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Карабах, Сирия, Ближний восток, последние новости 29 октября 2020

08:53. 29 октября 2020 232 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Пугающие неоосманские идеи Эрдогана: зачем президент Турции говорит о крестовых походах?

Пугающие неоосманские идеи Эрдогана: зачем президент Турции говорит о крестовых походах? | Русская весна

Эрдоган, кажется, сходит с ума. Иначе как трактовать его заявление о том, что страны, которые нападают на ислам, планируют возобновить крестовые походы?

Крестовые походы — это пережиток веков, и настолько сильно углубляться в историю — это маразм. Но Эрдоган, видимо, так сильно хочет возобновить наследие султана Сулеймана, что наплевал на свою страну и ударился во внешнюю политику.

Например, накануне он заявил, что кипрская проблема может быть решена только в формате двух государств и никак не в формате федерации. Об этом он сообщил на встрече с депутатами Партии справедливости и развития, добавив, что для него «дело чести» — выступать против нападений на пророка Мухаммеда. А страны, нападающие на ислам, хотят возобновить крестовые походы.

Скорее всего, такое заявление президент сделал в связи с карикатурой Шарли Эбдо на него самого. Эти рисунки вообще отдельная тема, и мало кто реально поддерживает это псевдотворчество, потому что зачастую оно возмутительно и переходит все границы.

Но заявлять о крестовых походах — это уже верх маразма и попытка разжечь межрелигиозное противостояние.

Возвращаясь к теме Кипра, Эрдоган хочет разделить страну на две части, хотя Северный Кипр оккупирован Турцией.

«На данном этапе мы считаем, что начало переговоров на основе федерации будет пустой тратой времени. Поэтому мы считаем, что решение о создании двух стран является самым реалистичным предложением», — подчеркнул турецкий лидер.

Почему он так делает? Дело в том, что ему очень выгодна данная территория из-за расположенных у побережья острова шельфов. Официально признанное мировым сообществом правительство Кипра такие идеи не поддерживает.

Илья Новицкий, специально для «Русской Весны»

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Азербайджан отдал террористам контроль над частью фронта, — Минобороны Армении

Азербайджан отдал террористам контроль над частью фронта, — Минобороны Армении | Русская весна

Азербайджанские военные передали контроль над некоторыми участками фронта террористическим группировкам.

Об этом заявил официальный представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«По некоторым направлениям Азербайджан полностью передал контроль террористическим группировкам», — сказал он.

Пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Шушан Степанян сообщила о создании вооруженными силами Азербайджана баз террористов на занятых в ходе наступления территориях Нагорного Карабаха.

«В результате радиоразведки, анализа перехваченных телефонных разговоров получена информация о том, что на некоторых территориях, откуда армянские подразделения отступили в течение последних дней в тактических целях, Вооруженные силы Азербайджана создают базы террористических группировок, деятельность которых может не только еще больше накалить и дестабилизировать ситуацию на границах Карабаха и Армении, но и представлять серьезную опасность для всего региона», — отметила Степанян.

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Чем Россия ответит на действия Турции в Карабахе?

Чем Россия ответит на действия Турции в Карабахе? | Русская весна

Журналист и депутат Московской Городской Думы Андрей Медведев прокомментировал сложившуюся расстановку сил в Нагорном Карабахе.

«Ну собственно, лишнее подтверждение предположения, что ответ России на действия Турции в Карабахе будет ассиметричным. Впрочем, от этого он не станет менее ощутимым.

Прямое вмешательство в конфликт вещь опасная. Просто потому, что стороны конфликта и так склонны винить Россию то ли в том, что она поставила слишком много оружия Баку, то ли, напротив, слишком мало поддержала Ереван.

Ввод миротворцев, о котором вдруг заговорил Пашинян, где-то растерявший за месяц всю свою русофобию и антирлссийскую риторику, тем более опасное решение. Кто о нем говорит? Граждане политики, вы еще недавно требовали базу в Гюмри закрыть и кричали о русской оккупации. И флаги российские жгли. Хочется спросить, а что, Сорос не помог с миротворцами-то?

Поэтому, конечно, удары по Идлибу российских ВКС это тонкий такой намек на толстые геополитические обстоятельства. И кстати, в турецком интернете, тоже начинаются разговоры, что Турция теряет влияние в регионе, из-за русского присутствия.

А вообще в интересное время живем. Турция говорит, что Россия партнер. И лезет на Кавказ. Россия говорит, что Турция партнер, и бомбит идлибский гадюшник.

Натовская Франция грозит натовской Турции, а Трамп пообещал решить конфликт в Карабахе одним десантным полком одним твитом.

Но это никому не интересно, потому что в Америке выборы, скоро может никакого Трампа не будет. А вот Анкара и Москва останутся. И Тегеран. Который обозначает красные линии через заявления командования КСИР (вспоминаем многовековые персидско-турецкие войны)

 Региональные союзы и игроки становятся важнее и влиятельнее глобальных».

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция

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