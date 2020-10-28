Больше идиоты с орденами бандеровской красно-чёрной подвески на груди ничего не умеют и не хотят. Они хотят убивать – и чтобы им за это валютой платили. А иначе на что же им харчеватся, на какие шиши?

Украина очевидным, физиологическим образом околевает под руководством дегенератов, способных только играть в войнушку на чужие деньги. У дебилов украинства нет никакого представления о государстве, как об организме, который должен как-то вырабатывать хлеб насущный, иметь какие-то культуру, образование, социальную сферу и т.п. Вождям околевающей окраины всё это (начиная с хлеба насущного, средств к существованию у населения) кажется «предрассудками» – им гораздо интереснее выклянчить доллары, часть украв, и на эти чужие деньги разбомбить собственные города.

Прежний п-Резидент «Украинского Государства» [1] Порошенко был злобным выродком . Закалённом в криминале приватизации маньяком-садистом. Новый п-Резидент из клоунов, особой злобы в себе не имеет. Ума, правда, тоже. Воевать он, очевидным образом, особенно не желает (да и не умеет – в цирковом училище стратегиям не учат), но мозгов и мужества прекратить войну нет: вместо этого слабоумные мечтания о возвращении Крыма. Про такое говорят: «жизнь висит на нитке, а думает о прибытке».

И вот слабоумный актив (я не верю в «большинство на выборах», вообще в выборы в фашистской стране, это, конечно, не большинство населения – но актив во сколько-то процентов от нации есть, бесспорно) – отражается в своём слабоумном лидере, которого и протащил во власть, надеясь, что с клоуном будет легче и веселее, чем с кровавым маньяком-выродком.

Так вот, я говорю, не ругаясь во злобе, а сухо и ответственно констатируя: эти люди – дегенераты. Их веселуха родом из сумасшедшего дома, где им всем и место – только таких больших дурдомов в мире нет.

Зеленский изобрёл способ завершить войну на Донбассе. Это не то, что вы думаете. Проще всего было бы прекратить стрелять и отвести войска. Вот война бы сама и кончилась. Но наш паяц не ищет лёгких путей.

Он выдумал, что введение свободной экономической зоны на Донбассе будет способствовать привлечению инвестиций в регион и, соответственно, завершению войны.

«У меня есть ощущение, что придут туда большие деньги, которые смогут сделать все, чтобы Донбасс рос. И это будет большое влияние на людей, которые живут на временно оккупированных территориях. Они будут видеть, что жить в свободной Украине лучше», — отметил президент и добавил, что главный вопрос, который беспокоит потенциальных инвесторов, касается ситуации с безопасностью на Донбассе.

Но “режим тишины” работает, и там сегодня уже большая часть территории безопасна», — считает Зеленский.

По его словам, бизнесу необходимо дать сигнал — инвестиции на Украине, в частности на Донбассе, являются безопасными.

Он отдельно отметил, что и другие области Украины тоже нуждаются в инвестициях, хотя и являются мирными и безопасными. Именно это он стремится продемонстрировать, приглашая иностранных лидеров посетить вместе с ним тот или иной регион страны.

«Я хочу им показать, какая разная Украина — в Одессе, Виннице, на западе, и особенно — на Донбассе. Мне очень нужно, чтобы они увидели, что есть большая безопасная территория», — отметил президент.

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Вот давайте начистоту? Вы – садовод? Вообразите, читатель-друг, что у вас есть сад. 6 соток. И вместо того, чтобы там работать, что-то выращивать, поливать, пропалывать и удобрять – вы туда будете приглашать чужих дядек. Которые даже на другом языке говорят.

И предложите этим чужим дядькам всё вам на территории вашей сделать: и грядки, и беседки, и «крылатые качели», и фруктовые деревья высадить.

Дядьки вас спросят:

- Вы продаёте сад?

- Нет, конечно, более того: территория этого участка для меня так священна, что я соседа убил из ружья при попытке перелезть через мой забор…

- Вы нанимаете нас в землекопы?!

- Как я могу вас нанять, если у меня денег нет?! Вот, смотрите, пустые карманы, я голодранец… Я вам показываю с той целью, чтобы вы увидели, что есть такой вот большой запущенный кусок земли, и всё бы мне тут сделали-обустроили…

- То есть вы нам землю не продаёте?

- Нет.

- И платить за работу вам нечем?

- Да.

- И вы хотите, чтобы мы вместо вас всё вскопали, рассадили пропололи и удобрили? Бесплатно?!

- Да.

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Непонятно, почему все эти дегенераты, верующие в «приход инвесторов» как иудеи в приход Машиаха считают, что в масштабах страны не так…

Садовый участок – это территория. На которой есть хозяйство. И страна – тоже территория, только побольше. И на ней – тоже хозяйство.

Всякий хозяин либо обрабатывает участок сам – либо нанимает батраков. Но батракам надо платить. И не всякий пойдёт в батраки. Чтобы пойти в батраки – нужно быть беднее хозяина. А к хозяину, у которого денег совсем нет – не придёт совсем никто.

А либеральные дегенераты почему-то думают, что инвесторы, которые значительно богаче этих дегенератов, почему-то (почему?!) придут с благими дарами, всё вместо дегенератов выстроят, обустроят, и не только не отберут последнего – но ещё и от себя приплатят. Это такие батраки, которые вам грядки сделали, и после вам же и приплатили за то, что на вас поработали!

Надежды на вытаскивание страны руками иностранных инвесторов – сходы с надеждами Мюнхгаузена на вытаскивание себя из болота за косицу. Такие сладкие фантазии могли родиться только в голове слабоумных людей – каковыми и являются люди майдана.

А их предводитель – их достоин.

У него, видите ли, «есть ощущение, что придут туда большие деньги, которые смогут сделать все, чтобы Донбасс рос».

То есть сам Зеленский не собирается и палец о палец ударить, и вообще не догадывается, что есть такая штука, как организация производства, строительства и т.п. У него «ощущение», что «деньги возьмут, да и придут».

И не уйдут обратно с процентами, а почему-то останутся. И не выгребут на Донбассе последнее – а обустроят Донбасс до жизни-малины. Видимо, выдав от доброты душевной всему населению гранты, как людям Зеленского. Просто так.

Ну, а как деньги (которые не надо возвращать с процентами, загнав себя в кабалу?!) придут – тут и случится «большое влияние на людей, которые живут на временно оккупированных территориях». Они тут же забудут, как бандеровцы пытались их убить, и ломануться за халявой «в свободную Украину».

То есть деньги инвесторы привезли огромные, а никакой несвободы за это не наложили. Веселитесь, говорят, свободные дебилы, резвитесь и скачите, как привыкли, пока мы вас кормить и содержать, и красивую жизнь вам создавать будем!

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Кто, кроме законченного дегенерата, может такое сочинить или слушать?! Каким уровнем инфантильности нужно страдать, чтобы такие сказки сочинять или им верить?!

И какое будущее у людей, находящихся в столь плачевном состоянии психического нездоровья?

Ответ, думаю, очевиден…

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[1] Террористическая организация, ещё не запрещённая, к сожалению, в большинстве стран мира.

А. Берберов



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