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Пленных не берет, Забастовка курьеров, Все в зал! // Галопом по Европам #326

22:14. 30 октября 2020 50 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- В России впервые больше 18 тысяч новых заболевших за сутки, летальных случаев 355;
- Режим чрезвычайного положения в Испании продлится до мая;
- От «Почты России» требуют ускорить импортозамещение;
- Почти половина россиян готова к снижению зарплаты, лишь бы сохранить работу;
- В Москве раскупают элитное жилье;
- Все в зал: в правительстве пообещали налоговый вычет тем, кто занимается спортом;
- Никто не хочет быть мэром Норильска;
- Пашинян считает оптимальным решением карабахского конфликта ввод в регион российских миротворцев;
- Лукашенко уволил главу МВД Караева;
- Exxon Mobil больше не крупнейшая нефтяная компания США;
- Американское минобороны испытало искусственный интеллект в условиях воздушного боя;
- Советская разведка нанесла ЦРУ и западно-германской БНД колоссальный урон;
- Профсоюз курьеров Деливери Клаб объявил о трехдневной забастовке;
- Статую Ленина в Белгороде будут восстанавливать всем миром.

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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=m70p29pziZ4

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