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Военный парад в Дамаске в 1956-м году

16:13. 28 октября 2020 45 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Советские Т-34-85 и немецкие Panzer IV и STUG-III в одной строю.
Военный парад в Сирии в 1956-м году.



Спустя 10 лет вооружение было уже только советским.


Военный парад 1966 года.


Метки: 1956, 1966, бронетехника, Видео, история, парады, сирия

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6281319.html

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