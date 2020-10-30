1905-1909. Туруханская этнографическая экспедиция. «Енисейские остяки»
07:49. 30 октября 2020 92 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1905-1909. Туруханская этнографическая экспедиция. Село Верхне-Имбатск
1905-1909. Туруханская этнографическая экспедиция. Ст. Сумароково
Портрет детей
Портрет семьи
Групповой портрет
Портрет женщин
Портрет мужчин
Портрет мужчины
Портрет мужчины (63 года)
Портрет мужчины (профиль)
Портрет мужчины (фас)
Портрет шамана
Портрет шаманки
Портрет юноши
Енисейцы-работники
Енисеец-работник сидит на весах
Кладбище
Кузница
Стойбище
Чум