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Миллионеры из Ютуба, Украли трубу, Прощай, телевизор! // Галопом по Европам #323

07:26. 28 октября 2020 120 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Роспотребнадзор все-таки вводит общенациональные ограничения;
- Курганские врачи заявляют о коллапсе системы здравоохранения и просят Путина прислать военных медиков;
- Регионам предложат набрать еще долгов;
- В России появилось новое звание: Заслуженный судебный пристав;
- Более 32 тысяч россиян так и не дождались кредитных каникул;
- Кудрин объявил о победе над нищетой в России;
- Путин утвердил стратегию развития Арктики;
- Систему мониторинга качества воздуха отложили на год;
- Мишустин заявил, что будет бороться с ростом цен на жилье;
- В стране не хватает препаратов для онкобольных;
- Министерство внутренней безопасности США готовится к грядущим выборам;
- В Таиланде снова массовые демонстрации;
- Форбс опубликовал список самых доходных ютуб-каналов

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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cAk8MwRkQCE

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