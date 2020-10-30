Выживет ли Крым без водных ресурсов Днепра и почему украинская власть, считая Крым и крымчан частью Украины, отказывается от водообеспечения крымских граждан, которых называет «своими»?

В вопросе разбирался журналист киевского издания Klymenko Time Глеб Ляшенко.

«Это Украина перекрыла кран. Россия — это мощная страна. Она способна обеспечить Крым без Украины водой, что и будет сделано. Чтобы потом не зависеть от этого крана», — такое заявление журналистам на днях сделал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о переговорах относительно поставок воды в Крым.

В «Незалежной» ответили, что «Кремль искусственно политизирует тему водоснабжения Крыма». В частности первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что они не перекрывали никакие водные коммуникации, через которые вода попадает в Крым. Хотя общеизвестный факт, что после событий 2014 года Украина перекрыла Северо-Крымский канал, который доставлял на полуостров три четверти всех водных ресурсов, необходимых местному населению.

«Глава нашего МИДа считает, что ответственность за решение гуманитарных и социальных вопросов на оккупированной территории несёт страна-оккупант, а водоснабжение в Крым будет полностью восстановлено только после полной деоккупации полуострова», — пояснил Глеб Ляшенко.

Позиция украинских властей ясна. Но где логика в том, что республики Донбасса — ДНР и ЛНР — Украина снабжает водой и каждый месяц выставляет им счета за обслуживание, а Крым нет? Ответа на этот вопрос у Ляшенко пока нет. Хотя с юридической точки зрения, как он отметил, «ОРДЛО и Крым имеют по украинскому законодательству идентичные статуса временно оккупированной территории».

По примеру Порошенко

По словам журналиста Klymenko Time, «отказ поставлять воду в Крым — тактика борьбы с оккупантом, взятая на вооружение президентом Порошенко».

«Но при Зеленском начали пробиваться робкие голоса, что можно было бы из гуманитарных соображений, и, разумеется, не бесплатно, таки поставлять воду крымчанам», — добавил он.

Но даже это «мало конструктивное», по мнению Ляшенко, предложение главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии вызвало бурю возмущения в среде патриотов.

«Вообще уже стало классикой жанра, что кто-то из команды Зеленского делает умеренное здравое заявление о возможных компромиссах по теме Крыма или Донбасса, затем поднимается патриотический вой, и власть тут же открещивается от собственных планов», — заметил Ляшенко.

Например, Андрей Богдан, будучи первым главой Офиса Зеленского, заявлял, что вопрос мирных соглашений с Россией должен определяться на референдуме, а русскому языку можно предоставить статус официального языка в Донецкой и Луганской области.

«У Зеленского сразу поспешили опровергнуть инициативу Богдана, отметив, что заявление главы Офиса президента не совпадает с мнением президента», — сказал Ляшенко.

Россия спасает Крым

Пока на Украине кипят споры о том,нужно ли поставлять воду в «аннексированный Крым», Россия грозится обеспечить полуоостров водой без её участия. В сентябре правительство Крыма заключило договор с Росгидрометцентром, который направил на полуостров дождевой самолёт «Циклон». Это своего рода «летающая химлаборатория», которая стреляет в облака пиропатронами с йодистым серебром, что вызывает кристаллизацию облаков и вызывает осадки.

«Для этого необходимы густые облака и как только они появляются — „Циклон“ взлетает и проводит массированный обстрел, акт агрессии в отношении тропосферы. Правда, подобный способ вызывать осадки обходится недешево», — объяснил Ляшенко.

Кроме того, у властей Крыма есть ещё одно инновационное предложение: перегонять воду из горных рек на юге полуострова в Чернореченское водохранилище. Этот проект может обеспечить водой весь южный берег Крыма. Стоимость его реализации — 3,5 миллиарда рублей.

«Совмин Крыма создал рабочую группу по изучению подземных вод. Там с наполнением проблем нет. Прогнозная мощность этого источника — более 1 миллиона кубометров в сутки. Сейчас ведется геологоразведка для бурения скважин. Но есть проблемы с качеством этой воды. Нужны будут дополнительные затраты на очистку. И снова-таки всё упирается в непомерные расходы. Как-будто не воду будут добывать, а нефть», — рассказал Ляшенко.

Украина наступила на горло самой себе

Уже сейчас власти Крыма добывают воду из-под земли. Недавно подключили четыре новых объекта, возвели отдельные подстанции. А ещё в Крыму предлагают разрабатывать залежи воды, возникшие в результате потерь при эксплуатации Северо-Крымского канала — того самого, который Украина перекрыла 6 лет назад.

При этом потери канала составляли до 50 процентов. Совершенно очевидно, по словам журналиста, «что взаимодействие по части водоснабжения между Крымом и Украиной должно быть обязательно просто потому, что это взаимовыгодно».

«По сути Украина вредит сама себе, — считает он. — Перекрытие Северо-Крымского канала привело к тому, что проливы, промоина и тонки, ведущие к озеру Сиваш от азовского моря, начали засаливаться и пересыхать. В итоге вода не доходит до озера Сиваш в Херсонской области и она пересыхает».

В сентябре текущего года официальный представитель ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что за обеспечение Крыма питьевой водой ответственны как Украина, так и Россия. По её мнению, Украина должна поддерживать осуществление экономических и социальных прав жителей полуострова, что можно расценивать как заявление в поддержку необходимости восстановления подачи воды в Крым.