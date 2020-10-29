Главная » Невероятное в мире, Политика, Творчество

Новшества отечественной пенитенциарной системы

21:07. 29 октября 2020 110 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Новости демократизации отечественной пенитенциарной системы.

Актер Михаил Ефремов отказался ехать в чувашскую колонию для отбытия наказания за смертельное ДТП, решив остаться в СИЗО в Москве. Об этом «Московскому комсомольцу» сообщил его адвокат Владимир Васильев.
По словам Васильева, артист опасается за свое здоровье после трудного этапа. У него имеются хронические заболевания, которые могут усугубиться после холодных вагонов, в которых перевозят заключенных. Ефремов останется в хозотряде СИЗО «Водник» и будет отбывать срок в той же камере, в которой находится сейчас.
Адвокат пояснил, что актер намерен развивать театр в изоляторе и начал писать сценарий, содержание которого пока неизвестно. Помимо этого, он должен будет также выполнять обязанности, которые для него определит руководство СИЗО.
28 октября сообщалось, что Ефремов устроил для сокамерников в СИЗО «Водник» роскошный ужин. Он заказал гуся, фаршированного яблоками. Актеру был выставлен счет, учитывая наценки ФСИН, в шесть тысяч рублей.

https://lenta.ru/news/2020/10/29/efrr/ – цинк

Считаю, что данную передовую практику необходимо внедрять во всей системе тюрем и лагерей, чтобы сами заключенные могли выбирать, где они хотят сидеть и что они хотят делать. Надо сказать твердое нет угнетению ярких личностей проходящих по этапу. Только так, можно покончить с тяжелым наследием ГУЛАГа в России и вернуться на столбовую дорогу цивилизации.

Метки: Ефремов, идиоты, пенитенциарная система, творцы, уфсин, юмор

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6284078.html

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Глобализация — это разнообразие
... Но прежде всего потому, что новшества придумываются ежедневно. И каждое такое...именно поэтому невозможно. Потому что новшества так или иначе возникают повсеместно... сиропами со слабым привкусом прославленного отечественного напитка. 06McDonald’s проводит «...
Конец эры «дешевых узбеков»
..., изменения в миграционное законодательство отечественные предприниматели встретили достаточно сдержанно —...новшествах «лазейки» все равно не получится. Поэтому, морально и материально отечественный.... Если говорить об отечественных либералах и прочих критиках...
Модернизация как разновидность карго-культа – современной религии островных аборигенов Океании
... интриге. Все обсуждают, является ли новшество признаком раскола, и можно ли... не разберутся в мудрёных технологических новшествах? Так ведь никто и не... ничего подобного не наблюдается. Адвокаты отечественной модернизации пытаются заявить, что Сколково...
Директор: «Школу в России удалось сохранить благодаря консерватизму русского учителя»
...парадигмы и именно поэтому внедрение новшеств в школе происходило в статусе... для нас обязательны и все новшества, которые вводятся в образовании. Другое... России, основанную на лучших традициях отечественной педагогики.Мы опередили прогрессивные положительные...
Правление Петра: в России сформировалась оккупационная администрация
...в своем большинстве отторгало религиозные новшества, а потому какие-либо ...чувствовали себя на редкость комфортно. Отечественный высший свет начиная с Алексея...Петр направил ходатайство признать церковные новшества, не моргнув благословил разрушение ...
Без понимания истинной, двойственной сути денег нельзя построить новую, нравственную экономику
... стимулирует производство на быстрое освоение новшеств, а в результате она работает..., разделив цену качества научно-технического новшества на его продажную цену, мы... точно в срок, для поддержки отечественного производителя, за сертификацию, за госзаказ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)