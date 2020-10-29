В одной из привезенных проб ученые из химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова обнаружили нитрозодиметиламин и тетраметилдватетразен. Эти вещества являются продуктами распада гептила — одного из компонентов ракетного топлива.

«Благодаря тому, что мы нашли двумя разными методами два этих продукта распада, мы делаем практически стопроцентное заявление о том, что исходное вещество, которое было в этой воде — это гептил», — Георгий Каванасян.

Как пояснил Каваносян, нитрозодиметиламин и тетраметилдватетразен могли появиться в воде только в результате деятельности человека. По словам исследователя, именно эти компоненты могли вызвать токсичную реакцию водорослей, которая привела к красному приливу.

Декан химического факультета МГУ Степан Калмыков рассказал, что в качестве метода для анализа проб была использована высокоэффективная жидкостная хроматография с двумя видами детекторов, а также масс-спектрометрия. По его словам, вещества распада гептила были найдены в одной пробе воды из бухты Большая Лагерная. По словам Каванасяна, до сих пор ни одна лаборатория не проверяла воду с Камчатки на наличие нитрозодиметиламина и тетраметилдватетразена. «Грубо говоря, у человека болит спина. Ему нужно сделать МРТ, а [врачи] выкладывают кучу анализов крови. Их можно выложить и пять, и десять тысяч, смысл от этого не меняется», — Георгий Каванасян. Однако, по словам Каванансяна, однозначного вывода о том, что именно продукты распада гептила стали причиной массовой гибели морских животных, пока нельзя — необходимы дальнейшие исследования.

Источник: https://polit.ru/article/2020/10/28/kamchatka/