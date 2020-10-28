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Болезнь ушла, Койки на лестницах, Перепись Смешариков // Галопом по Европам #324

21:55. 28 октября 2020 108 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Москва, а вслед за ней Татарстан отказались подчиняться федеральному требованию о запрете на работу ночных заведений;
- В России за сутки плюс 16 202 новых заболевших и снова антирекорд по летальным случаям – их 346;
- В Омске врачи скорой помощи устроили забастовку;
- Российская экономика из-за карантина потеряла в первом полугодии 8 процентов ВВП;
- Через 5 лет российский ВВП в долларовом выражении скатится до уровня 2007-го;
- Доля убыточных организаций в стране с января по август выросла на 3,2 процента;
- В мире, по данным ВОЗ, за неделю заболели 2 миллиона 800 тысяч человек;
- Британский банк HSBC уволил 6 тысяч сотрудников;
- Тикток планирует нанять 3 тысячи инженеров в ближайшие три года;
- В Намибии застряли 11 российских моряков, которые просят профсоюз о помощи;
- Путин созвонился с Эрдоганом по вопросу Карабаха и договорился координировать усилия;
- В США подготовка к выборам привела к очередному всплеску интереса к оружию;
- Иран строит подземный завод по производству центрифуг для обогащения урана;
- Ту-154 совершил последний в России гражданский рейс;
- Росстат привлечет к переписи населения «Смешариков».


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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KK5gYIUPMRY

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