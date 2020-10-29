Почему не нужно тормозить развитие беспилотных технологий
22:00. 29 октября 2020 83 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Всё чаще в наших выпусках появляются новости о различных российских беспилотных технологиях. И всё чаще мы встречаем в комментариях мнение о том, что их следует запретить, так как они лишат работы людей в будущем. В этом ролике рассказываем, почему запрещать технологический прогресс не имеет смысла и кому будет выгодно, если Россия совершит подобную глупость.
00:00 Странные комментарии
02:11 Пример Карабаха
03:12 Война и мир. Где грань?
05:42 Вопрос о «лишних» людях
07:56 Совет всем противникам беспилотников
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Автор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер
00:00 Странные комментарии
02:11 Пример Карабаха
03:12 Война и мир. Где грань?
05:42 Вопрос о «лишних» людях
07:56 Совет всем противникам беспилотников
Мы в соцсетях:
https://t.me/vremyavperedrus
https://vk.com/rossiya_segodnya
https://zen.yandex.ru/vremya
https://www.facebook.com/groups/1257609817642750/
https://www.ok.ru/vremyavp
Автор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер