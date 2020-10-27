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Скандал на форуме инноваций. До элиты начало доходить…Игорь Шнуренко

16:10. 27 октября 2020 204 просмотра 3 коммент. Опубликовал:

Полным цифровым благоденствием и согласием должен был завершиться очередной форум "Открытые инновации" с участием  представителей РФ, но что-то пошло не так. О чём говорит разлад в рядах цифровиков? Об этом и многом другом рассказывает криптожурналист, исследователь искусственного интеллекта Игорь Шнуренко. 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=W7wai9qnsYc

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