Главная » Видео, История, Мировоззрение

“Малороссия и Петр Столыпин”. Е.Ю.Спицын на канале Россия-24 в программе “Типичная Украина”

14:46. 30 октября 2020 34 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GQZNQ0-YegI

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-243 за 4 февраля 2012
... городской общине Киева памятник Петру Аркадьевичу Столыпину, великому реформатору, убитому ... как раз опыт тогдашней Малороссии, где самыми успешными земледельцами..., бескорыстного и бескомпромиссного Петра Аркадьевича Столыпина уж больно контрастирует с...
Состояние народа России до 1917 г.
...Так, автором знаменитой фразы Столыпина «Вам нужны великие потрясения,...триединое образование из великороссов, малороссов и белорусов. Поэтому борьба...костяк во время реформ Петра I составило дворянство, которое... от Запада, оно было Петром «открыто снизу» — в...
Голод в царской России
... типа в Великороссии, Белоруссии и Малороссии. Именно зоологическая единица — русский человек... – предсовмина (глава Правительства) – либерал Петр Аркадьевич Столыпин таким образом разъяснил позицию царского...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)