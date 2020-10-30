Новости Украины и Новороссии 30 октября 2020
- 08:00 Союз добровольцев Донбасса идёт в российскую политику, Сурков возвращается.
- 06:00 Высохнет ли Крым без украинской воды? (ВИДЕО).
- 01:00 Зеленский против Конституционного суда: введено в действие решение СНБО.
Союз добровольцев Донбасса идёт в российскую политику, Сурков возвращается
Союз добровольцев Донбасса подпишет соглашение с партией «Родина» о создании нового политического блока.
Об этом сообщает основатель независимого журналистского проекта WarGonzo Семён Пегов, ссылаясь на собственные источники в Администрации президента. Пегов также сообщил, что его источники подтверждают возвращение экс-советника президента России Владислава Суркова в политику.
По информации военкора, на внеочередном съезде Союза Добровольцев Донбасса, помимо обсуждения участия организации в боевых действиях в Арцахе (естественно, на стороне Армении), будет также сделано громкое политическое заявление.
«На мероприятии, которое откроет Сурков, фактически объявят о слиянии СДД и партии „Родина“ в совместную политическую организацию, а именно — в партию. Цель этого альянса, как мы все с вами понимаем — участие в грядущих выборах в Госдуму», — сообщает WarGonzo.
Справка РВ
Всероссийская политическая партия «Родина» — официально зарегистрированная российская национально-консервативная политическая партия. С 2003 по 2004 год носила название избирательный блок «Народно-патриотический союз Родина», после была преобразована в одноименную политическую партию. С 2006 по 2012 год была распущена и вновь восстановлена 29 сентября 2012 года (официально зарегистрирована Минюстом России 21 декабря того же года).
С 2012 года председателем партии избран депутат Государственной Думы VI созыва, председатель Общероссийской общественной патриотической организации «Конгресс русских общин» и «Добровольческого движения особого назначения» (ДОН) Алексей Журавлёв. Основателем и неофициальным лидером является Дмитрий Рогозин.
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Высохнет ли Крым без украинской воды? (ВИДЕО)
Выживет ли Крым без водных ресурсов Днепра и почему украинская власть, считая Крым и крымчан частью Украины, отказывается от водообеспечения крымских граждан, которых называет «своими»?
В вопросе разбирался журналист киевского издания Klymenko Time Глеб Ляшенко.
«Это Украина перекрыла кран. Россия — это мощная страна. Она способна обеспечить Крым без Украины водой, что и будет сделано. Чтобы потом не зависеть от этого крана», — такое заявление журналистам на днях сделал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о переговорах относительно поставок воды в Крым.
В «Незалежной» ответили, что «Кремль искусственно политизирует тему водоснабжения Крыма». В частности первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что они не перекрывали никакие водные коммуникации, через которые вода попадает в Крым. Хотя общеизвестный факт, что после событий 2014 года Украина перекрыла Северо-Крымский канал, который доставлял на полуостров три четверти всех водных ресурсов, необходимых местному населению.
«Глава нашего МИДа считает, что ответственность за решение гуманитарных и социальных вопросов на оккупированной территории несёт страна-оккупант, а водоснабжение в Крым будет полностью восстановлено только после полной деоккупации полуострова», — пояснил Глеб Ляшенко.
Позиция украинских властей ясна. Но где логика в том, что республики Донбасса — ДНР и ЛНР — Украина снабжает водой и каждый месяц выставляет им счета за обслуживание, а Крым нет? Ответа на этот вопрос у Ляшенко пока нет. Хотя с юридической точки зрения, как он отметил, «ОРДЛО и Крым имеют по украинскому законодательству идентичные статуса временно оккупированной территории».
По примеру Порошенко
По словам журналиста Klymenko Time, «отказ поставлять воду в Крым — тактика борьбы с оккупантом, взятая на вооружение президентом Порошенко».
«Но при Зеленском начали пробиваться робкие голоса, что можно было бы из гуманитарных соображений, и, разумеется, не бесплатно, таки поставлять воду крымчанам», — добавил он.
Но даже это «мало конструктивное», по мнению Ляшенко, предложение главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии вызвало бурю возмущения в среде патриотов.
«Вообще уже стало классикой жанра, что кто-то из команды Зеленского делает умеренное здравое заявление о возможных компромиссах по теме Крыма или Донбасса, затем поднимается патриотический вой, и власть тут же открещивается от собственных планов», — заметил Ляшенко.
Например, Андрей Богдан, будучи первым главой Офиса Зеленского, заявлял, что вопрос мирных соглашений с Россией должен определяться на референдуме, а русскому языку можно предоставить статус официального языка в Донецкой и Луганской области.
«У Зеленского сразу поспешили опровергнуть инициативу Богдана, отметив, что заявление главы Офиса президента не совпадает с мнением президента», — сказал Ляшенко.
Россия спасает Крым
Пока на Украине кипят споры о том,нужно ли поставлять воду в «аннексированный Крым», Россия грозится обеспечить полуоостров водой без её участия. В сентябре правительство Крыма заключило договор с Росгидрометцентром, который направил на полуостров дождевой самолёт «Циклон». Это своего рода «летающая химлаборатория», которая стреляет в облака пиропатронами с йодистым серебром, что вызывает кристаллизацию облаков и вызывает осадки.
«Для этого необходимы густые облака и как только они появляются — „Циклон“ взлетает и проводит массированный обстрел, акт агрессии в отношении тропосферы. Правда, подобный способ вызывать осадки обходится недешево», — объяснил Ляшенко.
Кроме того, у властей Крыма есть ещё одно инновационное предложение: перегонять воду из горных рек на юге полуострова в Чернореченское водохранилище. Этот проект может обеспечить водой весь южный берег Крыма. Стоимость его реализации — 3,5 миллиарда рублей.
«Совмин Крыма создал рабочую группу по изучению подземных вод. Там с наполнением проблем нет. Прогнозная мощность этого источника — более 1 миллиона кубометров в сутки. Сейчас ведется геологоразведка для бурения скважин. Но есть проблемы с качеством этой воды. Нужны будут дополнительные затраты на очистку. И снова-таки всё упирается в непомерные расходы. Как-будто не воду будут добывать, а нефть», — рассказал Ляшенко.
Украина наступила на горло самой себе
Уже сейчас власти Крыма добывают воду из-под земли. Недавно подключили четыре новых объекта, возвели отдельные подстанции. А ещё в Крыму предлагают разрабатывать залежи воды, возникшие в результате потерь при эксплуатации Северо-Крымского канала — того самого, который Украина перекрыла 6 лет назад.
При этом потери канала составляли до 50 процентов. Совершенно очевидно, по словам журналиста, «что взаимодействие по части водоснабжения между Крымом и Украиной должно быть обязательно просто потому, что это взаимовыгодно».
«По сути Украина вредит сама себе, — считает он. — Перекрытие Северо-Крымского канала привело к тому, что проливы, промоина и тонки, ведущие к озеру Сиваш от азовского моря, начали засаливаться и пересыхать. В итоге вода не доходит до озера Сиваш в Херсонской области и она пересыхает».
В сентябре текущего года официальный представитель ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что за обеспечение Крыма питьевой водой ответственны как Украина, так и Россия. По её мнению, Украина должна поддерживать осуществление экономических и социальных прав жителей полуострова, что можно расценивать как заявление в поддержку необходимости восстановления подачи воды в Крым.
«Да и в конце концов Крым — это Украина или нет? Пусть на этот вопрос ответят наши первые лица. Если ответ: „Да, Украина!“, то любые аргументы в пользу действующей политики нелепы и абсурдны», — подытожил украинский журналист.
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Зеленский против Конституционного суда: введено в действие решение СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский поздним вечером, 29 октября, подписал указ № 477/220 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины «О принятии мер для восстановления нормативно-правового регулирования деятельности антикоррупционных органов и доверия к конституционному судопроизводству».
Таким образом, глава государства ввел в действие решение, принято на экстренном заседании СНБО.
В указе президента перечисляются все решения, ранее принятые СНБО по поводу КСУ. Это, в частности, распоряжение, адресованное Кабмину, с целью восстановления работы открытого реестра деклараций госчиновников. Кроме того, «рекомендуется решить вопрос по подготовке и внесению на рассмотрение Верховной Рады проекта закона о восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства в интересах народа Украины».
Этот законопроект еще не готов, но уже определен президентом как неотложный.
Кроме того, комиссии по вопросам правовой реформы Зеленский рекомендует «активизировать деятельность по подготовке предложений по судебной реформе».
Ранее на закрытом заседании Конституционного суда принято революционное решение. Оно отменяет наказание за недостоверное декларирование и незаконное обогащение, а также лишает Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) ряда полномочий. В качестве последствий уже называют паузу в процессе назначения мэров и местных депутатов, избранных на местных выборах. А также приостановку безвиза с ЕС.
Вечером в четверг президент созвал экстренное заседание Совбеза по этому поводу.
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