Главная » Невероятное в мире, Политика

Филадельфия не будет свободной

14:41. 29 октября 2020 74 просмотра Один комментарий Опубликовал:


В Филадельфии по итогам "лутер-шутера" https://colonelcassad.livejournal.com/6279887.html ввели комендантский час.
С 21 часа вечера и до 6 утра гражданам предписано находится дома и не покидать его за исключением случаев похода в магазин, обращения к врачу, голосования по почте и похода на работу. За соблюдением комендантского часа будет следить полиция. Нарушителям грозят штрафами.
Ассоциация мародеров Филадельфии https://twitter.com/shrinkbill/status/1321685088988483584 жестко осудила очередное наступление на права и свободы американских граждан.
Демократическая партия волнуется, как бы происходящее не бросило штат Пенсильвания в объятия агента Дональда, который обещает повысить накал тирании в отношении местных мародеров и погромщиков.

PS. Кстати, в Филадельфии протестующие сожгли https://twitter.com/MrAndyNgo/status/1321670485994840064 небольшую вьетнамскую баптистскую церковь.

Метки: выборы, протесты, США, юмор

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6283120.html

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Лутер-шутер в Филадельфии
После того как в Филадельфии сотрудники полиции застрелили вооруженного ножом ....По итогам ночных событий, в Филадельфии пострадало до 70 человек, включая....Репортер TheBuze получил по лицу.Филадельфия будет свободной!
Филадельфия не будет свободной
В Филадельфии по итогам "лутер-шутера" https://... комендантского часа будет следить полиция. Нарушителям грозят штрафами.Ассоциация мародеров Филадельфии https... и погромщиков.PS. Кстати, в Филадельфии протестующие сожгли https://twitter.com...
Дмитрий Карасев: БАНКИ-УБИЙЦЫ
...Конгресс, собравшийся в Индепенденс Холле, Филадельфия, очень нуждался в деньгах. ... банкиров предусматривалось, что им будет управлять Совет Директоров, назначаемый ... напр. НАФТА Североамериканская ассоциация по свободной торговле. Этап №3. Централизация ...
ВЫДУМАННЫЕ БОЛЕЗНИ: ВИЧ/СПИД, АТИПИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ, ПТИЧИЙ ГРИПП, СВИНОЙ ГРИПП, ПНЕВМОНИЯ ЛЕГИОНЕРОВ.
...в одном из научных центров Филадельфии вакцины против полиомиелита с использованием... включая туберкулёз, кахексию, можно совершенно свободно трактовать как смерть от СПИДа...дальнейшее развитие событий: «Где-то будет выделен (анонимно) новый, ранее неизвестный...
Новый феодализм Ватикана против США с Израилем?
...«И вы называете эту страну свободной? Здесь, в Соединенных Штатах Америки... идёт полным ходом. Параллельно будет происходить перевод христиано-католической цивилизации...университета Св. Иосифа, г. Филадельфия, шт. Филадельфия Барак Хусейн Обама - Barack ...
По страницам «Великого гриппа». Как американские власть и СМИ замалчивали пандемию «испанки»
...пока эта эпидемия гриппа не будет под контролем…. Вы отказываетесь прекратить... миллионов людей, ибо оппозиция, свободная пресса, и гражданское общество неизбежно...проблема — поскорей победно завершить войну.Филадельфия стала самым пострадавшим из крупных...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 17081 15911
    жора шапов 29 октября 2020 в 16:52

    Макаки из BLM подписались на майдан против Трямпа с 0 часов 3.11 на 4.11, с целью убрать его из Белого Дома. И не важно , кто победит на выборах. Теперь всем понятно , чьи макаки – пехота, и чего так и тренируются.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)