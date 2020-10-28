Миллионеры из Ютуба, Украли трубу, Прощай, телевизор! // Галопом по Европам #323
07:26. 28 октября 2020 120 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В этом выпуске:
- Роспотребнадзор все-таки вводит общенациональные ограничения;
- Курганские врачи заявляют о коллапсе системы здравоохранения и просят Путина прислать военных медиков;
- Регионам предложат набрать еще долгов;
- В России появилось новое звание: Заслуженный судебный пристав;
- Более 32 тысяч россиян так и не дождались кредитных каникул;
- Кудрин объявил о победе над нищетой в России;
- Путин утвердил стратегию развития Арктики;
- Систему мониторинга качества воздуха отложили на год;
- Мишустин заявил, что будет бороться с ростом цен на жилье;
- В стране не хватает препаратов для онкобольных;
- Министерство внутренней безопасности США готовится к грядущим выборам;
- В Таиланде снова массовые демонстрации;
- Форбс опубликовал список самых доходных ютуб-каналов
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/agitdonate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
- Роспотребнадзор все-таки вводит общенациональные ограничения;
- Курганские врачи заявляют о коллапсе системы здравоохранения и просят Путина прислать военных медиков;
- Регионам предложат набрать еще долгов;
- В России появилось новое звание: Заслуженный судебный пристав;
- Более 32 тысяч россиян так и не дождались кредитных каникул;
- Кудрин объявил о победе над нищетой в России;
- Путин утвердил стратегию развития Арктики;
- Систему мониторинга качества воздуха отложили на год;
- Мишустин заявил, что будет бороться с ростом цен на жилье;
- В стране не хватает препаратов для онкобольных;
- Министерство внутренней безопасности США готовится к грядущим выборам;
- В Таиланде снова массовые демонстрации;
- Форбс опубликовал список самых доходных ютуб-каналов
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/agitdonate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам