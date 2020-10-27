... искренне недоумевал, почему она так со мной обращается?! Ведь как я думал...: что как раз вселенную я ни разу и не благодарил. Я не благодарил ее.... Благодаритевселенную, а вселенная будет благодарна вам. У благодарности есть одно очень важное свойство...
... Солнца совершенно не важно, какие представления у человека о.... Возникает закономерный вопрос: почему, кто-то очень влиятельный...философские представления о природе Вселенной, как ни странно, имеют политико... оной, в невежестве, благодаря чему, они (эти силы...
... Солнца совершенно не важно, какие представления у человека о... Возникает закономерный вопрос: почему, кто-то очень влиятельный...философские представления о природе Вселенной, как ни странно, имеют политико... оной, в невежестве, благодаря чему, они (эти силы...
..., почему так важно любому человеку, не только духовному проводнику, научиться читать знаки Вселенной..., и, благодаря этому, она эволюционирует как душа. Эти духовные силы, благодаря взаимодействию с...
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...Как обрести родовую силу Почему один муравей не знает, как...деле ты благодарить меня должна. — Тебя? Благодарить? За...каких обстоятельствах, какие были у них отношения? Важно также знать, какое... божественное мироустройство Вселенной… Существовали Священные...
Наиболее изумительное лицо покрывается морщинами и обвисает с возрастом. Розы тоже должны увянуть, насмехаясь над человеческим желанием какой-либо вечной красоты в материальности. Смерть уничтожит бутоны юности; катаклизмы разрушат величие этой земли, но ничто не сможет уничтожить великолепие астрального космоса (и ещё более тонкого мира идей, из которого исходит всё космическое искусство).
Потому что БЛАГО дарить, а не спасения у бога (СПАСИбо) просить…