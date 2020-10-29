Эрдоган, кажется, сходит с ума. Иначе как трактовать его заявление о том, что страны, которые нападают на ислам, планируют возобновить крестовые походы?

Крестовые походы — это пережиток веков, и настолько сильно углубляться в историю — это маразм. Но Эрдоган, видимо, так сильно хочет возобновить наследие султана Сулеймана, что наплевал на свою страну и ударился во внешнюю политику.

Например, накануне он заявил, что кипрская проблема может быть решена только в формате двух государств и никак не в формате федерации. Об этом он сообщил на встрече с депутатами Партии справедливости и развития, добавив, что для него «дело чести» — выступать против нападений на пророка Мухаммеда. А страны, нападающие на ислам, хотят возобновить крестовые походы.

Скорее всего, такое заявление президент сделал в связи с карикатурой Шарли Эбдо на него самого. Эти рисунки вообще отдельная тема, и мало кто реально поддерживает это псевдотворчество, потому что зачастую оно возмутительно и переходит все границы.

Но заявлять о крестовых походах — это уже верх маразма и попытка разжечь межрелигиозное противостояние.

Возвращаясь к теме Кипра, Эрдоган хочет разделить страну на две части, хотя Северный Кипр оккупирован Турцией.

«На данном этапе мы считаем, что начало переговоров на основе федерации будет пустой тратой времени. Поэтому мы считаем, что решение о создании двух стран является самым реалистичным предложением», — подчеркнул турецкий лидер.

Почему он так делает? Дело в том, что ему очень выгодна данная территория из-за расположенных у побережья острова шельфов. Официально признанное мировым сообществом правительство Кипра такие идеи не поддерживает.

Илья Новицкий, специально для «Русской Весны»