Новости Украины и Новороссии 28 октября 2020
- 19:09 Шиза косит колонию.
- 17:12 «Нечисть» собирается нарушить карантин на Украине.
- 10:57 Мира с Донбассом не будет: в Киеве рассказали про обман Зеленского.
- Вчера 22:32 Откуда берут недостающие голоса?.
Шиза косит колонию
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«Нечисть» собирается нарушить карантин на Украине
Сегодня правительство Украины продлило режим чрезвычайной ситуации в стране до 31 декабря 2020 года. Однако ни критическое ситуация с распространением пандемии, ни ограниченные в это же время возможности медицины не могут остановить желающих повеселиться на пришедший из-за океана «шабаш» — Хэллоуин.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту распоряжения, опубликованной на сайте украинского Кабмина, в связи с существенным ухудшением эпидемической ситуации, связанной с распространением в Украине COVID-19, постановлением Кабинета Министров Украины от 13 октября 2020 года срок действия карантина был продлён до 31 декабря 2020 года.
«В связи с продлением срока действия карантина возникла потребность в продлении для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2020 года», — говорится в документе.
Несмотря на это, в субботу, 31 октября, на Украине будут отмечать Хэллоуин — самый странный праздник, который уже давно является актуальным для украинцев. Правда, в этом году на пути его шумного празднования стоит коронавирус и карантин, вызванный пандемией, но это не останавливает организаторов и участников вечеринок.
Какие города отпразднуют Хэллоуин? В списке Полтава, Харьков, Днепропетровск, Львов, Одесса, Киев и др.
Итак, к сожалению, стоит ждать нового всплеска заболеваемости коронавирусом среди украинцев.
Более сознательным гражданам для самоуспокоения пытаться наивно верить в то, что нарушители карантинных запретов не забудут соблюдать дистанцию и надевать маски.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Мира с Донбассом не будет: в Киеве рассказали про обман Зеленского
Постоянные заявления Зеленского о желании закончить войну в Донбассе идут в разрез с реальными действиями его команды.
Как пишет Украина.ру, 27 октября в эфире телеканала «112 Украина» депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин раскритиковал политику президента Владимира Зеленского по отношению к Донбассу, фактически обвинив украинского президента во лжи.
«Во-первых, это вранье все. Президент Зеленский врет. Ему мир не нужен», — заявил Кузьмин в ответ на очередные заверения украинского лидера о его первостепенном желании добиться долгожданного мира в Донбассе.
Кузьмин отметил, что за словами президента нет никаких реальных шагов по урегулированию конфликта, и Зеленский в отличие, например, от ещё одного лидера оппозиции Виктора Медведчука не прилагает достаточных усилий, для того чтобы наконец разрубить этот «гордиев узел».
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Откуда берут недостающие голоса?
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