Полным цифровым благоденствием и согласием должен был завершиться очередной форум "Открытые инновации" с участием представителей РФ, но что-то пошло не так. О чём говорит разлад в рядах цифровиков? Об этом и многом другом рассказывает криптожурналист, исследователь искусственного интеллекта Игорь Шнуренко.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=W7wai9qnsYc