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Подобно тому как враг, увидев, что мы обратились в бегство, еще больше распаляется, так и боль, подметив, что мы боимся ее, становится ещё безжалостней. Она, однако, смягчается, если встречает противодействие. Нужно сопротивляться ей, нужно с нею бороться. Но если мы падаем духом и поддаёмся ей, мы тем самым навлекаем на себя грозящую нам гибель и ускоряем её. И как тело, напрягшись, лучше выдерживает натиск, так и наша душа.
Если это не ускоренная съёмка , то ОГО !
Противоракета “ПРС-1М” (ОКБ “Новатор”)
Атмосферная высокоскоростная противоракета ближнего эшелона системы противоракетной обороны А-135 “Амур” и А-235 “Нудоль”.
Характеристики:
Скорость – 4 км/сек
Рабочие перегрузки – 300 g.
БЧ – ядерная и осколочная направленного действия
Дальность поражения – 150 км (200-300?).
Высота поражения – более 50 км (до 100?).
По секрету всему свету!..
Ну да. https://dfnc.ru/katalog-vooruzhenij/protivoraketnaya-oborona/prs-1-53t6/
.
Пуск конечно эффектный. Но вот попадает куда ?
Да и остались ли ещё образцы модернизированной противоракеты ? Или это была единственная И она улетела ….
После многочисленных СУ-57 , “Армат” и “Баргузиных” в действующих войсках , такие вопросы как то сами собой возникают .
А-235 “Нудоль” для защиты Московской области в первую очередь. На вооружение будет принята, нет сомнений. Боеголовка – ядерная, после подрыва на высоте более 50 км в атмосфере и с орбиты свалится много чего,слишком точно целиться не нужно.
Москвы? А кто ей угрожает? И почему?