Сегодня правительство Украины продлило режим чрезвычайной ситуации в стране до 31 декабря 2020 года. Однако ни критическое ситуация с распространением пандемии, ни ограниченные в это же время возможности медицины не могут остановить желающих повеселиться на пришедший из-за океана «шабаш» — Хэллоуин.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту распоряжения, опубликованной на сайте украинского Кабмина, в связи с существенным ухудшением эпидемической ситуации, связанной с распространением в Украине COVID-19, постановлением Кабинета Министров Украины от 13 октября 2020 года срок действия карантина был продлён до 31 декабря 2020 года.

«В связи с продлением срока действия карантина возникла потребность в продлении для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2020 года», — говорится в документе.

Несмотря на это, в субботу, 31 октября, на Украине будут отмечать Хэллоуин — самый странный праздник, который уже давно является актуальным для украинцев. Правда, в этом году на пути его шумного празднования стоит коронавирус и карантин, вызванный пандемией, но это не останавливает организаторов и участников вечеринок.

Какие города отпразднуют Хэллоуин? В списке Полтава, Харьков, Днепропетровск, Львов, Одесса, Киев и др.

Итак, к сожалению, стоит ждать нового всплеска заболеваемости коронавирусом среди украинцев.

Более сознательным гражданам для самоуспокоения пытаться наивно верить в то, что нарушители карантинных запретов не забудут соблюдать дистанцию и надевать маски.