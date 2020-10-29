Филадельфия не будет свободной
14:41. 29 октября 2020 74 просмотра Один комментарий Опубликовал: feedmatic
В Филадельфии по итогам "лутер-шутера" https://colonelcassad.livejournal.com/6279887.html ввели комендантский час.
С 21 часа вечера и до 6 утра гражданам предписано находится дома и не покидать его за исключением случаев похода в магазин, обращения к врачу, голосования по почте и похода на работу. За соблюдением комендантского часа будет следить полиция. Нарушителям грозят штрафами.
Ассоциация мародеров Филадельфии https://twitter.com/shrinkbill/status/1321685088988483584 жестко осудила очередное наступление на права и свободы американских граждан.
Демократическая партия волнуется, как бы происходящее не бросило штат Пенсильвания в объятия агента Дональда, который обещает повысить накал тирании в отношении местных мародеров и погромщиков.
PS. Кстати, в Филадельфии протестующие сожгли https://twitter.com/MrAndyNgo/status/1321670485994840064 небольшую вьетнамскую баптистскую церковь.
Макаки из BLM подписались на майдан против Трямпа с 0 часов 3.11 на 4.11, с целью убрать его из Белого Дома. И не важно , кто победит на выборах. Теперь всем понятно , чьи макаки – пехота, и чего так и тренируются.