядывать не на 5 лет вперед, а на год, тут у России перспективы каковы?

На коротком горизонте событий, примерно от года до десяти лет, констатировал доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Сергей Хестанов, состояние нашей экономик и очень четко будет зависеть исключительно от динамики цен на углеводороды. Причем обязательно с поправкой на объем экспорта, который с марта месяца «благодаря» соглашениям ОПЕК+, сильно ужался.

— Наш низкий уровень [жизни] в течение нескольких лет остается законсервированным, — подчеркнул он. — Да, никто не ждал, что сентябрь-октябрь окажутся именно такими, но, с другой стороны, а с чего бы нам жить хорошо, если ничего не меняется? Все прогнозы, которые даются, исходят именно из этого. Нам задали вот такую траекторию потому, что в условиях снижения объема экспорта и цен на основное сырье определенная группа товарищей хочет сохранить свои доходы. Она небольшая, но за нее приходится расплачиваться всем остальным.

«СП»: — Получается, нам по большому счету все равно, какая там конъюнктура на мировых рынках, усиливается ли распространение коронавирусной инфекции? Как наверху определили, так и будем в этом болотце экономическом плескаться?

— Правильнее говорить — будем сползать в пропасть. Потому что у нас до этого пять лет подряд доходы падали, а на шестой год этот процесс усилился. Нам прямо так в правительственной программе до 2030 года и пообещали. Вы знаете, что согласно этому документу пенсия будет индексироваться всего на 75 рублей выше инфляции?

Ведь официально ожидаемая инфляция в 3−4% - она же смешная, она не соответствует ничему. А делается она очень просто. Складывается, например, стоимость космической ракеты, которая не делается, и килограмма гречки в магазине. Инфляция получается невысокая, но при этом гречка дорожает на 20%. Раз такая схема нравится, значит, она и дальше будет использоваться.

После таких разъяснений экспертов поневоле закрадывается в голову мысль — если наши чиновники высчитывают инфляцию подобным образом, значит, Алексей Кудрин, заявляя о победе российской власти над крайней бедностью в стране, лукавил? Как выясняется, лукавил — это еще не то слово.

— В данном случае, заявление Кудрина это классический пример манипуляции статистикой— За основу был взят 1 доллар в день, по нашим нынешним меркам 75 рублей. Только вот этот порог нищеты актуален для стран так называемого «третьего мира» в Азии, Африке и Латинской Америке. Представить себе, что в тех же США или Европе человек способен выживать на 1 доллар в день, или 30 долларов в месяц, невозможно. Это даже не бедность, это медленное умирание от голода.

А нам господин Кудрин на голубом глазу заявляет — есть, дескать, мировые стандарты нищеты, которые мы легко преодолеваем. Но с тем же успехом он мог бы сказать, что количество умерших от голода в нашей стране ниже, чем в какой-нибудь стране в районе пустыни Сахара, где по причине постоянной засухи гибнут десятки тысяч людей. Так что это обыкновенное вранье, сказанное не столько для самоуспокоения, сколько для успокоения главы государства, при котором господин Кудрин играет сейчас роль ведущего экономического советника. Чтобы президент в своих публичных выступлениях мог с блеском в глазах и уверенностью в голосе говорить — мы идем от одной победы к другой, а недоброжелатели вроде КПРФ просто не знают всех дел.

«СП»: — То есть на самом деле никакую нищету мы не победили?

— До заявления господина Кудрина даже официальная статистика считала, что у нас 13% населения находится в состоянии крайней нищеты и не может позволить себе ничего, кроме еды, да и то с трудом. А это ни много ни мало 20 миллионов человек. Но одним движением языка главы Счетной палаты эти миллионы превращаются в миф, потому что, видите ли, люди получают у нас ничтожную пенсию и живут в любом случае лучше, чем граждане какого-нибудь Судана, Чада или Нигера, получающие меньше 1 доллара в день. Иначе как чудовищной ложью эти слова назвать нельзя.

Между тем, помимо 20 миллионов россиян в нищете, еще примерно 40−45% населения находится в бедности, худо-бедно обеспечивая себя едой, но отказывая в одежде. И они постепенно тоже сваливаются в нищету темпами примерно по 300 тысяч человек за год, это же население крупного областного города. В общей сложности выходит, что нужду в России испытывает почти 60% населения.

«СП»: — Если у нас сейчас такое ужасающее положение с качеством жизни людей, то страшно представить, на какое дно он может упасть, если прогноз МВФ о падении ВВП России к 2025 году до уровня Туркмении.

— Конечно, наступит катастрофа. Мало того, что весной наше правительство, поддавшись коронапанике, закрыло все предприятия, что привело к чудовищному экономическому кризису — дефициту бюджета в 5 триллионов рублей и падению ВВП на 5,8%, так сейчас, осенью, оно снова делает это. Пусть не так жестко, но тем не менее.

Получается, выхода не видно, мировая конъюнктура не улучшается. Цены на нефть не растут, а это единственная прибыльная часть нашей экономики. Мы идем сейчас по нисходящей от плохого к худшему.

Я полагаю, заявление Кудрина — это попытка верховной элиты убедить саму себя в том, что все в порядке и никаких потрясений не предвидится. А усиливающееся вокруг «коронабесие», в том числе и активное переключение внимания на людей, оспаривающих ужесточение масочного режима и другие ограничения, является просто приемом для отвлечения россиян от размышлений о том чудовищном положении, в котором они сейчас находятся. Пока у всех мозги заняты исключительно тем, сколько вчера или сегодня заболело и умерло, некогда думать о том, что в стране, извиняюсь, жрать нечего. И на улицы-то выйти нельзя, кругом же зараза страшная. Так пытаются заглушить социальный протест, который со временем только нарастает и усиливается.