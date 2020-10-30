Асад встретился со спецпредставителем президента России по Сирии

Сирийский лидер Башар Асад встретился с российской делегацией во главе со спецпредставителем президента России Александром Лаврентьевым. Об этом сообщает пресс-служба президента САР.

Делегация из России прибыла сегодня в Дамаск для переговоров с сирийской стороной по развитию отношений, а также обсуждения подготовки проведения международной конференции по беженцам. Она пройдет в сирийской столице 11 и 12 ноября.

В ходе мероприятия были затронуты проблемы, которые предстоит решить перед конференцией. Среди прочего обсуждалось противодействие попыткам ряда стран Запада сорвать мероприятие.

Александр Лаврентьев в беседе с Башаром Асадом подтвердил намерение России продолжить совместную работу по решению гуманитарного кризиса в Сирии, включая возвращение всех беженцев на родину.

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Ереван улучшил свои позиции на юге Карабаха

Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что подразделениям Армии обороны Карабаха удалось улучшить свои позиции на южном направлении передовой линии.

«Боевые действия сегодня продолжались по всей линии фронта, но не с большой интенсивностью. На южном участке бои шли вдоль рубежа от Бердзора (Лачин) до берега реки Аракс, там нашим ВС удалось несколько улучшить свои позиции», — сказал Ованнисян.

По его словам, в лесистой местности близ сел Мартунинского и Аскеранского районов продолжаются операции против азербайджанских групп.

«Сегодня такие операции проводились у сел Аветараноц и Схнах. Диверсионные группы проникают по разным направлениям, борьба с ними предполагает применение специфической тактики», — сказал Ованнисян.

Он добавил, что в течение дня населенные пункты Карабаха подвергались артиллерийским и ракетным ударам.

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Карикатурная атака Эрдогана

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подал жалобу на крайне правого голландского политика Геерта Вилдерса из-за оскорбительного твита, сообщило Анатолийское агентство Reuters. Это пост в социальных сетях с оскорбительной карикатурой на Эрдогана, где он изображен террористом. Данный инцидент был также осужден несколькими турецкими официальными лицами, в том числе министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу. Адвокаты Эрдогана подали иск во вторник, заявив, что турецкие суды компетентны в этом вопросе, поскольку оскорбления направлены на президента Турции, сообщает Анатолийское агентство, ссылаясь на документ, поданный адвокатами. «Хотя преступление было совершено непосредственно против человека в президентском кресле, ценность, которая нарушается, является политической структурой государства», — высказались адвокаты. Сам Эрдоган настаивает на уголовном преследовании против голландского политика по статье «Посягательство на честь и достоинство президента Турции». А Девлет Бахчели, лидер Турецкой националистической партии заявил: «Дегенеративный лидер Партии свободы пал настолько низко, что назвал нашего президента террористом» и «Он показал, кто действительно террорист, фашист и варвар». В общем, «неоосманская» Турция далека от европейской толерантности и понимания свободы слова. Думается, недалек тот день, когда накачанные протурецкой пропагандой террористы начнут расправляться с «карикатуристами», осмелившимися «клеветать» на «великого» Эрдогана. Серебряная Панорама, специально для «Русской Весны»

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