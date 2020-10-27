Рубль начали спасать.
Центробанк начал продавать валюту в увеличенном объеме, пишет РБК. Таким образом, вступила в силу новая политика регулятора, которая приведет в том числе к «спасению» курса рубля на фоне его ослабления. При этом официально такой цели не ставится.
С 26 октября ЦБ увеличил объем ежедневных операций по продаже валюты на внутреннем рынке на 1,1 миллиарда рублей — до четырех миллиардов. Об этом было объявлено тремя днями ранее, и теперь новые правила вступили в силу.
Решение продавать больше валюты объясняется необходимостью высвободить требуемую сумму для покупки дополнительного пакета акций «Аэрофлота». Бумаги, номинированные в рублях, будут приобретаться на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), активы которого размещены в иностранной валюте.
Всего за акции «Аэрофлота» Минфин заплатит 50 миллиардов рублей двумя траншами: в размере 40,9 и 9,1 миллиарда. ЦБ выступает агентом ведомства на валютном рынке, проводя сделки от его имени.
Продажа валюты ведет к увеличению ее предложения с одновременным ростом спроса на рубль, что укрепляет его курс. Это важно на фоне ослабления рубля последних месяцев, случившегося на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе, скандала вокруг возможного отравления оппозиционера Алексея Навального и протестов в Белоруссии.
При этом ЦБ собирается нейтрализовать влияние увеличенных продаж валюты на курс рубля за счет проведения «зеркальных» сделок в том же объеме.
“Продажа валюты ведет к увеличению ее предложения с одновременным ростом спроса на рубль, что укрепляет его курс.”
Рост стоимости нефти в мире ведет к росту стоимости топлива на российских заправках и далее рост цен на все по цепочке.
Падение стоимости нефти в мире ведет к росту стоимости топлива на российских заправках и далее рост цен на все по цепочке.
Резкие колебания стоимости нефти в мире ведет к росту стоимости топлива на российских заправках и далее рост цен на все по цепочке.
ЦБ, учитесь!..
А может всё проще,как в той рекламе-”Зачем платить больше?”?
1.Сейчас введут карантин-работы нет,денег нет,доставайте”буратины”свою валюту из заначек!-зачем платить больше?
2.У народа нет рублей,что бы скупать валюту,а у того кто хочет вывести валюту за кордон они есть-зачем платить больше?
Двух зайцев сразу.Лепота.
Так уже в начале-середине 90-х было с акциями заводов:
1-я часть марлезонского балета – акционирование госпредприятий, дефицит налички, бартер вместо зарплат (особенно сладко тем, кто работал на экспорт). Приучили к хорошему. Продуктово-вещевой рай на отдельно взятом заводе.
2-я часть марлезонского балета – задержки зарплат, а на вопросы “Когда же наконец, жрать-пить хотим” – циничный ответ: “А вы свои акции продайте – вот вам и пища, вот вам и одежда”. Продали…
3-я часть марлезонского балета – Первый Капиталистический Оскал на первом же собрании акционеров. “Хотим столовую построить, детей в лагеря отдыха, дороги-мостовые-жилье…” – “А я не хочу и не будет ничего” – “А ты кто такой, мать……….” – “Владелец контрольного пакета акций вашего… извините, теперь МОЕГО завода!..”
Занавес.
Правильно.
А почему тогда такой дешёвый бензин?
Вот в Берлине 1.36 эвро
А скока у тебя и почему так МАЛО?
Вот в ОАЕ 0.40 эвро.
А почему тогда такой дорогой бензин?
А в Венесуэле 0.02 долл.
Хочешь туда?
И кстати почему ты не в ОАЭ ?
Ну раз там тебя цена бензина устраивает?
В Берлине и минимальная зарплата 10 Евро в час.
Тебя там на работу не возьмут даже если ТЫ будешь платить по 20 евро.
В квартал к арабам.
Кретины живут ТАМ
Тебя зато возьмут.
В квартал к арабам.
Ты там живёшь?
Хорошо, что в правительстве знают, что делают. Их ругают, а они пилят свою многоходовочку, чтобы привести страну к величию. Хотя, кого я обманываю. Главная ошибка – это объяснять замыслом то, что произошло из-за идиотизма.
Но ведь нельзя ВАС ИДИОТОВ свезти на Новую землю.
ВСЕХ.
Потому пока так
Дали бы мне спасти хоть пол ляма.
Я бы тоже сел жопой в крапиву.