Всё чаще в наших выпусках появляются новости о различных российских беспилотных технологиях. И всё чаще мы встречаем в комментариях мнение о том, что их следует запретить, так как они лишат работы людей в будущем. В этом ролике рассказываем, почему запрещать технологический прогресс не имеет смысла и кому будет выгодно, если Россия совершит подобную глупость.00:00 Странные комментарии02:11 Пример Карабаха03:12 Война и мир. Где грань?05:42 Вопрос о «лишних» людях07:56 Совет всем противникам беспилотниковМы в соцсетях:https://t.me/vremyavperedrushttps://vk.com/rossiya_segodnyahttps://zen.yandex.ru/vremyahttps://www.facebook.com/groups/1257609817642750/https://www.ok.ru/vremyavpАвтор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2vsW88E0vS4