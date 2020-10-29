Я житель небольшого провинциального города Сызрань, что в Самарской области. Скорее всего, Вы слышали о нашем городе, потому что в силу специфического названия о нем очень любят шутить второсортные юмористы из "камеди". Но в лучшие годы город был известен совсем другим. Он давал больше промышленной продукции, чем вся сегодняшняя Ульяновская область. Хочу поведать вам историю о том, как "рыночег порешал" мой родной город. Половина предприятий, о которых я бы хотел упомянуть была, разрушена не в лихие 1990-е годы, а в сытые нулевые и десятые.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8oMCoP8cEVE