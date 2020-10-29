Злоба на Москву. Сделано у нас!
Я житель небольшого провинциального города Сызрань, что в Самарской области. Скорее всего, Вы слышали о нашем городе, потому что в силу специфического названия о нем очень любят шутить второсортные юмористы из "камеди". Но в лучшие годы город был известен совсем другим. Он давал больше промышленной продукции, чем вся сегодняшняя Ульяновская область. Хочу поведать вам историю о том, как "рыночег порешал" мой родной город. Половина предприятий, о которых я бы хотел упомянуть была, разрушена не в лихие 1990-е годы, а в сытые нулевые и десятые.
Потому то в России 750тысяч полицаев и 350 росгвардейцев.Потому и законы такие принимают что бы на законных основания применять силу.
https://kprf.ru/agit/36.html
Satur venter non studet libenter!