Пленных не берет, Забастовка курьеров, Все в зал! // Галопом по Европам #326
22:14. 30 октября 2020 50 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В этом выпуске:
- В России впервые больше 18 тысяч новых заболевших за сутки, летальных случаев 355;
- Режим чрезвычайного положения в Испании продлится до мая;
- От «Почты России» требуют ускорить импортозамещение;
- Почти половина россиян готова к снижению зарплаты, лишь бы сохранить работу;
- В Москве раскупают элитное жилье;
- Все в зал: в правительстве пообещали налоговый вычет тем, кто занимается спортом;
- Никто не хочет быть мэром Норильска;
- Пашинян считает оптимальным решением карабахского конфликта ввод в регион российских миротворцев;
- Лукашенко уволил главу МВД Караева;
- Exxon Mobil больше не крупнейшая нефтяная компания США;
- Американское минобороны испытало искусственный интеллект в условиях воздушного боя;
- Советская разведка нанесла ЦРУ и западно-германской БНД колоссальный урон;
- Профсоюз курьеров Деливери Клаб объявил о трехдневной забастовке;
- Статую Ленина в Белгороде будут восстанавливать всем миром.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
- В России впервые больше 18 тысяч новых заболевших за сутки, летальных случаев 355;
- Режим чрезвычайного положения в Испании продлится до мая;
- От «Почты России» требуют ускорить импортозамещение;
- Почти половина россиян готова к снижению зарплаты, лишь бы сохранить работу;
- В Москве раскупают элитное жилье;
- Все в зал: в правительстве пообещали налоговый вычет тем, кто занимается спортом;
- Никто не хочет быть мэром Норильска;
- Пашинян считает оптимальным решением карабахского конфликта ввод в регион российских миротворцев;
- Лукашенко уволил главу МВД Караева;
- Exxon Mobil больше не крупнейшая нефтяная компания США;
- Американское минобороны испытало искусственный интеллект в условиях воздушного боя;
- Советская разведка нанесла ЦРУ и западно-германской БНД колоссальный урон;
- Профсоюз курьеров Деливери Клаб объявил о трехдневной забастовке;
- Статую Ленина в Белгороде будут восстанавливать всем миром.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/donate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам