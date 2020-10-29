Лукашенко провел очередные перестановки в силовых ведомствах. Были назначены 3 помощника президента по работе с 3-м областями.Министр МВД Караев был отправлен курировать все происходящее в Гродненской области, которая является наиболее проблемной с точки зрения контроля. С аппаратной точки зрения выглядит как определенное понижение, хотя есть определенные нюансы.Пока еще действующий глава СБ Белоруссии, бывший глава КГБ Вакульчик отправлен курировать Брестскую область. Стоит отметить, что по итогам истории с ЧВКшниками в Белоруссии – глава ГУР МОУ Бурба вылетел со службы вообще, а глава КГБ Белоруссии лишился работы в КГБ.Зам.главы МВД Барсуков будет курировать Минскую область.Чтобы все это не выглядело совсем уж явно как серьезное понижение – всем троим выписали огромные полномочия по решению кадровых вопросов в областях и контроль за действиями местной власти. Фактически, перед ними стоит задача упрочнить вертикаль власти на местах.Пока что известно, что новым главой МВД Белоруссии станет заместитель Караева Иван Кубраков, который особо отмечен Лукашенко за активную роль в подавлении протестов в Минске. Как и Караев, он находится под европейскими и американскими санкциями.Также анонсировано вооруженных дружинников из числа бывших сотрудников правоохранительных органов и военных. Кроме того, Лукашенко говорил о том, что будут и другие перестановки в силовых структурах.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6283568.html