Борьба с Макроном
17:47. 28 октября 2020 48 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Борьба с зловредным Макроном в странах исламского мира.
Можно ожидать, что после этой истории с дипломатическими потугами Франции в исламском мире будет покончено.
И еще вот это видео https://twitter.com/517design/status/1321432761907974144 рекомендую. Оно прекрасно.
PS, И да. "Шарли Ебдо" нарисовала очередную несмешную карикатуру на Эрдогана, а тот подал на "Шарли Ебдо" в суд.
В общем, ждем новых расстрелов и отрезанных голов. Во славу юмора.