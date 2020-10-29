«Мне кажется очевидным, что Советский Союз желал Польше наихудшего. Независимая Польша для СССР и сталинского руководства была препятствием. Польшу необходимо было уничтожить», — безапелляционно заявил в интервью Polskie Radio профессор Марек Корнат (на фото). По его словам, Гитлер, напав на Польшу в 1939 году, всего лишь «пришел на помощь Сталину». А освободительную роль Красной армии во Второй мировой войне профессор Корнат и вовсе назвал мифом.

Сотрудник Университета имени кардинала Стефана Вышинского Адам Булава в интервью TVP Info и вовсе объявил, что СССР «вскормил» Третий рейх. Он подверг критике (правда, так и не объяснив почему) мнение историков, полагающих, что Мюнхенский сговор был направлен против СССР. И заявил, что Гитлер «совершил большую ошибку, отказавшись воспользоваться существовавшими в СССР антикоммунистическими настроениями» – мол, нацистскому фюреру нужно было активнее опираться на местных коллаборационистов…

В общем, лейтмотив современного польского видения событий начала Второй мировой войны примерно таков: злобные Советы коварно напали на бедную невинную Польшу, использовав где-то «на подтанцовке» Адольфа Гитлера.

И поэтому ответственность за развязывание глобальной войны лежала, лежит и лежать будет на Москве. При помощи этого нехитрого мифа идет сегодня агрессивное оболванивание польского общества – и, в первую очередь, молодых, сознание которых подобно пластилину. В том смысле, что лепить из него можно все, что угодно.

Итак, что же столь вольно обращающиеся с историческим процессом польские ученые оставили «за скобками» этой истории?

Для начала – историю, которую от событий Второй мировой войны отделяли всего два с небольшим десятилетия. В августе 1918 года Совнарком РСФСР даровал Польше национальный суверенитет, прекратив действий царских международных договоров. Причем советские власти опустили вопрос о средствах, вложенных в свое время Российской империей в развитие Польши. Независимость была подарена Варшаве просто на сказочных условиях, но и этого ей оказалось мало. Уже в начале 1919 года Польша развернула против советской России, Украины и Белоруссии агрессию. Причем в это время Россия переживала тяжелейшую гражданскую конфликт, сопровождавшуюся иностранной интервенцией.

Воспользовавшись обстоятельствами, Варшава отхватила значительный кусок территорий с преимущественно восточнославянским населением, не имеющим ничего общего с поляками и Польшей.

Из-за угроз с Запада и сложнейшей международной ситуации РСФСР, УССР и БССР пришлось подписать с Польшей в 1921 году Рижский мирный договор . При этом даже условия данного заведомо несправедливого и выгодного Варшаве договора польские власти соблюдать не стали. Создав нечеловеческие условия, поляки уничтожили в лагерях от 60 до 80 тыс. советских военнопленных.

Кроме того, на территории Польши активно действовали организованные преступные группировки и экстремистские организации, которые совершали при содействии польских спецслужб рейды в УССР и БССР, а затем – в Советский Союз.

В «новой Польше» в межвоенные годы царили правые (или даже, вернее, ультраправые) идеи. Для оппозиционно настроенных нацменьшинств строили концлагеря, политическое пространство было пропитано духом экспансионизма, государственные деятели, по словам историков, мечтали о парадах на Красной площади. Тон всему этому задавал Юзеф Пилсудский, занимавший в разное время должности начальника государства, премьер-министра и министра по военным делам. Бывший социалист поработал агентом нескольких иностранных разведок и активно содействовал германской оккупации Польши. Однако в нужный момент он быстро успел заделаться пламенным националистом.

В начале 1930-х годов Пилсудский стал проводить политику сближения с Германией. 26 января 1934 года министр иностранных дел Германии Константин фон Нейрат и посол Польши в Берлине Юзеф Липский подписали Декларацию о неприменении силы между Германией и Польшей.

Пилсудский в 1935 году умер, однако проводимый им курс сохранился.

В 1938 году Польша выступила союзником Германии во время Чехословацкого кризиса, а Адольф Гитлер фактически представлял Варшаву на переговорах в Мюнхене. Вместе с Берлином Польша, которую У. Черчилль назвал «гиеной Европы», приняла участие в разделе Чехословакии, силой аннексировав Тешинскую область. Польша не только заявляла, что не даст Красной армии защитить Чехословакию от нацистов, но и всеми силами провоцировала противостояние между коллективным Западом и Советским Союзом.

Лишь в 1939 году дружба между Германией и Польшей дала трещину. Гитлер решил поступить с союзницей так же, как она совсем недавно помогла ему поступить с Чехословакией – тем более, что в Чехии нацисты захватили богатые арсеналы и предприятия военно-промышленного комплекса, позволившие Берлину развязать большую войну. У Германии появились к Польше территориальные претензии, а Варшава не пожелала их удовлетворять.

Нужно отдать должное советскому руководству. Забыв все прошлые обиды, Москва предлагала Польше и западноевропейским странам заключить союз против нацистов. Однако от одних своих дипломатических визави Советский Союз получил прямой отказ, другие – саботировали процесс, до бесконечности затягивая переговоры.

Только убедившись в том, что большая война неизбежна, советское руководство пошло на подписание договора с Германией. Это позволило не только оттянуть нападение Третьего рейха на СССР, но и ухудшило стартовые позиции Германии, сдвинув границу на запад на сотни километров. Причем поход Красной армии на территории, ранее находившиеся под контролем Варшавы, начался 17 сентября 1939 года, когда польская государственность уже были ликвидирована немцами, а официальные политические лидеры бежали.

Если бы не этот сложный шаг, граница на момент уже антисоветской агрессии проходила бы в непосредственной близости от Минска, Киева и Одессы. В таком случае нацисты с огромной долей вероятности смогли бы быстро захватить крупнейшие города в западной части Советского Союза. Что бы это означало в перспективе для всего мира (и, в том числе, для той же Польши) – догадаться несложно.

На фоне того, что за освобождение Польши от нацистов в 1944-1945 гг. отдали свои жизни по разным данным от 470 до 600 тыс. советских солдат и офицеров, сегодняшняя клевета варшавских деятелей на СССР и Красную армию выглядят кощунственно и подло.

Причем это – подлость не только по отношению к победителям нацизма, но и к собственным гражданам, которых польские элиты цинично обманывают и оболванивают. Власть имущим современной Варшавы стоит помнить о том, что правда рано или поздно находит дорогу наружу, а политическая ответственность за ложь может оказаться весьма болезненной.

Источник: https://nstarikov.ru/polsha-amnezija-ili-prosto-podlost-120746