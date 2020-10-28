В этом выпуске:- Москва, а вслед за ней Татарстан отказались подчиняться федеральному требованию о запрете на работу ночных заведений;- В России за сутки плюс 16 202 новых заболевших и снова антирекорд по летальным случаям – их 346;- В Омске врачи скорой помощи устроили забастовку;- Российская экономика из-за карантина потеряла в первом полугодии 8 процентов ВВП;- Через 5 лет российский ВВП в долларовом выражении скатится до уровня 2007-го;- Доля убыточных организаций в стране с января по август выросла на 3,2 процента;- В мире, по данным ВОЗ, за неделю заболели 2 миллиона 800 тысяч человек;- Британский банк HSBC уволил 6 тысяч сотрудников;- Тикток планирует нанять 3 тысячи инженеров в ближайшие три года;- В Намибии застряли 11 российских моряков, которые просят профсоюз о помощи;- Путин созвонился с Эрдоганом по вопросу Карабаха и договорился координировать усилия;- В США подготовка к выборам привела к очередному всплеску интереса к оружию;- Иран строит подземный завод по производству центрифуг для обогащения урана;- Ту-154 совершил последний в России гражданский рейс;- Росстат привлечет к переписи населения «Смешариков»._______________________________________________Поддержать создание передач на канале:https://agitblog.ru/agitdonate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KK5gYIUPMRY