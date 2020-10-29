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“Инициация протестом”: форматирование сознания идёт по плану

07:58. 29 октября 2020 183 просмотра 2 коммент. Опубликовал:

Какие плоды культа успеха ещё придётся пожать нашим соседям и, возможно, нам. Почему "битва за умы" в РБ не закончена, а только начата.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=D5YoZRaGjAg

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 34433 29991
    Вячеслав 29 октября 2020 в 9:50

    Среди никудышных статеек, с запугиванием и одурачиванием масс, есть и обнадёживающие сообщения, – в частности, истцы уже выигрывают суды со штрафовальщиками – аж 270 млн. рублей… Лиха беда – начало…

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    1
  • 801 665
    Valeriy Bondarik 29 октября 2020 в 11:03

    .,.Привет`ствую Вас.,.

    При всём Положительном,что СДЕЛАЛ для РБ ЛАГ,он Заслуживает Порицания!
    ““““
    1. Проблема для Белоруссии ЭТО – ЛУКАшенко!
    [Отстранение его ОТ-ВЛАСТИ - Успокоит Белоруссию!]

    2. Проблема для России(в РБ) ЭТО – ЛУКАшенко!
    [он НЕ друг-и-НЕ-враг...А-ТАК,,,До-Поры...]

    3. Проблема для Народа РБ это – Т.Н.”бацько” = полит-ОТЧИМ!
    [Достал,ТОТАЛЬНО.своей политикой - ВСЮ страну!]

    4. Стабилизация полит-социальной жизни в Белоруссии, ЗАВИСИТ от…
    от того,КАК БЫСТРО этот “бацько”=ОТЧИМ – Будет Отстранён от-власти!!!

    5. Полит-ОШИБКА этого “бацьки”(и то,что его “ВЕРНЕЙШИЕ”…убедили)в том,
    что он…ПРОСМОТРЕЛ проникновение=РАСПРОСТРАНЕНИЕ в Белоруссии,
    Политического ВИРУСА-РАЗРУШИТЕЛЯ(страны) – Т.Н.”б-к-б”еССия = ПАРАЗИТария…,,,
    [Полит-спасение РБ в – принятии Закона(Полит-”вакцины”)о ЗАПРЕТЕ этого “б-к-б”еССия!
    “““““““““`
    Ничего ни к кому личного. Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    г. Эдмонтон. Канада. 29-10-20.

    P.S.”чудеса-то” КАКие…набирая ОДИН-и-ТОТже НОМЕР,можно ДОЗВОНиться ДО…разных лиц…

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