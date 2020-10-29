1971-1997. Повседневная жизнь Пхеньяна
13:05. 29 октября 2020 146 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
1971. Высмеивание США во время выступления в цирке Пхеньяна
1971. Мужчина с ребенком на улице Чхоллим
1971. Уличная сцена в Пхеньяне
1973. Большой театр Пхеньяна
1973. Вид на оперный театр Пхеньяна
1975. Народный праздник
1978. Вечеринка в квартире одного из столичных жителей
1978. Дети идут в школу
1978. Люди поднимаются на эскалаторах на станции метро
1978. Очередь в овощном магазине
1979. Девочка танцует
1979. Люди проводят время в парке развлечений
1979. Регулировщица в центре Пхеньяна
1983. Артисты военного оркестра сидят рядом со своими музыкальными инструментами на мокрой от дождя улице во время перерыва на репетиции военного парада
1983. Вид на новостройки на одной из улиц столицы
1987. Девушки на одной из столичных улиц
1987. Строительные работы в Пхеньяне
1988. Подростки возле спуска в метро
1989. Вид на триумфальную арку
1989. Двое школьников идут по улице в Пхеньяне
1989. Молодая женщина с маленьким ребенком на улице в Пхеньяне
1991. Люди позируют перед гигантской статуей «великого лидера» покойного Ким Ир Сена 31 января
1991. Женский парикмахер в салоне красоты
1991. Молодые женщины-полицейские позируют в полицейском участке в центре Пхеньяна
1991. Школьницы в красных шарфах возвращаются домой из начальной школы
1992. Люди на улице Квангбок в Пхеньяне
1992. Люди переходят мост в Пхеньяне
1992. Парикмахер в 45-этажном отеле Корё в Пхеньяне
1992.Пара в парке развлечений в Пхеньяне
1994. Школьники идут к статуе Ким Ир Сена
1994. Триумфальная арка Пхеньяна
1995. Очередь в трамвай возле главного вокзала
1995. Продавщица обычногом продуктового магазина недалеко от центрального железнодорожного вокзала Пхеньяна
1995. Школьники пьют «Кока-колу» и «Фанту» 26 июля
1996. Дети играют возле своего дома
1996. Школьники выстраиваются перед началом ежедневных упражнений 7 августа
1997. Дети играют на школьном дворе
1997. Люди едят мороженое под деревьями в жаркий день
1997. Мать с ребенком выходят из метро
1997. Очередь в троллейбус в утренний час пик
1997. Регулировщица в центре Пхеньяна
1997. Тележка с волами движется по середине улицы
1997. Трамвай забит пассажирами. 1 августа
Приватизации им не хватает.