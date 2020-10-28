Слабоумный вождь слабоумных…
Прежний п-Резидент «Украинского Государства»[1] Порошенко был злобным выродком. Закалённом в криминале приватизации маньяком-садистом. Новый п-Резидент из клоунов, особой злобы в себе не имеет. Ума, правда, тоже.
Воевать он, очевидным образом, особенно не желает (да и не умеет – в цирковом училище стратегиям не учат), но мозгов и мужества прекратить войну нет: вместо этого слабоумные мечтания о возвращении Крыма. Про такое говорят: «жизнь висит на нитке, а думает о прибытке».
Украина очевидным, физиологическим образом околевает под руководством дегенератов, способных только играть в войнушку на чужие деньги. У дебилов украинства нет никакого представления о государстве, как об организме, который должен как-то вырабатывать хлеб насущный, иметь какие-то культуру, образование, социальную сферу и т.п.
Вождям околевающей окраины всё это (начиная с хлеба насущного, средств к существованию у населения) кажется «предрассудками» – им гораздо интереснее выклянчить доллары, часть украв, и на эти чужие деньги разбомбить собственные города.
Больше идиоты с орденами бандеровской красно-чёрной подвески на груди ничего не умеют и не хотят. Они хотят убивать – и чтобы им за это валютой платили. А иначе на что же им харчеватся, на какие шиши?
Вот этот кусок кала, кровавый шут – всё грезит о наступлении в роли замрука СНБО УГ. В стране, которая ВЫМЕРЛА И РАЗБЕЖАЛАСЬ НАПОЛОВИНУ! - потому что нет ни производства, ни зарплат, никаких занятий, кроме игры этого куска дерьма в войнушку…
Своей-то экономики у дебилов нет НИКАКОЙ.
Вообще, представляете?!
И вот слабоумный актив (я не верю в «большинство на выборах», вообще в выборы в фашистской стране, это, конечно, не большинство населения – но актив во сколько-то процентов от нации есть, бесспорно) – отражается в своём слабоумном лидере, которого и протащил во власть, надеясь, что с клоуном будет легче и веселее, чем с кровавым маньяком-выродком.
Так вот, я говорю, не ругаясь во злобе, а сухо и ответственно констатируя: эти люди – дегенераты. Их веселуха родом из сумасшедшего дома, где им всем и место – только таких больших дурдомов в мире нет.
Зеленский изобрёл способ завершить войну на Донбассе. Это не то, что вы думаете. Проще всего было бы прекратить стрелять и отвести войска. Вот война бы сама и кончилась. Но наш паяц не ищет лёгких путей.
Он выдумал, что введение свободной экономической зоны на Донбассе будет способствовать привлечению инвестиций в регион и, соответственно, завершению войны.
«У меня есть ощущение, что придут туда большие деньги, которые смогут сделать все, чтобы Донбасс рос. И это будет большое влияние на людей, которые живут на временно оккупированных территориях. Они будут видеть, что жить в свободной Украине лучше», — отметил президент и добавил, что главный вопрос, который беспокоит потенциальных инвесторов, касается ситуации с безопасностью на Донбассе.
Но “режим тишины” работает, и там сегодня уже большая часть территории безопасна», — считает Зеленский.
По его словам, бизнесу необходимо дать сигнал — инвестиции на Украине, в частности на Донбассе, являются безопасными.
Он отдельно отметил, что и другие области Украины тоже нуждаются в инвестициях, хотя и являются мирными и безопасными. Именно это он стремится продемонстрировать, приглашая иностранных лидеров посетить вместе с ним тот или иной регион страны.
«Я хочу им показать, какая разная Украина — в Одессе, Виннице, на западе, и особенно — на Донбассе. Мне очень нужно, чтобы они увидели, что есть большая безопасная территория», — отметил президент.
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Вот давайте начистоту? Вы – садовод? Вообразите, читатель-друг, что у вас есть сад. 6 соток. И вместо того, чтобы там работать, что-то выращивать, поливать, пропалывать и удобрять – вы туда будете приглашать чужих дядек. Которые даже на другом языке говорят.
И предложите этим чужим дядькам всё вам на территории вашей сделать: и грядки, и беседки, и «крылатые качели», и фруктовые деревья высадить.
Дядьки вас спросят:
- Вы продаёте сад?
- Нет, конечно, более того: территория этого участка для меня так священна, что я соседа убил из ружья при попытке перелезть через мой забор…
- Вы нанимаете нас в землекопы?!
- Как я могу вас нанять, если у меня денег нет?! Вот, смотрите, пустые карманы, я голодранец… Я вам показываю с той целью, чтобы вы увидели, что есть такой вот большой запущенный кусок земли, и всё бы мне тут сделали-обустроили…
- То есть вы нам землю не продаёте?
- Нет.
- И платить за работу вам нечем?
- Да.
- И вы хотите, чтобы мы вместо вас всё вскопали, рассадили пропололи и удобрили? Бесплатно?!
- Да.
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Непонятно, почему все эти дегенераты, верующие в «приход инвесторов» как иудеи в приход Машиаха считают, что в масштабах страны не так…
Садовый участок – это территория. На которой есть хозяйство. И страна – тоже территория, только побольше. И на ней – тоже хозяйство.
Всякий хозяин либо обрабатывает участок сам – либо нанимает батраков. Но батракам надо платить. И не всякий пойдёт в батраки. Чтобы пойти в батраки – нужно быть беднее хозяина. А к хозяину, у которого денег совсем нет – не придёт совсем никто.
А либеральные дегенераты почему-то думают, что инвесторы, которые значительно богаче этих дегенератов, почему-то (почему?!) придут с благими дарами, всё вместо дегенератов выстроят, обустроят, и не только не отберут последнего – но ещё и от себя приплатят. Это такие батраки, которые вам грядки сделали, и после вам же и приплатили за то, что на вас поработали!
Надежды на вытаскивание страны руками иностранных инвесторов – сходы с надеждами Мюнхгаузена на вытаскивание себя из болота за косицу. Такие сладкие фантазии могли родиться только в голове слабоумных людей – каковыми и являются люди майдана.
А их предводитель – их достоин.
У него, видите ли, «есть ощущение, что придут туда большие деньги, которые смогут сделать все, чтобы Донбасс рос».
То есть сам Зеленский не собирается и палец о палец ударить, и вообще не догадывается, что есть такая штука, как организация производства, строительства и т.п. У него «ощущение», что «деньги возьмут, да и придут».
И не уйдут обратно с процентами, а почему-то останутся. И не выгребут на Донбассе последнее – а обустроят Донбасс до жизни-малины. Видимо, выдав от доброты душевной всему населению гранты, как людям Зеленского. Просто так.
Ну, а как деньги (которые не надо возвращать с процентами, загнав себя в кабалу?!) придут – тут и случится «большое влияние на людей, которые живут на временно оккупированных территориях». Они тут же забудут, как бандеровцы пытались их убить, и ломануться за халявой «в свободную Украину».
То есть деньги инвесторы привезли огромные, а никакой несвободы за это не наложили. Веселитесь, говорят, свободные дебилы, резвитесь и скачите, как привыкли, пока мы вас кормить и содержать, и красивую жизнь вам создавать будем!
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Кто, кроме законченного дегенерата, может такое сочинить или слушать?! Каким уровнем инфантильности нужно страдать, чтобы такие сказки сочинять или им верить?!
И какое будущее у людей, находящихся в столь плачевном состоянии психического нездоровья?
Ответ, думаю, очевиден…
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[1] Террористическая организация, ещё не запрещённая, к сожалению, в большинстве стран мира.
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