Скандал на форуме инноваций. До элиты начало доходить…Игорь Шнуренко
16:10. 27 октября 2020 204 просмотра 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Полным цифровым благоденствием и согласием должен был завершиться очередной форум "Открытые инновации" с участием представителей РФ, но что-то пошло не так. О чём говорит разлад в рядах цифровиков? Об этом и многом другом рассказывает криптожурналист, исследователь искусственного интеллекта Игорь Шнуренко.
А когда до неё хоть что-то дойдёт, то пусть над этим задумается:
https://www.youtube.com/watch?v=_rWN59kAV5g&feature=emb_logo
криптожурналист Игорь Шнуренко.
гомосеков теперь зовут криптожурналистами?
Тупорусофилами… Невнимательный пассажир Иванов, захлопывая дверь купе, не заметил руку Русофила и мгновенно исцелил этого мнимого глухонемого продавца порно-журналов.