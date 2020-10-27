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В Нью-​Йорке арендная плата упала до десятилетнего минимума.

13:55. 27 октября 2020 Нет просмотров Нет комментариев Опубликовал:

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Арендная плата в Нью-​йоркском районе Манхэттен упала до самого низкого за последние десять лет уровня. Об этом 23 октября сообщает интернет-​издание Diario Libre.

В среднем, квартиру в этом районе Нью-​Йорка теперь можно снять за $2 990 в мес. Согласно изданию, причиной падения цен на аренду стало появление тысяч вакантных квартир. Это связано с переходом части населения на удаленную работу и массовым переселением населения из Нью-​Йорка в регионы.

Кроме того отмечается, что количество арендной платы, предлагающей скидки, такие как возможность не платить несколько месяцев арендной платы по годовому договору, составило 44,7%, что свидетельствует о том, что собственники недвижимости пытаются привлечь арендаторов.

 

По данным почтовой службы США, более 246  тыс. человек обратились с просьбой о смене места жительства за пределами Нью-​Йорка с марта прошлого года, сообщается в тексте.

 

Заметим, в 2020 году в городе Нью-​Йорке резко возросло число убийств и перестрелок. Согласно версии правоохранительных органов, это является следствием летних протестных акций и демонстраций, вызванного гибелью темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе. По некоторым оценкам, количество инцидентов со стрельбой в Нью-​Йорке выросло этой осенью на 127%, по сравнению с прошлым годом.

 

 

 

Авторство: 
Копия чужих материалов

 

Использованные источники: 
Красная Весна
Diario Libre

 

 

Источник: https://aftershock.news/?q=node/915800

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