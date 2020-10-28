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Рассказ ветерана ВОВ о рукопашной схватке

21:59. 28 октября 2020 102 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HF_jjjLjq34

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