“Инициация протестом”: форматирование сознания идёт по плану
07:58. 29 октября 2020 183 просмотра 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Какие плоды культа успеха ещё придётся пожать нашим соседям и, возможно, нам. Почему "битва за умы" в РБ не закончена, а только начата.
Среди никудышных статеек, с запугиванием и одурачиванием масс, есть и обнадёживающие сообщения, – в частности, истцы уже выигрывают суды со штрафовальщиками – аж 270 млн. рублей… Лиха беда – начало…
https://www.forbes.ru/obshchestvo/412083-moskvichi-obzhalovali-v-sudah-shtrafy-za-narushenie-karantina-bolee-chem-na-270?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_campaign=dbr
.,.Привет`ствую Вас.,.
При всём Положительном,что СДЕЛАЛ для РБ ЛАГ,он Заслуживает Порицания!
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1. Проблема для Белоруссии ЭТО – ЛУКАшенко!
[Отстранение его ОТ-ВЛАСТИ - Успокоит Белоруссию!]
2. Проблема для России(в РБ) ЭТО – ЛУКАшенко!
[он НЕ друг-и-НЕ-враг...А-ТАК,,,До-Поры...]
3. Проблема для Народа РБ это – Т.Н.”бацько” = полит-ОТЧИМ!
[Достал,ТОТАЛЬНО.своей политикой - ВСЮ страну!]
4. Стабилизация полит-социальной жизни в Белоруссии, ЗАВИСИТ от…
от того,КАК БЫСТРО этот “бацько”=ОТЧИМ – Будет Отстранён от-власти!!!
5. Полит-ОШИБКА этого “бацьки”(и то,что его “ВЕРНЕЙШИЕ”…убедили)в том,
что он…ПРОСМОТРЕЛ проникновение=РАСПРОСТРАНЕНИЕ в Белоруссии,
Политического ВИРУСА-РАЗРУШИТЕЛЯ(страны) – Т.Н.”б-к-б”еССия = ПАРАЗИТария…,,,
[Полит-спасение РБ в – принятии Закона(Полит-”вакцины”)о ЗАПРЕТЕ этого “б-к-б”еССия!
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Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 29-10-20.
P.S.”чудеса-то” КАКие…набирая ОДИН-и-ТОТже НОМЕР,можно ДОЗВОНиться ДО…разных лиц…