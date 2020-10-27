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Роспотребнадзор обязал носить маски в общественных местах

11:28. 27 октября 2020 97 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Роспотребнадзор обязал всех носить маски в общественных местах и запретил проведение массовых мероприятий с 11 часов вечера до 6 утра. Это в том числе касается и общепита.





PS. Между тем, у меня в доме выявили первого больного коронавирусом. Сегодня придут квартиру больного и подъезды обрабатывать.
В Севастополе сейчас статистика куда как уже, чем весной. Как впрочем и в Крыму. До блокпостов и требований далеко не отходить от дома пока не дошло, но гайки постепенно закручивают (на транспорте и в магазинах уже пару-тройку недель (более менее соблюдать предписанеи начали в последние дней 10, в магазины формально без маски нельзя, но если очень хочется то можно – некоторые продавцы делают замечания людям, некоторые забивают).

Метки: коронавирус, крым, медицина, севастополь, эпидемия

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6277263.html

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