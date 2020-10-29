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Испытание новой ракеты ПРО на полигоне Сары-Шаган

10:08. 29 октября 2020 177 просмотров 8 коммент. Опубликовал:


Испытания новой ракет ПРО на военном полигоне Сары-Шаган.




Метки: Видео, мо рф, про, ракеты, учения

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6282710.html

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