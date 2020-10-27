Кроме того отмечается, что количество арендной платы, предлагающей скидки, такие как возможность не платить несколько месяцев арендной платы по годовому договору, составило 44,7%, что свидетельствует о том, что собственники недвижимости пытаются привлечь арендаторов.

По данным почтовой службы США, более 246 тыс. человек обратились с просьбой о смене места жительства за пределами Нью-​Йорка с марта прошлого года, сообщается в тексте.

Заметим, в 2020 году в городе Нью-​Йорке резко возросло число убийств и перестрелок. Согласно версии правоохранительных органов, это является следствием летних протестных акций и демонстраций, вызванного гибелью темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе. По некоторым оценкам, количество инцидентов со стрельбой в Нью-​Йорке выросло этой осенью на 127%, по сравнению с прошлым годом.