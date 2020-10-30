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1905-1909. Туруханская этнографическая экспедиция. «Енисейские остяки»

07:49. 30 октября 2020 92 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


1905-1909. Туруханская этнографическая экспедиция. Село Верхне-Имбатск
1905-1909. Туруханская этнографическая экспедиция. Ст. Сумароково

Портрет детей
Портрет детей

Портрет семьи
Портрет семьи

Групповой портрет
Групповой портрет

Портрет женщин
Портрет женщин

Портрет женщин

Портрет мужчин
Портрет мужчин

Портрет мужчины (1)
Портрет мужчины

Портрет мужчины (2)

Портрет мужчины (3)

Портрет мужчины (4)

Портрет мужчины (5)

Портрет мужчины (6)

Портрет мужчины (7)

Портрет мужчины (8)

Портрет мужчины (9)

Портрет мужчины (10)

Портрет мужчины (11)

Портрет мужчины (63 года)
Портрет мужчины (63 года)

Портрет мужчины (профиль)
Портрет мужчины (профиль)

Портрет мужчины (фас)
Портрет мужчины (фас)

Портрет шамана
Портрет шамана

Портрет шаманки
Портрет шаманки

Портрет юноши
Портрет юноши

Енисейцы-работники
Енисейцы-работники

Енисеец-работник сидит на весах
Енисеец-работник сидит на весах

Кладбище
Кладбище

Кузница
Кузница

Стойбище (1)
Стойбище

Стойбище

Чум
Чум
Метки: енисейская губерния, история, Россия, фото, экспедиция, этнография

Источник: https://humus.livejournal.com/7451666.html

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