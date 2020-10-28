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Новости Украины и Новороссии 28 октября 2020

19:11. 28 октября 2020 56 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Шиза косит колонию


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«Нечисть» собирается нарушить карантин на Украине

«Нечисть» собирается нарушить карантин на Украине | Русская весна

Сегодня правительство Украины продлило режим чрезвычайной ситуации в стране до 31 декабря 2020 года. Однако ни критическое ситуация с распространением пандемии, ни ограниченные в это же время возможности медицины не могут остановить желающих повеселиться на пришедший из-за океана «шабаш» — Хэллоуин.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту распоряжения, опубликованной на сайте украинского Кабмина, в связи с существенным ухудшением эпидемической ситуации, связанной с распространением в Украине COVID-19, постановлением Кабинета Министров Украины от 13 октября 2020 года срок действия карантина был продлён до 31 декабря 2020 года.

«В связи с продлением срока действия карантина возникла потребность в продлении для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2020 года», — говорится в документе.

Несмотря на это, в субботу, 31 октября, на Украине будут отмечать Хэллоуин — самый странный праздник, который уже давно является актуальным для украинцев. Правда, в этом году на пути его шумного празднования стоит коронавирус и карантин, вызванный пандемией, но это не останавливает организаторов и участников вечеринок.

Какие города отпразднуют Хэллоуин? В списке Полтава, Харьков, Днепропетровск, Львов, Одесса, Киев и др. 

Итак, к сожалению, стоит ждать нового всплеска заболеваемости коронавирусом среди украинцев.

Более сознательным гражданам для самоуспокоения пытаться наивно верить в то, что нарушители карантинных запретов не забудут соблюдать дистанцию и надевать маски.

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Мира с Донбассом не будет: в Киеве рассказали про обман Зеленского

Постоянные заявления Зеленского о желании закончить войну в Донбассе идут в разрез с реальными действиями его команды.

Мира с Донбассом не будет: в Киеве рассказали про обман Зеленского

Как пишет Украина.ру, 27 октября в эфире телеканала «112 Украина» депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин раскритиковал политику президента Владимира Зеленского по отношению к Донбассу, фактически обвинив украинского президента во лжи.

«Во-первых, это вранье все. Президент Зеленский врет. Ему мир не нужен», — заявил Кузьмин в ответ на очередные заверения украинского лидера о его первостепенном желании добиться долгожданного мира в Донбассе.

Кузьмин отметил, что за словами президента нет никаких реальных шагов по урегулированию конфликта, и Зеленский в отличие, например, от ещё одного лидера оппозиции Виктора Медведчука не прилагает достаточных усилий, для того чтобы наконец разрубить этот «гордиев узел».

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Откуда берут недостающие голоса?


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