В пробах воды с Камчатки обнаружены следы распада ракетного топлива
Декан химического факультета МГУ Степан Калмыков рассказал, что в качестве метода для анализа проб была использована высокоэффективная жидкостная хроматография с двумя видами детекторов, а также масс-спектрометрия. По его словам, вещества распада гептила были найдены в одной пробе воды из бухты Большая Лагерная.
По словам Каванасяна, до сих пор ни одна лаборатория не проверяла воду с Камчатки на наличие нитрозодиметиламина и тетраметилдватетразена.
«Грубо говоря, у человека болит спина. Ему нужно сделать МРТ, а [врачи] выкладывают кучу анализов крови. Их можно выложить и пять, и десять тысяч, смысл от этого не меняется», — Георгий Каванасян.
Однако, по словам Каванансяна, однозначного вывода о том, что именно продукты распада гептила стали причиной массовой гибели морских животных, пока нельзя — необходимы дальнейшие исследования.
Как в анекдоте… Приходит русофил к бабушке и говорит:
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Дед оборачивается и говорит:
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