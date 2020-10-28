В этом выпуске:- Роспотребнадзор все-таки вводит общенациональные ограничения;- Курганские врачи заявляют о коллапсе системы здравоохранения и просят Путина прислать военных медиков;- Регионам предложат набрать еще долгов;- В России появилось новое звание: Заслуженный судебный пристав;- Более 32 тысяч россиян так и не дождались кредитных каникул;- Кудрин объявил о победе над нищетой в России;- Путин утвердил стратегию развития Арктики;- Систему мониторинга качества воздуха отложили на год;- Мишустин заявил, что будет бороться с ростом цен на жилье;- В стране не хватает препаратов для онкобольных;- Министерство внутренней безопасности США готовится к грядущим выборам;- В Таиланде снова массовые демонстрации;- Форбс опубликовал список самых доходных ютуб-каналов_______________________________________________Поддержать создание передач на канале:https://agitblog.ru/agitdonate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cAk8MwRkQCE