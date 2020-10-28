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Борьба с Макроном

17:47. 28 октября 2020 48 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Борьба с зловредным Макроном в странах исламского мира.



































































































Можно ожидать, что после этой истории с дипломатическими потугами Франции в исламском мире будет покончено.

И еще вот это видео https://twitter.com/517design/status/1321432761907974144 рекомендую. Оно прекрасно.



PS, И да. "Шарли Ебдо" нарисовала очередную несмешную карикатуру на Эрдогана, а тот подал на "Шарли Ебдо" в суд.
В общем, ждем новых расстрелов и отрезанных голов. Во славу юмора.

Метки: Видео, ислам, макрон, Франция, эрдоган, юмор

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6281702.html

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