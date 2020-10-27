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Валдайская речь. Что будем вспоминать. В.Мельниченко

10:06. 27 октября 2020 38 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Метки: власть, общество

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=d9CXKTea_BM

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 13606 11160
    марина 27 октября 2020 в 10:21

    это Прилеп Зулейхин от фермеров и типа от крестьянства,потому и с Серым ,как и его крестьянин ягодник Пищик и народострадалец Болдырев.

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