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Рубль начали спасать.

15:05. 27 октября 2020 194 просмотра 12 коммент. Опубликовал:

pic_071bbcb607b88aeb0cb2577cc8d7857bЦентробанк начал продавать валюту в увеличенном объеме, пишет РБК. Таким образом, вступила в силу новая политика регулятора, которая приведет в том числе к «спасению» курса рубля на фоне его ослабления. При этом официально такой цели не ставится.

С 26 октября ЦБ увеличил объем ежедневных операций по продаже валюты на внутреннем рынке на 1,1 миллиарда рублей — до четырех миллиардов. Об этом было объявлено тремя днями ранее, и теперь новые правила вступили в силу.

Решение продавать больше валюты объясняется необходимостью высвободить требуемую сумму для покупки дополнительного пакета акций «Аэрофлота». Бумаги, номинированные в рублях, будут приобретаться на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), активы которого размещены в иностранной валюте.

Всего за акции «Аэрофлота» Минфин заплатит 50 миллиардов рублей двумя траншами: в размере 40,9 и 9,1 миллиарда. ЦБ выступает агентом ведомства на валютном рынке, проводя сделки от его имени.

Продажа валюты ведет к увеличению ее предложения с одновременным ростом спроса на рубль, что укрепляет его курс. Это важно на фоне ослабления рубля последних месяцев, случившегося на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе, скандала вокруг возможного отравления оппозиционера Алексея Навального и протестов в Белоруссии.

При этом ЦБ собирается нейтрализовать влияние увеличенных продаж валюты на курс рубля за счет проведения «зеркальных» сделок в том же объеме.

Источник: https://lenta.ru/news/2020/10/26/sell/

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12 Комментариев » Оставить комментарий


  • 5266 4170
    Sergey64 27 октября 2020 в 16:14

    “Продажа валюты ведет к увеличению ее предложения с одновременным ростом спроса на рубль, что укрепляет его курс.”
    Рост стоимости нефти в мире ведет к росту стоимости топлива на российских заправках и далее рост цен на все по цепочке.
    Падение стоимости нефти в мире ведет к росту стоимости топлива на российских заправках и далее рост цен на все по цепочке.
    Резкие колебания стоимости нефти в мире ведет к росту стоимости топлива на российских заправках и далее рост цен на все по цепочке.
    ЦБ, учитесь!..

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    2
    • 7572 7096
      KTSergey64 27 октября 2020 в 16:29

      А может всё проще,как в той рекламе-”Зачем платить больше?”?
      1.Сейчас введут карантин-работы нет,денег нет,доставайте”буратины”свою валюту из заначек!-зачем платить больше?
      2.У народа нет рублей,что бы скупать валюту,а у того кто хочет вывести валюту за кордон они есть-зачем платить больше?
      Двух зайцев сразу.Лепота.

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      1
      • 5266 4170
        Sergey64KT 27 октября 2020 в 17:10

        Так уже в начале-середине 90-х было с акциями заводов:
        1-я часть марлезонского балета – акционирование госпредприятий, дефицит налички, бартер вместо зарплат (особенно сладко тем, кто работал на экспорт). Приучили к хорошему. Продуктово-вещевой рай на отдельно взятом заводе.
        2-я часть марлезонского балета – задержки зарплат, а на вопросы “Когда же наконец, жрать-пить хотим” – циничный ответ: “А вы свои акции продайте – вот вам и пища, вот вам и одежда”. Продали…
        3-я часть марлезонского балета – Первый Капиталистический Оскал на первом же собрании акционеров. “Хотим столовую построить, детей в лагеря отдыха, дороги-мостовые-жилье…” – “А я не хочу и не будет ничего” – “А ты кто такой, мать……….” – “Владелец контрольного пакета акций вашего… извините, теперь МОЕГО завода!..”
        Занавес.

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        0
    • 23788 2846
      РусофилSergey64 27 октября 2020 в 17:31

      Правильно.
      А почему тогда такой дешёвый бензин?
      Вот в Берлине 1.36 эвро
      А скока у тебя и почему так МАЛО?

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  • 6075 4951
    Женечка 27 октября 2020 в 16:31

    Хорошо, что в правительстве знают, что делают. Их ругают, а они пилят свою многоходовочку, чтобы привести страну к величию. Хотя, кого я обманываю. Главная ошибка – это объяснять замыслом то, что произошло из-за идиотизма.

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    0
  • 5834 3974
    чужой 27 октября 2020 в 17:14

    Дали бы мне спасти хоть пол ляма.
    Я бы тоже сел жопой в крапиву.

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