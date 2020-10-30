В этом выпуске:- В России впервые больше 18 тысяч новых заболевших за сутки, летальных случаев 355;- Режим чрезвычайного положения в Испании продлится до мая;- От «Почты России» требуют ускорить импортозамещение;- Почти половина россиян готова к снижению зарплаты, лишь бы сохранить работу;- В Москве раскупают элитное жилье;- Все в зал: в правительстве пообещали налоговый вычет тем, кто занимается спортом;- Никто не хочет быть мэром Норильска;- Пашинян считает оптимальным решением карабахского конфликта ввод в регион российских миротворцев;- Лукашенко уволил главу МВД Караева;- Exxon Mobil больше не крупнейшая нефтяная компания США;- Американское минобороны испытало искусственный интеллект в условиях воздушного боя;- Советская разведка нанесла ЦРУ и западно-германской БНД колоссальный урон;- Профсоюз курьеров Деливери Клаб объявил о трехдневной забастовке;- Статую Ленина в Белгороде будут восстанавливать всем миром._______________________________________________Поддержать создание передач на канале:https://agitblog.ru/donate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=m70p29pziZ4