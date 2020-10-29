Главная » Невероятное в мире, Политика

Перестановки в силовых органах Белоруссии

17:24. 29 октября 2020 90 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Лукашенко провел очередные перестановки в силовых ведомствах. Были назначены 3 помощника президента по работе с 3-м областями.
Министр МВД Караев был отправлен курировать все происходящее в Гродненской области, которая является наиболее проблемной с точки зрения контроля. С аппаратной точки зрения выглядит как определенное понижение, хотя есть определенные нюансы.
Пока еще действующий глава СБ Белоруссии, бывший глава КГБ Вакульчик отправлен курировать Брестскую область. Стоит отметить, что по итогам истории с ЧВКшниками в Белоруссии – глава ГУР МОУ Бурба вылетел со службы вообще, а глава КГБ Белоруссии лишился работы в КГБ.
Зам.главы МВД Барсуков будет курировать Минскую область.
Чтобы все это не выглядело совсем уж явно как серьезное понижение – всем троим выписали огромные полномочия по решению кадровых вопросов в областях и контроль за действиями местной власти. Фактически, перед ними стоит задача упрочнить вертикаль власти на местах.
Пока что известно, что новым главой МВД Белоруссии станет заместитель Караева Иван Кубраков, который особо отмечен Лукашенко за активную роль в подавлении протестов в Минске. Как и Караев, он находится под европейскими и американскими санкциями.
Также анонсировано вооруженных дружинников из числа бывших сотрудников правоохранительных органов и военных. Кроме того, Лукашенко говорил о том, что будут и другие перестановки в силовых структурах.



Метки: белоруссия, вакульчик, караев, лукашенко

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6283568.html

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
«Ресурсы влияния»
...в разработке технологий силовой смены власти. ...или по предписанию правоохранительных органов. Однако лишение «московской ... кадровые решения , перестановки и активное внутриэлитное ...поколение управленческой элиты. БЕЛОРУССИЯ. Jamestown Foundation активно ...
Новости Украины и Новороссии 04 июня 2015
...бои, Корбан занялся «кадровыми перестановками» в стиле лучших времен Коломойского...о расколе отношений России с Белоруссией и Казахстаном, чтобы лишить...действий правоохранительных органов, вооруженных сил, других вооруженных, военных или силовых формирований ...
Бэкграунд, выпуск-244 за 11 февраля 2012
... руководителей администрации президента Белоруссии Юрию Баранчику. Анализ... устраивать стычки с органами правопорядка.Возможно, запалом... состоялось важная кадровая перестановка. С поста главы... большое количество сотрудников силовых структур и гражданских ...
Научится ли польская элита усваивать исторические уроки?
...приписывая советским «карательным» органам ответственность за расстрелы польских...Украину и в Западную Белоруссию, территории, находившиеся ...Катовицах.Были осуществлены кадровые перестановки в ВВС и ... фюрер решился на силовое решение вопроса.Довольно ...
Новости Украины и Новороссии 05 ноября 2015
... делает ставку на силовое решение имеющихся внутригосударственных ... они сделали огромные перестановки в нефтяной и ... взаимодействии с правоохранительными органами составить максимально полный ..., Татарстана, России и Белоруссии. Поддержал инициативу молодежи и...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)