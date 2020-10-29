Главная » Аналитика, Невероятное в мире

В пробах воды с Камчатки обнаружены следы распада ракетного топлива

15:24. 29 октября 2020 99 просмотров Один комментарий Опубликовал:

_---.png

В одной из привезенных проб ученые из химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова обнаружили нитрозодиметиламин и тетраметилдватетразен. Эти вещества являются продуктами распада гептила — одного из компонентов ракетного топлива. 
«Благодаря тому, что мы нашли двумя разными методами два этих продукта распада, мы делаем практически стопроцентное заявление о том, что исходное вещество, которое было в этой воде — это гептил», — Георгий Каванасян.
Как пояснил Каваносян, нитрозодиметиламин и тетраметилдватетразен могли появиться в воде только в результате деятельности человека. По словам исследователя, именно эти компоненты могли вызвать токсичную реакцию водорослей, которая привела к красному приливу.
 
 

Декан химического факультета МГУ Степан Калмыков рассказал, что в качестве метода для анализа проб была использована высокоэффективная жидкостная хроматография с двумя видами детекторов, а также масс-спектрометрия. По его словам, вещества распада гептила были найдены в одной пробе воды из бухты Большая Лагерная. 

По словам Каванасяна, до сих пор ни одна лаборатория не проверяла воду с Камчатки на наличие нитрозодиметиламина и тетраметилдватетразена.

«Грубо говоря, у человека болит спина. Ему нужно сделать МРТ, а [врачи] выкладывают кучу анализов крови. Их можно выложить и пять, и десять тысяч, смысл от этого не меняется», — Георгий Каванасян.

Однако, по словам Каванансяна, однозначного вывода о том, что именно продукты распада гептила стали причиной массовой гибели морских животных, пока нельзя — необходимы дальнейшие исследования. 

 

Источник: https://polit.ru/article/2020/10/28/kamchatka/

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
"Красный прилив" на Камчатке
...2020 годаТаким образом, следов катастрофических, массовых поступлений...всех исследованных точках не обнаружено гибели морских птиц,... лосося.А анализ проб воды и песка, отобранных...способствующие приходу динофлагеллят на Камчатку, имеют мощную антропогенную ...
Вода сама себе царь в 260 языках мира
... также обнаружили массу лексики, как «две капли воды» похожей... лодка; БАЙДАРА – на Камчатке, морская лодка с килем ... догадался или не пробовал обратить внимания на ... что русск. «вокзал» проделало следующую семантическую эволюцию: «увеселительное заведение» ...
«Обнаружить и следить за нами у США не получалось». Секреты от командира подлодки «Борей»
...в постоянный пункт базирования на Камчатке (25-я дивизия подводных ...крейсера и специального маневрирования обнаружить, а тем более следить за нами в...Борей-А»). Был спущен на воду в ноябре 2017 года. По... Подлодка типа «Акула» может пробить лед толщиной до 2,5...
Письмена магаданского шамана
...которые на высокогорье не водятся по определению - не... археологии Чукотки, Колымы, Камчатки, Сахалина. Что в ..., на камнях которого обнаружены следы верований, которое свое развитие...занятие почти безнадежное. Многократно пробовал, но достучаться ни ...
Итоги погони за фукусимской радиацией
...Японского моря, Курил и Камчатки благополучно закончилась. Результатами ...борту судна вовсе ничего не обнаружили. – А если сменится...побережья Дальнего Востока проведён. Следующий этап – это изучение влияния... суда в своих водах… Кроме проб воды и воздуха на ...
Летучий голландец из ЦРУ
...и крыльев присутствуют следы разрезов гидроножницами. ..., поражающие элементы ракеты пробили корпус самолета, он разгерметизировался..., что не обнаружено каких-либо свидетельств...Боинг залетел с Камчатки. Его засекли...упал в нейтральных водах у острова Монерон...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 34441 29999
    Вячеслав 29 октября 2020 в 16:46

    Как в анекдоте… Приходит русофил к бабушке и говорит:
    - Бабушка, прости меня…
    - За что, милок?
    - За то, что я в банку с вареньем нагадил…
    Дед оборачивается и говорит:
    - Ну вот, – я тебе говорил, что го.но там, а ты мне – засахарилось, засахарилось…

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)