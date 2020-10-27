В Нью-Йорке арендная плата упала до десятилетнего минимума.
Арендная плата в Нью-йоркском районе Манхэттен упала до самого низкого за последние десять лет уровня. Об этом 23 октября сообщает интернет-издание Diario Libre.
В среднем, квартиру в этом районе Нью-Йорка теперь можно снять за $2 990 в мес. Согласно изданию, причиной падения цен на аренду стало появление тысяч вакантных квартир. Это связано с переходом части населения на удаленную работу и массовым переселением населения из Нью-Йорка в регионы.
Кроме того отмечается, что количество арендной платы, предлагающей скидки, такие как возможность не платить несколько месяцев арендной платы по годовому договору, составило 44,7%, что свидетельствует о том, что собственники недвижимости пытаются привлечь арендаторов.
По данным почтовой службы США, более 246 тыс. человек обратились с просьбой о смене места жительства за пределами Нью-Йорка с марта прошлого года, сообщается в тексте.
Заметим, в 2020 году в городе Нью-Йорке резко возросло число убийств и перестрелок. Согласно версии правоохранительных органов, это является следствием летних протестных акций и демонстраций, вызванного гибелью темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе. По некоторым оценкам, количество инцидентов со стрельбой в Нью-Йорке выросло этой осенью на 127%, по сравнению с прошлым годом.