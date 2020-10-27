Центробанк начал продавать валюту в увеличенном объеме, пишет РБК. Таким образом, вступила в силу новая политика регулятора, которая приведет в том числе к «спасению» курса рубля на фоне его ослабления. При этом официально такой цели не ставится.

С 26 октября ЦБ увеличил объем ежедневных операций по продаже валюты на внутреннем рынке на 1,1 миллиарда рублей — до четырех миллиардов. Об этом было объявлено тремя днями ранее, и теперь новые правила вступили в силу.

Решение продавать больше валюты объясняется необходимостью высвободить требуемую сумму для покупки дополнительного пакета акций «Аэрофлота». Бумаги, номинированные в рублях, будут приобретаться на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), активы которого размещены в иностранной валюте.

Всего за акции «Аэрофлота» Минфин заплатит 50 миллиардов рублей двумя траншами: в размере 40,9 и 9,1 миллиарда. ЦБ выступает агентом ведомства на валютном рынке, проводя сделки от его имени.

Продажа валюты ведет к увеличению ее предложения с одновременным ростом спроса на рубль, что укрепляет его курс. Это важно на фоне ослабления рубля последних месяцев, случившегося на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе, скандала вокруг возможного отравления оппозиционера Алексея Навального и протестов в Белоруссии.

При этом ЦБ собирается нейтрализовать влияние увеличенных продаж валюты на курс рубля за счет проведения «зеркальных» сделок в том же объеме.

Источник: https://lenta.ru/news/2020/10/26/sell/